Конференция CNews «Импортозамещение ИТ 2023» состоится 5 октября
CNews приглашает принять участие в конференции «Импортозамещение ИТ 2023» 5 октября.
Регистрация по ссылке.
Основные вопросы конференции:
Тенденции российского импортозамещения
- Санкции стали стимулом для роста российского рынка ИТ.
- Господдержка ИТ-отрасли и отраслевых решений.
- Импортозамещение как шанс отказаться от устаревшего ПО.
- Можно ли использовать Open Source?
- Заказная разработка или продукты от вендоров: что выбрать?
- Экосистемы российских вендоров.
Разработка российского ПО
- Где взять инструменты для разработки ПО?
- Как избежать очередного зоопарка решений?
- Рынку не хватает квалифицированных разработчиков.
- Как превратить джуниора в миддла и сеньора.
- Насколько безопасна российская разработка?
- Как избежать проблем с Open Source?
- Цифровые инструменты миграции на российское ПО.
Практика импортозамещения
- Как правильно расставить приоритеты при импортозамещении?
- Надежный отечественный вендор: кто он?
- Сохранилась ли на рынке привычная вендорская модель?
- Как организовать миграцию?
- Как обеспечить совместимость оборудования?
- Облачные сервисы как способ оптимизации ИТ-инфраструктуры.
- Аутсорсинг и аутстафинг для импортозамещения.
- Экономическая эффективность импортозамещения.
С докладами выступят:
Андрей Заренин, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России;
Борис Макевнин, директор по цифровизации и информационным технологиям, «Т Плюс»;
Илья Журавлев, директор отраслевых проектов по импортозамещению, «Атомэнергопроект»;
Руслан Ложкин, руководитель службы информационной безопасности, «Абсолют Банк»;
Сергей Кирюшин, директор департамента информационного обеспечения МИД России, спецпредставитель министра по вопросам цифровой трансформации;
Сергей Тарасов, технический директор, «Русагро Технологии»;
Кирилл Комиссаров, руководитель направления поддержки и развития CAD\CAM\CAE\CAPP\PDM-систем «ОКБМ Африкантов»;
Фаддей Осипов, руководитель команды разработки, X5 Tech;
Борис Славин, Финансовый университет при Правительстве России;
Светлана Легостаева, генеральный директор, АНО развития радиоэлектронной отрасли «Консорциум «Вычислительная техника»;
Иван Тузиков, заместитель руководителя отдела продаж, RuDesktop;
Евгений Кривоносов, генеральный директор, СДИ СОФТ;
Дмитрий Городничев, главный менеджер ИТ, «Норникель Спутник».