МТС купила цифровую платформу для организации мероприятий

МТС купила цифровую платформу для организации мероприятий Ticketscloud. У МТС уже есть сервисы онлайн-продажи билетов на мероприятия – «Пономиналу.ру» и Ticketsland – однако первоначальные ожидания оператора от их покупки не оправдались.

МТС купил Ticketsloud

Телекоммуникационный оператор «Мобильные телесистемы» (МТС) объявил о приобретении цифровой платформы для организации мероприятий Ticketscloud (юридическое лицо – ООО «Тикетсклауд»). В ходе сделки была приобретена 85% доля.

Сумма сделки не разглашается. МТС осуществила приобретение через свою «дочку» «МТС Энтертейнмет», объединяющую проекты в сфере офлайн-развлечений.

Показатели работы Ticketsloud

Согласно данным базы «Контур.Фокус», ООО «Тикетсклауд» была основана в 2018 г. Егором Егеревым, занимающим пост гендиректора компании. В 2020 г. офшор с Британских Виргинских островов Ticketsloud получил 24,5% в компании, у Егерева осталось 75,5%.

Фото: МТС МТС купила цифровую платформу для организации мероприятий Ticketscloud

В конце августа 2023 г. доля Ticketsloud выросла до 85%, доля Егерева снизилась до 15%. В пресс-службе МТС не стали комментировать, является ли оффшор Ticketsloud аффилированной с компанией структурой.

В 2022 г. выручка ООО «Тикетсклауд» составила 464 млн руб., чистая прибыль - 80 млн руб. В 2021 г. при выручке 112 млн руб. компания получила чистый убыток в размере 8 млн руб.

Чем известен Ticketscloud

Ticketscloud позиционирует себя как цифровой помощник для организации мероприятий. Компания создает следующие продукты: инструменты аналитики и настройки продаж, автоматическую выгрузку документооборота, облачную кассу, приложение для зрителей Vibe с защитой билетов от подделки, приложение для сканирования билетов и управления доступом на мероприятия, платформу для поиска подрядчиков.

Основатели Ticketscloud Егор Егерев и Екатерина Кириллова останутся в проекте. Компания будет работать в качестве отдельного направления, подключая организаторов мероприятий к билетным витринам и МТС и предлагая им маркетинговые возможности экосистемы. Также Ticketscloud станет R&D хабом (исследования и разработки) для продуктов «МТС Энтертейнмент».

МТС и сервисы онлайн-продажи билетов

МТС вышла на рынок продажи билетов на мероприятия в 2018 г. Тогда были приобретены сервисы Ticketland (юридическое лицо – «Московская дирекция театрально-концертных и спортивных зрелищных касс») и «Пономиналу.ру» (юридическое лицо – «Культурная служба») - за 3,6 млрд руб.

В 2020 г., из-за пандемии короновируса и отмены массовых мероприятий, МТС были вынуждена списать убыток от обесценивания данных активов на сумму 1,28 млрд руб. Как объяснял вице-президент МТС по стратегии Александр Горбунов, первоначальные ожидания от покупки этих сервисов не оправдались, так как «большие данные в театре не работают».

Банки и сервисы онлайн-продажи билетов

МТС – не единственный непрофильный инвестор, интересующейся сферой онлайн-продаж билетов. В 2018 г. TCS Group (головная структура банка «Тинькофф») приобрела 40% в проекте «Кассир.ру». Затем банк вышел из проекта.

В 2022 г. «Кассир.ру» выкупил своего конкурента – Parter.ru. Летом 2023 г. газета «Коммерсант» сообщила о намерении «Альфа-банка» купить блокирующий пакет «Кассир.ру».