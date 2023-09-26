Любимый россиянами Telegram мутирует в клон китайского WeChat. Он сможет «заменить любой сайт»

Telegram скоро может стать полноценным суперприложением наподобие китайского мессенджера WeChat. Сам WeChat очень востребован в Китае именно благодаря тому, что является супераппом – через него можно делать почти все: оплачивать товары и услуги, продлевать документы, покупать билеты и многое другое.

Супер-Telegram

Мессенджер Telegram, созданный в 2013 г. основателем соцсети «Вконтакте» Павлом Дуровым, в скором будущем трансформируется в аналог китайского мессенджера WeChat. К такому выводу пришли эксперты портала TechCrunch на основе того, в каком направлении развивается детище Дурова. По их оценке, в настоящее время аудитория активных пользователей Telegram превышает 800 млн человек в мире, но среди них нет жителей Китая – в этой стране Telegram заблокирован.

По мнению аналитиков TechCrunch, Telegram, очень востребованный у российских госведомств и чиновников (после двух лет блокировки Telegram они начали массово создавать в нем свои каналы), эволюционирует из простого мессенджера в так называемое «суперприложение». Это определение присваивается утилитам, в которых собраны самые разные не очень связанные между собой функции.

По данным TechCrunch, Telegram работает над платформой, на которой сторонние разработчики, от игр до фуд-сервисов, смогут создавать мини-приложения для взаимодействия с пользователями. По словам представителей Telegram, разработчики «смогут использовать JavaScript для создания бесконечно гибких интерфейсов, которые можно запускать прямо внутри Telegram – и которые могут полностью заменить любой веб-сайт».

Превращая Telegram в суперапп, разработчики мессенджера опираются в первую очередь на сеть инфраструктурных партнеров как из признанного мира технологий, так и из криптопространства. К таковым эксперты TechCrunch относят в первую очередь The Open Network (TON) Foundation – компанию, которая разрабатывает и поддерживает для Telegram основанную на блокчейне одноименную децентрализованную компьютерную сеть, но действует при этом как независимая организация.

Также помощь Telegram в этом оказывает китайская компания Tencent. Ирония здесь в том, что Tencent помогает Telegram стать прямым конкурентом WeChat – мессенджера, который входит в число ее основных активов.

Сотрудничество Китая и TON

Мессенджер Telegram существует с 2013 г. По количеству функций и по темпам развития он опережает всех основных конкурентов – например, поддержка каналов появилась в нем в 2015 г., спустя всего два года с момента начала работы, а WhatsApp получил лишь в 2023 г., когда ему «стукнуло» 14 лет. К слову, в России каналы в WhatsApp из-за угроз местных властей работать не будут.

Что касается поддержки со стороны Китая, то ранее в сентябре 2023 г. TON Foundation объявила о партнерстве с сервисом Tencent Cloud, который «уже успешно поддерживает валидаторы TON и планирует и дальше расширять свои услуги, чтобы удовлетворить потребности TON в высокой интенсивности вычислений и пропускной способности сети», пишет TechCrunch. Под валидаторами в данном случае подразумеваются это участники блокчейн-цепи, которые помогают аутентифицировать транзакции в сети блокчейн.

«Например, игры Telegram, созданные на базе TON, могут извлечь выгоду из расширенного игрового решения Tencent Cloud, – говорится в заявлении TON по поводу начала сотрудничества с новыми китайскими партнерами. – Для всех проектов, построенных на TON, Tencent Cloud предложит, при условии одобрения, выделенную сумму облачных кредитов и скидок на продукты, предоставляемые через программу запуска Tencent Cloud».

У Китая свой интерес

Партнерство Tencent и TON Foundation – это следствие стремления Китая как можно быстрее и эффективнее расширить свое присутствие на мировом ИТ-рынке. А это, в свою очередь, последствие замедления роста внутренней технологической отрасли Китая, пишет TechCrunch.

По этой причине многие техногиганты Китая все более внимательно присматриваются к зарубежному (для них) рынку, и Tencent в данном случае – не исключение. В последние месяцы ее бизнес по облачным вычислениям (Tencent Cloyd) все чаще упоминается на всевозможных технологических конференциях, в том числе на мероприятиях, посвященных криптовалюте.

Tencent потенциально может получить большую выгоду от партнерства, если рынок мини-приложений Telegram будет развиваться так же, как его китайский аналог, то есть WeChat, уверены эксперты TechCrunch. WeChat стал пионером модели мини-приложений в Китае, что и помогло ему занять большую часть этого рынка. В настоящее время мессенджер обеспечивает работу миллионов из таких приложений и является если не самым популярным и востребованным приложением в Китае, то, по меньшей мере, считается одним из них.

Благодаря поддержке мини-приложений WeChat позволяет своим пользователям выполнять самые разные задачи – оплачивать товары и услуги, заказывать еду, вести электронную коммерцию, покупать билеты и даже менять и продлевать документы, например, водительские права.

И это лишь малая часть возможностей, которую получают граждане и гости Китая, установив WeChat и зарегистрировавшись в нем. Благодаря децентрализованной платежной сети экосистема мини-приложений Telegram может охватить еще более широкий круг пользователей, притом не только в КНР, но и по всему миру в целом, считают аналитики TechCrunch.

Потенциал развития поистине гигантский

Tencent Cloud, вероятнее всего, не будет эксклюзивным поставщиком облачных услуг TON, согласно данным TechCrunch, но, похоже, обе компании в любом случае выиграют от такого партнерства. «Учитывая сходство между мини-приложениями WeChat и мини-приложениями Telegram, мы считаем, что разработчики мини-приложений из WeChat, которые в настоящее время используют облачный сервис Tencent, начнут опираться на TON», – сказал TechCrunch Джастин Хюн (Justin Hyun), руководитель отдела роста TON Foundation.

Не исключено, что разработчики мини-приложений для WeChat очень заинтересуются возможностью создать мини-апп и для Telegram. Но, учитывая то, что WeChat и его мини-аппы ориентированы только на китайских пользователей, неясно, сколько разработчиков, создающих мини-приложения для этого мессенджера, смогут учесть разнообразные потребности международного сообщества пользователей Telegram.

Вероятнее всего, проще других адаптироваться к новой среде будет китайским разработчикам мобильных игр, поскольку многие из них уже продают свои продукты за пределами КНР. Учитывая, что Telegram заблокирован в Китае, многим разработчикам придется ознакомиться с принципами работы мессенджера, прежде чем они смогут разрабатывать значимые мини-приложения для него. Разработчикам также необходимо будет изучить языки программирования приложений для блокчейна, что на самом деле может оказаться более легким барьером для преодоления, чем процесс понимания экономических процессов, характерных для децентрализованных приложений.