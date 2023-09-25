Россияне не хотят прощаться с зарубежными почтовыми сервисами даже под страхом нарушения закона. Популярность Gmail зашкаливает

Среди россиян очень востребованы иностранные сервисы электронной почты, в особенности Gmail. Они очень активно используют их при регистрации в российских сервисах, в том числе для получения различных рассылок. С 1 декабря 2023 г. такая регистрация окажется под запретом – власти приняли соответствующий закон всего за 11 дней.

Неуемная любовь россиян к Google Mail

В России еще летом 2023 г. был принят закон, запрещающий использовать почту на иностранных сервисах при регистрации на российских ресурсах. Однако россиян это никак не останавливает – они по-прежнему очень активно используют зарубежные почтовые сервисы, в особенности Google Mail, как минимум при подписке на различные рассылки.

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование сервиса Unisender, в России каждое электронное письмо, относящееся к категории «Рассылка», отправляется на ящик в Gmail – этот сервис удерживает долю в 24,06%. Знают россияне и о других популярных на Западе сервисах электронной почты, например, про о Hotmail, а также о сервисе iCloud.com компании Apple, но им по уровню популярности в России далеко до Gmail. Их совокупная доля не превышает 1%.

Статистика основана на исследовании полутора миллиардов писем, отправленных через Unisender за последние четыре года – с 2020 по 2023 гг. включительно.

Импортозамещение еще не завершено

Согласно результатам исследования, около трети россиян по-прежнему пользуются адресами электронной почты за пределами зоны .ru. Около 31,55% жителей страны отдают предпочтение почтовым сервисам в зонах com, net, by, de и т. д.,

Что до российских сервисов электронной почты, то 61,4% писем из рассылок, совершенных за отчетный период, были направлены на адреса, зарегистрированные именно на них. Наибольшей популярностью с очень большим отрывом среди россиян пользуются адреса на сервисе Mail.ru (38,93%), на втором месте находится почта «Яндекса» с результатом 12,6%. Также есть и те, у кого почта зарегистрирована на bk.ru, list.ru, inbox.ru, (принадлежат холдингу VK, как и Mail.ru), rambler.ru и пр. – таковых набралось около 10%.

Еще 13,55% россиян при подписке на рассылку предпочитают указывать свою корпоративную почту.

Закон, о котором внезапно вспомнили

С 1 декабря 2023 г. в России будет запрещено использовать адрес электронной почты на зарубежном сервисе для регистрации на российских сайтах и ИТ-системах – для этого нужно будет обязательно иметь почту на российском сервере. Это следствие принятия соответствующего закона за авторством коллектива депутатов Госдумы, включая Антона Горелкина, который почти пять лет ждал подписи Президента России Владимира Путина.

Законопроект был направлен в Госдуму еще в конце октября 2018 г. и прошел первое чтение 13 декабря 2018 г., после чего был отложен в сторону на несколько лет.

Власти вспомнили о документе лишь в середине лета 2023 г., когда до закрытия весенней сессии Госдумы оставались считанные дни (она завершилась 30 июля 2023 г). Второе чтение законопроект прошел 20 июля 2023 г., а третье – 26 июля. Софет Федерации одобрил его спустя еще два дня, а Владимир Путин подписал его 31 июля 2023 г.

Разъяснения Хинштейна

Таким образом, четыре из пяти этапов приятия законопроект № 570420-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и Федеральный закон «О связи»» проскочил менее чем за две недели. Отныне это одноименный Федеральный закон № 406-ФЗ от 31 июля 2023 г.

Много нюансов на словах

Новый закон получил множество пояснений представителей государства. Так, руководитель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн уточнил, что требования документа распространяются только на те сайты, где от пользователя требуются регистрация и авторизация. Например, это интернет-магазины. «В список не входят аккаунты, зарегистрированные через иностранные сервисы, например Google или Apple ID», – добавил Хинштейн.

Закон предусматривает несколько способов регистрации. В списке, помимо российской электронной почты, есть портал «Госуслуги» и Единая биометрическая система, а также номер телефона, зарегистрированный в сети российского оператора. Номера из иностранных сетей – под запретом, как и иностранная электронная почта.

Существует еще одна, четвертая альтернатива, но ее формулировка размыта. Она подразумевает регистрацию при помощи «другой российской информационной системы, принадлежащей российскому юридическому лицу». Хинштейн позже уточнил в своем Telegram-канале, что в данном случае это могут быть соцсеть «Вконтакте» и подобные сервисы.

С заботой о безопасности

Хинштейн объяснил принятие нового закона тем, что власти России заботятся о безопасности граждан страны. Почему документу потребовалось почти пять лет на путь от первого чтения в Госдуме ко второму и всего-навсего 11 дней на путь от второго чтения к подписи главы государства, он уточнять не стал.

«Поправка направлена на защиту персональных данных россиян – часто именно регистрация через иностранные сервисы становится брешью, через которые персданные попадают в открытый доступ, либо крадутся киберпреступниками», – написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

За несколько дней до принятия закона Антон Горелкин, один из его авторов, уточнил СМИ, что он не затронет тех, кто до вступления его в силу зарегистрируется на том или ином российском сайте с помощью электронной почты на иностранном сервере. «Закон обратной силы не имеет, это значит, что в случае его принятия и вступления в силу изменения коснутся только новых регистраций. Уже зарегистрированные аккаунты, привязанные к зарубежным сервисам электронной почты, продолжат работать, опасения на этот счет беспочвенны», – сказал депутат (цитата по РБК).

Другими словами, у россиян есть еще около двух месяцев, чтобы использовать свой ящик, например, на Gmail, для регистрации на всех сервисах, которыми они пользуются. После 1 декабря 2023 г. сделать это, по закону, будет невозможно.