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В «Моем офисе» появилась редкая функция с механизмом как у GMail

В рамках очередного обновления в экосистему отечественного ПО «Мой офис» внесено в общей сложности 1,3 тыс. изменений, которые затронули почти все ее компоненты. Улучшена взаимная интеграция продуктов, а также внедрены новые серверные и пользовательские функции. В частности, пользователям «Мой офис Почта 2» теперь доступна отправка писем с «тяжелыми» файлами с применением облачного хранилища – подобно тому, как это реализовано у Google в почтовом сервисе GMail.

Крупный апдейт «Моего офиса» и Squadus

Как стало известно CNews, компания «Мой офис» (ООО «Новые облачные технологии») выпустила крупное обновление собственной экосистемы российского офисного ПО.

Релизы «Мой офис 2.6» и Squadus 1.2 включают новые серверные и пользовательские функции. Кроме того, специалистами компании была проведена доработка сквозных процессов взаимодействия между продуктами, входящими в экосистему «Моего офиса».

Изменения затронули едва ли не каждый из компонентов платформы – обновления получили «Мой офис Стандартный», «Мой офис Почта», «Мой офис Частное облако», «Мой офис Профессиональный» и Squadus. Всего, по оценке представителя «Моего офиса», в продукты платформы было внесено около 1,3 тыс. правок.

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Фото: компания «Новые облачные технологии» («Мой офис»)
«Мой офис» крупно обновился

В частности, разработчиками был реализован новый механизм передачи больших файлов во вложении к письмам в продукте «Мой офис Почта 2». Теперь при отправке сообщения, содержащего вложение, которое превышает допустимый размер, почтовая система предложит пользователю загрузить файл в корпоративное хранилище «Мой офис Частное облако 2», рассказал CNews представитель «Моего офиса». После загрузки файл станет доступен по ссылке.

Схожим образом устроен процесс обмена «тяжелыми» файлами в почтовом сервисе GMail корпорации Google с тем лишь отличием, что в качестве промежуточного хранилища в нем применяется «Google Диск» (Google Drive).

Новшества в «Мой офис Стандартный 2»

С выходом версии 2.6 платформы «Мой офис» в настольных редакторах, входящих в пакет «Мой офис Стандартный», стало возможным защищать фрагменты документов от изменений: отдельные ячейки, один из листов или электронную книгу целиком. Содержимое фрагментов также может быть защищено паролем, что позволит избежать случайного редактирования, например, ячеек с формулами, и устранить риски нарушения логики вычислений или структуры документа.

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Загрузка слишком большого вложения в облако перед отправкой письма

Также в настольных редакторах была изменена логика вставки гиперссылки. Теперь работа с гиперссылками требует меньше времени и кликов. Ссылку можно добавить, выделив слово или фразу целиком, а также подставив курсор к нужному слову. Удалять ссылки также проще – это можно сделать из контекстного меню или из окна «Редактировать ссылку», рассказали CNews в «Моем офисе».

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Защита листа в настольном табличном редакторе

В «Мой офис Стандартный 2» была добавлена поддержка общих папок внутри хранилища «Мой офис Частное облако 2», которые теперь отображаются в настольных редакторах привычным образом – точно так же, как и в файловом менеджере серверного продукта. Пользователи могут открывать файлы из облака и сразу работать с ними.

Расширенные возможности календаря и работы с письмами в «Мой офис Почта 2»

Релиз 2.6 принес ряд улучшений в работе календаря. Теперь все пользователи имеют возможность переносить события из рабочего календаря в иные, видеть всю картину дня и вносить правки в перечень своих задач.

Также изменения произошли в интерфейсе календаря – пользователи могут в деталях изучать события конкретного дня, не покидая месячную сетку. Для этого нужно нажать на кружок с датой в этой сетке, что позволит перейти к дневной сетке, в которой и будут отображаться все внесенные события и запланированные мероприятия на конкретный день.

В почтовой системе «Мой офис Почта 2» версии 2.6 были реализованы возможности быстрого выделения, перемещения и удаления писем. Теперь пользователь может выделить заранее отсортированные по теме, отправителю или другому признаку письма с использованием горячих клавиш и затем удалить их одним нажатием кнопки «Корзина».

Организация файлов в «Мой офис Частное облако 2»

С выходом «Мой офис Частное облако 2» версии 2.6 пользователи приобрели возможность создавать ярлыки, позволяющие быстрее находить и упорядочивать файлы из личных и общих папок. Ярлыки могут указывать как на файлы, хранящиеся в «Мой офис Частное облако 2», так и вести на сторонние веб-ресурсы. Создание ярлыка теперь доступно через контекстное меню или панель инструментов. В случае создания веб-ссылки, ярлык создается при помощи кнопки «Добавить».

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Ярлыки в «Мой офис Частное облако 2»

Еще одно новшество релиза – механизм «публичных» ссылок, перейти по которым может лишь один конкретный пользователь. Причем данные по такой ссылке доступны всего 12 часов с момента первого перехода по ней. Если после активации ссылки другой пользователь попытается перейти по ней, то система отобразит сообщение: «Запрашиваемая страница не найдена».

Подобные ссылки можно использовать для отправки конфиденциальной информации, считают в «Моем офисе».

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Создание публичной ссылки

Помимо прочего, начиная с выпуска 2.6 пользователи могут загружать вложения из «Мой офис Частное облако 2» в чаты непосредственно из цифрового рабочего пространства Squadus 1.2. Открыть файл из корпоративного хранилища смогут только те, кому предоставлен доступ к документу. Остальным потребуется дополнительно запросить разрешение на это у владельца файла. Допускается загрузка файлов любого типа и без ограничений по количеству вложений.

Что нового в Squadus

Squadus – единое цифровое рабочее пространство, сравнительно новый программный продукт «Моего офиса», который предоставляет инструменты для совместной работы и взаимодействия команд. С помощью решения пользователи могут работать с документами в чатах, назначать аудио- и видеоконференции из календаря почты, получать от чат-бота уведомления о предстоящих встречах.

Наиболее заметным изменением Squadus 1.2, по мнению разработчиков, стала возможность объединения рабочих пространств нескольких организаций, чтоб позволяет их сотрудникам напрямую общаться друг с другом в одном приложении.

Кроме того, в Squadus 1.2 черновики сообщений теперь синхронизируются между всеми устройствами пользователя – смартфоном, настольным и веб-приложениями. Это позволяет, к примеру, возобновить набор сообщения, работа над которым велась на портативном компьютере, с мобильного телефона.

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Чат «Сохраненные» в Squadus 1.2

В новом релизе появился специальный чат «Сохраненное» – персональное хранилище информации. В чат «Сохраненное» можно загружать важные файлы, пересылать свои и сообщения коллег из других чатов, оставлять заметки и записывать идеи.

Дмитрий Степанов

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