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| Фото: Нейросеть Kandinsky |

Конференция CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2023» состоится 21 сентября

CNews приглашает принять участие в конференции «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2023» 21 сентября.

Основные вопросы конференции:

Российский рынок ИТ-инфраструктуры

  • Как российский рынок инфраструктуры адаптируется к новым реалиям?
  • Насколько изменились объемы поставок и цены на оборудование?
  • Способен ли параллельный импорт обеспечить потребности рынка?
  • Что российские производители могут противопоставить привычной вендорской модели?
  • Импортозамещение или локализация?
  • Кто займет освободившиеся ниши на российском рынке?

Технологии и решения

  • Серверное оборудование: что предлагают поставщики?
  • СХД от отечественных производителей.
  • Сетевое оборудование.
  • Системы резервного копирования.
  • Российские ЦОДЫ: место найдется всем.
  • Как выбрать надежный ЦОД?
  • Беспроводные сети передачи данных.
  • Гибридная инфраструктура: за и против.
  • Российское инфраструктурное ПО: что выбрать?
  • Безопасность ИТ-инфраструктуры.

Проекты и кейсы

  • Как составить оптимальный план реорганизации ИТ-инфраструктуры?
  • Импортозамещение оборудования: делимся опытом.
  • Оптимизация расходов на облака.
  • Опыт миграции на российское инфраструктурное ПО.
  • Как организовать мониторинг ИТ-инфраструктуры?
  • Возможности ИИ в организации службы технической поддержки.

Среди спикеров конференции:

Вадим Прескур, директор по ИТ-архитектуре инфраструктуры, ВТБ;
Алексей Леонов, директор по информационным и цифровым технологиям, ГК «Агропромкомплектация»;
Ян Анисов, заместитель генерального директора по развитию и инновациям, ГК «Москабельмет»;
Иван Козлов, CIO, «Латео»;
Эдуард Мураховский, директор департамента проектного управления, «Фармимэкс»;
Алексей Семенов, руководитель управления ИТ, ГК «Самолет»;
Вадим Григоренко, руководитель блока инфраструктуры, Россельхозбанк;
Валерий Ивлев, руководитель направления учёта ресурсов, НРД;
представитель компании RuDesktop;
представитель компании «Сибур»

Актуальный список спикеров мероприятия доступен по ссылке.
Список участников обновляется по ссылке.

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