Власти заявили о скорой блокировке WhatsApp в России

WhatsApp оказался под угрозой блокировки в России из-за появления в нем каналов. На это намекнул депутат Антон Горелкин. Аналогичная функция существует в Telegram с 2015 г., и ею очень активно пользуются российские госкомпании, министерства, чиновники и политики, в том числе и сам Горелкин.

Пора искать альтернативу

Российские власти в обозримом будущем могут рассмотреть вопрос блокировки мессенджера WhatsApp на всей территории России. На это намекнул в своем Telegram-канал депутат Госдумы от Единой России Антон Горелкин. Проблема кроется в новой функции – в каналах, как в Telegram, которую WhatsApp до конца 2023 г. запустит в большинстве стран мира. В Telegram они существуют с 2015 г., но никто его за это не блокирует.

На 14 сентября 2023 г. WhatsApp является одним из немногих основных продуктов американской компании Meta*, основанной миллиардером Марком Цукербергом (Mark Zuckerberg) и признанной в России экстремистской, пользоваться которым россияне могут в полном объеме. Социальные сети Instagram* и Facebook* с весны 2022 г. находятся под строжайшим запретом и открываются только при смене IP-адреса с российского на иностранный.

Заблокировав Facebook* и Instagram*, власти так и не дали четкого объяснения того, почему был «помилован» WhatsApp. В мире это самый популярный мессенджер – количество его пользователей давно перевалило за 2 млрд (данные Statista.com), тогда как любимый россиянами Telegram пока преодолел отметку в 700 млн.

Горелкин попытался пролить свет на причину того, что WhatsApp до сих пор не пополнил «черный список» Роскомнадзора. «Когда Генпрокуратура объявляла о блокировке других продуктов Meta*, для WhatsApp было сделано исключение: "Это средство коммуникации, а не источник размещения [информации]"», – написал депутат в своем Telegram-канале 8 июня 2023 г.

Что изменилось

Поводом для пересмотра российскими властями своего отношения к WhatsApp стало появление в нем новой функции – каналов. Она заработает более чем в 150 странах до конца 2023 г., и именно из-за них мессенджер может стать недоступен россиянам.

Для каналов в WhatsApp появится отдельная вкладка «Актуальное», чтобы не мешать их с обычными чатами, как это реализовано упомянутом Telegram – в нем каналы появились восемь лет назад, в 2015 г. При этом сам мессенджер существует с 2013 г., тогда как WhatsApp работает с 2009 г. Почему Марк Цукерберг ждал так долго, прежде чем запустить столь востребованную функцию в своем мессенджере, миллиардер не говорит.

Заявление Горелкина

Одна из особенностей каналов в WhatsApp – это внезапно повышенный уровень анонимности. Ни администраторы каналов, ни другие участники не будут видеть номера телефонов подписчиков – только их имена или псевдонимы, указанные в профиле. Информацию о владельце канала тоже нельзя будет найти в открытом доступе. К тому же список каналов, на которые подписался пользователь, будет скрыт от посторонних.

Расширение Meta* на восток

Изменение отношение российских властей к WhatsApp из-за всего одной функции стало полной неожиданностью. Антон Горелкин прокомментировал это так: «Если продукт экстремистской компании Meta* начинает расширять функционал в сторону массового распространения информации, официальная позиция относительно его деятельности на территории России может быть пересмотрена».

Следует отметить, что Telegram в апреле 2018 г. тоже подвергся блокировке на всей территории России, но причиной тому были вовсе не каналы. Правда, большинство пользователей этого мессенджера даже не заметили этого – он продолжил работать, но попытки властей вывести его из строя поломали множество других сервисов, включая продукты «Яндекса».

Летом 2020 г. власти отозвали блокировку Telegram. Cпустя чуть более трех лет свои каналы в Telegram ведут десятки госведомств, они есть у подавляющего большинства крупных компаний, в том числе и с госучастием, равно как и у сотен чиновников различных рангов.

При этом не следует забывать, что Telegram – это не российский мессенджер. Да, его создал выходец из России Павел Дуров, без которого не было социальной сети «Вконтакте», но юрлицо Telegram зарегистрировано в Великобритании.

Шанс на спасение есть

К моменту выхода материала никаких официальных заявлений со стороны властей о потенциальной блокировке WhatsApp в России, если не считать публичный пост депутата Горелкина в Telegram, не было. В теории, существует вероятность, что WhatsApp сможет избежать блокировки, если сделает каналы недоступными в России.

Почему WhatsApp пока не заблокирован

В официальном блоге мессенджера сказано: «Мы запускаем функцию каналов более чем в 150 странах, чтобы наши пользователи могли конфиденциально получать обновления о том, что им интересно». При этом список стран в блоге не приведен, но уже из их количества понятно, что опробовать каналы смогут не все люди на Земле. Согласно статистике ООН, в 2023 г. мир насчитывал 195 государств, и Россия вполне может в числе тех, кто останется без каналов в WhatsApp.

Те, кому Цукерберг откроет доступ к новой функции, увидят каналы, рассортированные по категориям с возможностью ручной сортировки. Будет работать фильтр по стране проживания, то есть, к примеру, житель Индии не будет страдать от засилья мексиканских каналов в его ленте.

Функция каналов тестировалась с начала лета 2023 г. в Сингапуре и Колумбии. По словам разработчиков, в настоящее время свои WhatsApp-каналы создают «тысячи организаций, спортивных команд, деятелей искусства и лидеров мнений».

* Meta (в прошлом Facebook) признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории страны. Принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram заблокированы в России.