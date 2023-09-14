Минцифры обновило правила для хостинг-провайдеров

Минцифры предложило уточнения к принятым Госдумой в июле 2023 г. изменениям законодательства, регулирующего рынок хостинговых услуг. Министерство разграничило свои полномочия и Роскомнадзора, уточнило правила по ведению реестра провайдеров и требования по информационной безопасности.



Технические уточнения

Минцифры предложило определить полномочия Роскомнадзора, уточнить правила по ведению реестра хостинг-провайдеров и требования по информационной безопасности, сообщает ТАСС.

Хостинг-провайдеры предоставляют своим клиентам места для сайтов, а пользователям обеспечивают доступ к ним.

В июле 2023 г. Госдума приняла изменения в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», вводящий регулирование провайдеров хостинга. Согласно документу, оказывать услуги по предоставлению хостинга смогут только компании из реестра Роскомнадзора (РКН). Вводится также обязанность хостинг-провайдеров соблюдать требования о защите информации.

«Теперь Минцифры публикует на regulation.gov.ru подзаконные акты, разъясняющие как технически будут работать новые правила», — рассказали агентству в Минцифры.

Реестр хостинг-провайдеров

Минцифры предлагает определить критерии, которым должен соответствовать оператор реестра хостинг-провайдеров. Организация должна быть зарегистрирована на территории России, иметь техническую возможность для приема уведомлений провайдеров, а также технические и организационные возможности для ведения реестра.

Фото: Freepik Провайдеры, предоставляющие своим клиентам места для сайтов, будут сообщать РНК о начале деятельности и соблюдать требования по безопасности

Провайдеров будут включать в реестр на основании полученных от них уведомлений. Уведомление должно направляться не позднее чем за 10 рабочих дней до начала деятельности через личный кабинет на сайте РКН. Провайдеры, которые уже работают, должны сообщить об этом не позднее 15 декабря.

Рассматриваться уведомления будут в течение 10 рабочих дней. Дополнительный запрос при необходимости будет направлен провайдеру через его личный кабинет на сайте РКН.

Информационная безопасность

Чтобы провайдер мог обеспечить сохранность информации и защитить свою инфраструктуру от взломов и утечек, избежать атак с инфраструктуры хостинга, устанавливаются способы идентификации и аутентификации клиентов провайдеров при заключении договоров об оказании услуг хостинга.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий органами, ответственными за безопасность, провайдеры должны взаимодействовать с ними с помощью собственных технических средств или техсредств, принадлежащих другому провайдеру или организатору распространения информации.

Полномочия РКН и Минцифры

РКН получит полномочия вести реестр провайдеров хостинга, право привлекать к формированию реестра оператора реестра и проводить мониторинг соблюдения провайдерами хостинга их обязанностей.

Право устанавливать к провайдерам требования по обеспечению безопасности и защите информации, требования к вычислительным мощностям (при взаимодействии с уполномоченными органами), закрепляется за Минцифры, уточнили агентству в министерстве.

Регулирование провайдеров хостинга в России

Сайт Госдумы сообщил 26 июля 2023 г. о принятии в третьем чтении поправок в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и Федеральный закон «О связи». Эти поправки вносят изменения в регулирование рынка провайдеров хостинга.

Согласно документу, РКН создаст реестр хостинговых сервисов. Те, кто не попадет в реестр, должны будут прекратить оказывать услуги по предоставлению своих мощностей. Попасть в реестр могут только российские юрлица или компании, принадлежащие гражданам России без второго гражданства. Техническая инфраструктура должна находиться на территории России.

Хостеры должны будут предоставлять РКН и ФСБ доступ к своим мощностям для «проведения мероприятий в целях реализации возложенных на них задач, а также обеспечить секретность организационных и тактических приемов проведения данных мероприятий».

Кроме того, провайдеры хостинга должны проводить идентификацию всех своих клиентов, установить технические средства противодействия угрозам РКН и использовать национальную систему доменных имен.



Принятые в июле 2023 г. изменения содержат также пункт, ограничивающий доступ к информации о способах и методах обхода блокировок запрещенных ресурсов.

Рынок хостинг-услуг

Необходимость изменений в регулировании рынка хостинга обосновал заместитель Председателя Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

«Сейчас этот рынок находится в довольно хаотичном состоянии, он насыщен виртуальными организациями, которые не обладают собственными мощностями, а по факту перепродают услуги хостинга зарубежных провайдеров, что в сложившейся геополитической ситуации влечет за собой серьезные риски безнаказанного распространения противоправной информации, ставит под угрозу безопасность российских граждан и компаний», — приводятся на сайте Госдумы слова Горелкина.

Российская ассоциация электронных коммуникаций оценивала объем российского рынка хостинга в 2022 г. в 10,6 млрд рублей, что на 22% больше, чем в 2021 г. Согласно данным Hostings.info, чуть больше половины рынка по количеству клиентов занимают три компании — Reg.ru (35,6%), Masterhost.ru (9,62%), Ru-Center (8,66%); писал Forbs в июле 2023 г.

С принятием закона небольшие хостинговые компании, скорее всего, вынуждены будут уйти с рынка, сказали изданию генеральный директор Института исследований интернета Карен Казарян и независимый ИТ-эксперт Филипп Кулин.