Европа сняла санкции с экс-главы Ozon

Суд ЕС согласился снять санкции с бывшего гендиректора Ozon Александра Шульгина, так как он более не работает в компании. А вот санкции против бывшего топ-менеджера Yandex Тиграна Худавердяна суд снимать не стал, поскольку тот продолжает влиять на процессы в компании.

Бывшие топ-менеджеры Ozon и Yandex пытались добиться снятия санкций

Суд Европейского союза (ЕС) рассмотрел жалобы двух бывших топ-менеджеров российских интернет-компаний, Александра Шульгина и Тиграна Худавердяна, относительно решений Совета ЕС об их включении в санкционные списки.

Апелляция Шульгина была удовлетворена, Худавердяна - нет.

Александр Шульгин в 2014-2017 гг. возглавлял ООО «Яндекс» - российское юридическое лицо Yandex, затем стал гендиректором Ozon.

Тигран Худавердян возглавлял «Яндекс.такси», в 2019 г. стал управляющим директором группы Yandex. Также в 2022 г. он некоторое время был гендиректором ООО «Яндекс».

За что против россиян вводят санкции

Весной 2022 г., сразу после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине, Евросоюз решил вводить санкции против России, российских граждан и организаций. Критериями введения санкций являются поддержка действия России на Украине, финансирование Правительства России и отнесение к влиятельным персонам и организациями, работающих в отраслях экономик, приносящих значительный доход российскому Правительству.

Основным критерием, почему Худавердян и Шульгин попали под санкции, стало присутствие их на встречи бизнесменов с Президентом России Владимиром Путиным, состоявшейся 24 февраля 2022 г., и посвященной введению санкций против России. В ЕС посчитали это доказательством того факта, что оба лица входят в ближайших круг соратников Владимира Путина и поддерживают его политику на Украине.

Также в ЕС указывают, что Yandex и Ozon работают в секторах, приносящих значительный доход российскому Правительству. В случае с Yandex в ЕС добавляют, что компания ведет информационную политику, выгодную российским властями, фильтруют результаты поисковой выдачи, исходя из требований властей, позволяет зарабатывать на рекламе проправительственным СМИ.

Кроме того, государство в лице Фонда общественных интересов (ФИП) владеет «золотой акцией» Yandex, а государственные банки Сбербанк и ВТБ являются акционерами Yandex. Худавердян также входил в совет директоров ФИП.

После того, как Худавердян и Шульгин попали в санкционные списки, оба покинули свои посты в Yandex и Ozon соответственно. Затем они попытались обжаловать решения Совета ЕС.

Какими источниками информации пользуется ЕС

Совет ЕС, принимая решения о введении санкций, руководствовался публичными источникам. В случае с Шульгиным это были публикации агентств ТАСС и Reuters, The Moscow Times, информация об Ozon на сайте компании и из Wikipedia.

В случае с Худавердяном это были публикации британских BBC и The Guardian, изданий The Bell (признано в России иностранным агентом), Tjournal и Bussiness Insider, посты в социальной сети Tiwtter и выдержки с сайта самого «Яндекса».

Почему Шульгин и Худавердян не считают себя «влиятельными» персонами

Шульгин не согласился с определением себя как «влиятельного» человека, поддерживающего действия России на Украине. Пост гендиректора Ozon он занял благодаря личным заслугам, а его полномочия были ограничены. Сектор электронной коммерции, в которым работает Ozon, не приносит значительных налоговых поступлений российскому бюджету на фоне других отраслей, добавляет Шульгин.

Худавердян также не согласен с утверждением, что он является «влиятельным» человеком из окружения Путина. Посты в Yandex он получил благодаря своим личным заслугам, на встречи с Путиным не обсуждалась геополитика, Yandex не приносит значительных доходов российскому бюджету, в на целом сектор ИКТ в 2021 г. пришлось менее 3% ВВП (внутренний валовой продукт).

Кроме того, ВТБ не участвует в совместных проектах с Yandex и является миноритарным акционером интернет-компании, Сбербанк вышел из совместных проектов с Yandex в 2019 г., а сам Худавердян является гражданином Армении и непосредственно не делает отчислений в российский бюджет.

Решение суда ЕС

Суд ЕС, изучив все доводы, пришел к выводу, что Худавердян и Шульгин были влиятельными персонами, а сектора, в которых работает Yandex и Ozon, являются быстрорастущими и проносят значительные доходы российскому бюджету. Однако поскольку Шульгин более не возглавляет Ozon, санкции с него следует снять.

В случае же с Худавердяном суд ЕС посчитал недостаточным для снятия санкций тот момент, что он также покинул посты в Yandex, так как он занял должность консультанта компании. Кроме того, суд ЕС процитировал публикацию в The Bell (признано в России иностранным агентом) о том, что Худавердян продолжает оказывать влияние на события в Yandex.

Под санкциями ЕС также находится основатель и главный акционер Yandex Аркадий Волож, который до 2022 г. возглавлял компанию. Недавно он также попросил снять с него санкции.