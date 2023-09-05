У российского Google обнаружены признаки преднамеренного банкротства

Временный управляющий российского представительства Google обнаружил признаки преднамеренного банкротства компании. Так, ООО «Гугл» выплатило дивиденды материнской компании на сумму 10 млрд руб., а также специально не исполняла решения судов о восстановлении доступа к аккаунтам на YouTube.

Отчет временного управляющего российского представительства Google

Временный управляющий ООО «Гугл» (российской «дочки» американской корпорации Google) Валерий Таляровский пришел к выводу о наличии признаков фиктивного банкротства в действиях компании. Отчет о работе временного управляющего был опубликован на Федресурсе.

Управляющий указывает, что коэффициент абсолютной ликвидности (показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена немедленно) у российского представительства Google снизился с 1,93 в начале 2019 г. до 0,04 в конце 2022 г. (в конце 2020 г. данный показатель составлял 0,51 в конце 2021 г. – 0,13).

Ухудшение показателя абсолютной ликвидности на конец 2020 г. было вызвано ростом задолженности перед материнской компанией – ирландской Google Ireland – и поставщиками: Abdsense, «Риалвеб», СКБ «Контур» и др.

При этом в 2018 г. ООО «Гугл» заключило крупную сделку с Google Ireland, в результате чего задолженность перед материнской компанией выросла на 2 млрд руб. Также рост задолженности связан с ростом расчетов с покупателями по переводам в пути через электронные платежные системы расчетов.

Показатель обеспеченности компании (характеризует величину ее активов, приходящихся на единицу долга) на конец 2019 г. составлял 2,82. К концу 2020 г. он снизился до 1,31, к концу 2021 г. – до 0,15 (и остался таким на конец 2022 г.).

Суды с российским Google и миллиардные штрафы

С конца 2021 г. финансовое положение российского представительства Google стало значительно ухудшаться. Это связано с чередом судебных разбирательств и не исполнением решений судов. В декабре 2021 г. Google, по иску Роскомнадзора, был признан виновным в неудалении запрещенной информации с принадлежащего ему хостинга YouTube.

Размер штрафа составил 7,2 млрд руб. В июле 2022 г. Google был признан виновным в повторном нарушении, размер штрафа составил уже 21 млрд руб.

Параллельно к Google посыпались претензии, вызванные, наоборот, удалением аккаунтов определенных телеканалов. Первым под блокировку попал телеканал «Царьград». Однако он через суд смог признать блокировку аккаунта незаконной и взыскать с Google 1 млрд руб.

Весной 2022 г., сразу после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине, на YouTube было заблокировано большое число российских телеканалов (в основном, государственных). Ряд телеканалов подали в суд на Google и в рамках обеспечительных мер добились блокировки средств на счетах Google.

В том числе телеканалы НТВ и «ТВЦентр» выиграли судебные разбирательства о незаконной блокировки их аккаунтов. При этом суд в обоих случаях наложил штраф в размере 100 тыс. руб. за каждый день неисполнения соответствующего решения с еженедельным удвоением суммы штрафа до момента исполнения решения (решения не были исполнены).

В конце 2022 г. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала Google нарушителем антимонопольного законодательства, выразившемся в злоупотреблении своим доминирующим положением и связанным с блокировкой аккаунтов на YouTube. Суд оштрафовал Google на 2 млрд руб. летом 2023 г., суд, по требованию ФАС, признал Google виновным в повторном нарушении и наложил штраф на сумму 4 млрд руб.

Выплата дивидендов в пользу Google

По мнению временного управляющего ООО «Гугл» Валерия Таляровского, решение о блокировке каналов пользователей и ограничении доступа к аккаунтам являются субъективным решением Google и не основаны на предписании надзорных органов и законодательных актов России. А действия по сохранению ограничений на аккаунты, с учетом наличия положительных судебных решений о разблокировке каналов, являются исключительным решением Google, считает Таляровский.

Дебиторская задолженность ООО «Гугл» на июнь 2022 г. составляла 27 млрд руб. При этом компания списала дебиторскую задолженность на сумму 1,4 млрд руб. Таляровский указывает, что компания не предприняла должных действия по истребованию данной задолженности, чем было причинен ущерб кредиторам.

Кроме того, в 2022 г.ООО «Гугл» выплатило своей материнской компании дивиденды на сумму 10 млрд руб., что привело к существенному снижению (более чем в два раза) коэффициента текущей ликвидности и показателя обеспеченности обязательств и существенному увеличению степени платежеспособности. Таляровский рассматривает выплату дивидендов как преднамеренное занижение стоимости активов и капитала российского представительства Google.

Прекращение работы российского Google

Google перевез сотрудников своего российского представительства в другие страны еще весной 2022 г. Летом 2022 г. ООО «Гугл» подало заявление о банкротстве, после чего в компании была введена процедура наблюдения, проведено собрание кредиторов и назначен временный управляющий.

Летом 2023 г. ООО «Гугл» сообщила, что Федеральная служба судебных приставов (ФССП) списала все имевшиеся на счетах компании денежные средства. За 2022 г. было списано 10,3 млрд руб.

Глава ФССП Дмитрий Аристов оценивал задолженность ООО «Гугл» по судебным решениям в 30 млрд руб. на собрании кредиторов ООО «Гугл» объем предъявленных требований составил 20,2 млрд руб., из которых 19,57 млрд руб. пришлось на Федеральную налоговую службу (ФНС).