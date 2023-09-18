Власти запретили МТС, «Билайн», Tele2 «Мегафону» обдирать абонентов. С них месяцами брали двойную оплату за интернет

Операторы «большой четверки» будут обязаны в течение месяца сделать раздачу интернета бесплатной – таково новое требование ФАС. Регулятор стал получать большое число жалоб на то, что абонентам приходится дважды платить за мобильный интернет – сначала вносить абонентскую плату, а затем отчислять деньги за раздачу. Всем федеральным операторам выдано предписание, невыполнение которого будет караться возбуждением антимонопольного дела.

Больше никакой платной раздачи

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) обязала работающих на территории России операторов связи прекратить взимать плату за раздачу мобильного интернета со своего мобильного устройства. В первую очередь это касается «большой четверки – Tele2, МТС, «Билайна» и «Мегафона». Все эти операторы лишили своих абонентов безлимитного мобильного интернета, а теперь заставляют платить им деньги за то, чтобы иметь возможность раздать трафик, который они уже оплатили в рамках абонентской платы.

Другими словами, операторы взимают с россиян двойную оплату за мобильный интернет. В случае МТС ежедневная раздача уже приобретенного трафика может уводить абонента этого оператора в минус на 1500 руб. ежемесячно

ФАС выдала предписание прекратить собирать с россиян деньги за раздачу мобильного интернета. Спустя всего час после публикации на сайде ведомства информации об этом в редакцию CNews поступило письмо МТС, в котором говорилось, что оператор никаких предписаний не видел. «МТС пока не получила официальное предупреждение от ФАС, мы определимся с дальнейшими действиями после ознакомления с ним», – говорится в письме оператора.

На запрос CNews о том, приходило ли им письмо ФАС, представители «Билайна» на момент выхода материала не ответили. «Мы пока не получали официального предупреждения от ведомства, – сообщили CNews в «Мегафоне». – Когда мы увидим полный документ, мы сможем как проанализировать последствия этих требований регулятора, так и определиться с дальнейшими шагами».

Фото: FreePik Россияне давно нашли способ бесплатно раздавать интернет со смартфона на компьютер в обход требований операторов

В Tele2 от комментариев отказались.

30 дней на исполнение

ФАС установила, что в действиях сотовых операторов содержатся признаки нарушения антимонопольного законодательства, в частности, *п.3 ч.1 ст.10 Закона о защите конкуренции («Запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением»). Сам пункт статьи закона звучит так: «навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора (экономически или технологически не обоснованные и (или) прямо не предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента России, нормативными правовыми актами Правительства Россиии, нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти или судебными актами требования о передаче финансовых средств, иного имущества, в том числе имущественных прав, а также согласие заключить договор при условии внесения в него положений относительно товара, в котором контрагент не заинтересован, и другие требования);»

ФАС России выдала компаниям МТС, Мегафон, Билайн и Теле2 предупреждение о необходимости прекращения подобных действий. У «большой четверки» есть ровно один месяц, чтобы исполнить предписание Федеральной антимонопольной службы и прекратить заставлять своих абонентов платить за мобильный интернет дважды.

«Операторы должны исполнить его в течение месяца путем отмены платы за раздачу интернета с мобильных устройств и недопущения ограничения подобного функционала для абонентов», – говорится в заявлении ФАС. Если предписание не будет исполнено тем или иным оператором, ФАС оставляет за собой право возбудить антимонопольное дело в адрес нарушителя.

Вынужденная мера

Комментируя решение ФАС, представители МТС сообщили CNews, что платная раздача интернета – это «вынужденная мера», которая была внедрена с целью снижения «неконтролируемого прироста интернет-трафика на сети связи, часть которого генерируется именно благодаря раздаче интернета». «Такая мера не была актуальной еще 5-10 лет назад в начале бурного развития интернета, однако сегодня является необходимым инструментом для управления нагрузки на сеть связи для сохранения высоких скоростей и качества доступа в интернет для всех абонентов», – рассказали редакции в МТС.

Представители МТС добавили, что оператор берет не так уж и много денег за эту услугу. «Введенная плата за тетеринг (раздача интернета – прим. CNews) не является такой существенной, если изучить наши условия. Кроме того, для тех, кто много раздает, мы предусмотрели опции, позволяющие раздавать интернет за минимальную плату».

Редакция CNews напоминает, что еще в апреле 2023 г. стали появляться первые сведения о недовольстве абонентами необходимости платить за раздачу интернета. Тогда же было посчитано, что МТС за эту услугу взимает около 1500 руб. в месяц.

Массовые жалобы на сложившуюся ситуацию начали поступать в ФАС в августе 2023 г. Спустя месяц операторам «большой четверки» было выдано предписание о прекращении такой практики. По данным Telegram-канала Нецифровая экономика, с начала сентября 2023 г. в ФАС поступило 186 жалоб на платную раздачу интернета.

Не платить за раздачу интернета можно и сейчас, не дожидаясь, пока операторы выполнят требование регулятора. В интернете есть инструкция по бесплатной раздаче мобильного интернета с Android-устройства на компьютер под управлением Windows путем внесения всего-навсего одной правки в реестр ОС. Журналист редакции CNews убедился в работоспособности данного способа на примере Windows 7, Windows 10 и Windows 11 в сетях «Билайна» и МТС.