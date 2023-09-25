В Москве арестована криптопредпринимательница с дневным оборотом в миллиарды рублей

В Москве арестована основательница финансовой пирамиды, крипто-предпринимательница Валерия Федякина. Только один ее клиент, подавший заявление в полицию, доверил ей почти 7 млрд руб., что больше потерь от мошеннических пирамид за весь 2022 г.



Арестована Битмама

В Москве арестована крипто-предпринимательница Валерия Федякина, известная также как Bitmama. В полицию на нее подал заявление знакомый, который отдал ей 6,7 млрд руб. и заподозрил обман. Об этом сообщил ресурс «Бизнес FM». Федякину отправили в СИЗО в том числе из-за опасений, что она скроется от следствия, так как у нее есть вид на жительство в ОАЭ. Сообщается также, что она беременна.

Bitmama работала в сфере обмена криптовалюты. Она получала от клиентов наличные, которые они хотели вывести в другие страны. При этом Федякина не брала комиссию, как криптобиржи, а наоборот, обещала заплатить бонусы.

Предпринимательница объясняла это широкими связями в бизнесе и среди чиновников. Эксперты говорят, что ее дневной оборот мог составлять несколько десятков миллиардов рублей.

Криптопирамида

Федякина создала себе в кругах предпринимателей, занятых криптовалютными операциями, имидж большого специалиста. Она давала рецензии на книги, участвовала в профильных мероприятиях. Например, сайт Mockvanews.ru писал о ней в 2021 г. как о спикере 5-й Ближневосточной конференция IoT в Дубае: «Валерия основала крипто-консалтинговую компанию и обладает обширными знаниями в данной сфере. Ее практический опыт весьма востребован в России и за ее пределами».

Фото: rawpixel.com на Freepik Обороты крипто-бизнеса арестованной Федякиной могли составлять несколько десятков млрд руб. в день

В доказательство своего успеха Федякина демонстрировала в социальных сетях, как красиво и роскошно живет, пишет сайт Сryptonews. Bitmama гарантировала клиентам надежность процедур обмена валюты, а также предлагала выгодный курс обмена и высокий процент за размещение средств: «обменяй 100 единиц, получи 100+1 в подарок».

«Она действительно крупный игрок, то есть это не раздутый миф, она была до определенного момента крупным поставщиком ликвидности», — приводит «Бизнес FM» комментарий соучредителя «Российской ассоциации криптовалют и блокчейна», юриста Александра Трещева.

Бизнес Федякиной представлял собой классическую финансовую пирамиду, сказал эксперт: «У нее был доступ к ликвидности, потому что всем она давала щедрые условия. Но это был лишь вопрос того дня, когда будет критическая масса и люди не получат своих денег». Трещев также предположил, что в ее схеме присутствовал элемент коррупции.

Пирамиды растут

В России наблюдается рост количества финансовых мошеннических схем. «В 2022 г. Банк России выявил почти две тыс. пирамид, в 2,3 раза больше, чем в 2021 г.», — сказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях в интервью РИА «Новости» в феврале 2023 г.

Растет и популярность криптовалюты у мошенников, добавил он. Это связано в том числе и с тем, что стало меньше иностранных сервисов, которые использовались для платежей за границу.

Потери от вложений в финансовые пирамиды в 2022 г., как сказал Лях, ссылаясь на оценки экспертов, составили порядка пяти-шести миллиардов рублей. 2023 г. обещает побить все рекорды, если подтвердится, что от действий Федякиной только один клиент пострадал на 6,7 млрд. руб.

