RuStore радикально упростил жизнь разработчикам. Им больше не нужно искать ошибки в приложении, магазин найдет их сам

RuStore открыл разработчикам доступ к инструментам для поиска ошибок в приложениях и тестирования нововведений на определенных группах пользователей. Аналогичные решения есть у Google, Microsoft и «Яндекса».

Оперативный поиск ошибок

В российском магазине приложений RuStore появилась платформа для поиска ошибок в приложениях, сообщили CNews представители холдинга VK. Сервис носит название Tracer, и это аналог инструмента Google Firebase Crashlitycs.

За разработку Tracer отвечали сотрудники VK, занимающиеся развитием соцсети «Одноклассники». Его анонс состоялся месяцем ранее, в конце августа 2023 г., и разработчики мобильных приложений получили возможность использовать его на бесплатной основе. На начальном этапе Tracer тестировался внутри социальной сети, позже его интегрировали в другие сервисы VK, в том числе в «Дзен», «Облако Mail.ru» и соцсеть «Вконтакте».

Tracer умеет собирать информацию обо всех ошибках в приложении, отслеживать его зависания или аварийные отключения и в целом контролировать стабильность его работы. Наряду с этим инструмент позволяет «мониторить» разделы и модули программы и искать недочеты в них. Например, с его помощью можно находить ошибки, вызывающие утечки памяти.

Стоит отметить, что Firebase Crashlitycs – это не единственная зарубежная альтернатива отечественному Tracer. К ним также относится проект App Center, разработанный Microsoft, и в нем есть поддержка приложений не только под Windows, но также под Android и iOS. Tracer на момент запуска поддерживал только Android. В России конкурентом Tracer является инструмент AppMetrica, разработанный «Яндексом».

Главное преимущество Tracer в том, что он создает отчеты об ошибках в автоматическом режиме, тем самым позволяя разработчикам в реальном времени исправлять найденные им баги. Также Tracer можно использовать для тестирования новых версий приложения до публикации ее в магазине.

Tracer дает разработчикам «возможность находить «узкие» места в производительности, которые невозможно обнаружить на этапе тестирования», утверждают представители VK. «Благодаря оперативному выявлению таких проблем разработчики смогут избежать падения приложения и оттока аудитории», – добавили они.

Обновления для избранных

Второй сервис для разработчиков, появившийся в RuStore, носит название Remote Config. Он позволяет регулярно устраивать полуоткрытые бета-тесты приложений, открывая доступ к новым функциям лишь некоторым пользователям. Если те начнут жаловаться, то можно будет оперативно и в реальном времени отключить нововведение без выпуска полноценного обновления.

Remote Config позволяет очень гибко настраивать такие бета-тесты путем разделения пользователей на группы. Например, можно будет сделать так, что ту или иную тестовую функцию смогут опробовать только владельцы определенных моделей смартфонов.

Оценить возможности Remote Config разработчики могут в «Консоли» RuStore. Там же доступен и Tracer.

Что такое RuStore

RuStore – это российский магазин приложений для Android, отечественный ответ американскому Google Play и китайскому Huawei AppGallery, которые регулярно удаляют из своих каталогов российские приложения. Бета-версия магазина заработала в мае 2022 г., а стабильный релиз состоялся в начале 2023 г.

Разработкой RuStore занимается VK при поддержке Минцифры России и ряда российских ИТ-компаний. К концу сентября 2023 г., за полтора года своего существования, магазин накопил более 13 тыс. приложений от 7000 разработчиков, сообщил ТАСС операционный директор RuStore Илья Сверчков. По его словам, до конца 2023 г. площадка намерена более чем удвоить этот показатель, расширив каталог до 30 тыс. приложений.

Ежемесячная аудитория RuStore в России превышает 12,5 млн человек. В августе 2023 г. каталог, поначалу содержавший ПО только для Android-смартфонов и планшетов, начал пополняться приложениями для смарт-ТВ на базе платформы Android TV и всех ее вариаций. В начале сентября 2023 г. стало известно, что в обозримом будущем в нем появятся приложения для российской ОС «Аврора».