Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 28 сентября

28 сентября 2023 г. CNews проведет конференцию «Информационная безопасность 2023».

28 сентября 2023 г. CNews проведет конференцию «Информационная безопасность 2023».

С докладами выступят:

Евгений Хасин, заместитель директора Департамента обеспечения кибербезопасности, Минцифры России;

Георгий Старостин, директор по информационной безопасности, СОГАЗ;

Вячеслав Касимов, директор департамента информационной безопасности, «Московский кредитный банк»;

Александр Данченков, руководитель управления информационной безопасности, Группа компаний «Русагро»;

Сергей Демидов, директор департамента информационной безопасности, «Московская биржа»;

Алексей Гусев, старший советник председателя правления, банк «Центрокредит»;

Олег Босенко, директор направления Информационная безопасность, IBS; Алексей Парфентьев, руководитель отдела аналитики, «СёрчИнформ»; руководитель комитета «Руссофт» по информационной безопасности;

Виталий Даровских, product marketing manager, UserGate.



Основные вопросы к обсуждению:

Российский рынок информационной безопасности

Как изменился уровень ИБ-атак на российские компании?

Каковы основные направления ИБ-стратегии крупного, среднего и малого бизнеса?

Насколько надежно защищена критическая инфраструктура?

Как организовать SOC?

Что предлагают отечественные ИБ-вендоры?

Как решить кадровую проблему?

Как повысить уровень ИБ-грамотности населения?

ИБ-технологии

Российские решения для противодействия ИБ-угрозам?

ИБ как услуга: что обещает провайдер?

Каких решений не хватает на рынке ИБ?

Как обеспечить безопасную разработку?

Как минимизировать человеческий фактор?

Особенности обеспечения безопасности мобильных устройств.

Безопасный интернет вещей — возможно ли это?

Кейсы построения безопасной инфраструктуры

Как изменилась стратегия ИБ?

Российская альтернатива западным продуктам.

Как меняется периметр защиты?

Из кого состоит оптимальный ИБ-департамент?

Как гармонизировать работу ИТ и ИБ?

Оптимизация затрат на ИБ.

Когда выгодно использовать ИБ как сервис?

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 20000 руб.

Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences.

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.