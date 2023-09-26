Россиян оставят без новейшей полезной функции WhatsApp. Разработчиков напугали российские власти

WhatsApp не станет запускать в России функцию каналов, испугавшись возможной блокировки. Российские власти открыто намекнули, что если россиян допустят к этой функции, то мессенджер очень быстро отправится в «черный список» Роскомнадзора.

Страх победил

Американский мессенджер WhatsApp не допустит россиян к своей новой функции «Каналы», заработавшей в подавляющем большинстве стран мира в середине сентября 2023 г. Как пишет Forbes, это ответная реакция разработчиков на «намеки» российских властей, что если каналы все же заработают в составе мессенджера на территории России, то WhatsApp с зашкаливающей степенью вероятности пополнит перманентно увеличивающийся в размерах «черный список» Роскомнадзора.

С технической точки зрения каналы в WhatsApp ничем не отличаются от каналов в Telegram – мессенджере Павла Дурова, который с весны 2018 г. был заблокирован в России, но с лета 2020 г. «амнистирован». Теперь власти массово осваивают этот инструмент, помогающий им вещать на широкую аудиторию – свои каналы есть у Минцифры, Дептранса Москвы, ГИБДД и десятков других госведомств, даже у Госдумы, а также у многочисленных депутатов и чиновников – Антона Горелкина, Александра Хинштейна и пр.

Что не так с WhatsApp

Главное отличие WhatsApp от Telegram – это то, кто владеет сервисом. В случае WhatsApp за мессенджером стоит созданная в миллиардером Марком Цукербергом (Mark Zuckerberg) компания Meta*, в прошлом известная как Facebook*. Весной 2022 г. она была признана в России экстремисткой, а ее социальные сети Facebook* и Instagram* незамедлительно были заблокированы на всей территории России и запрещены к использованию.

Фото: Webster2703 / Pixabay Из-за потенциальных санкций российских властей россияне будут вынуждены пользоваться урезанной версией WhatsApp

WhatsApp под российские санкции не попал, но власти не дали вразумительного официального объяснения, почему ими было сделано такое исключение. В итоге, как выяснилось в сентябре 2023 г., WhatsApp ходит по невероятно тонкому льду, и любой шаг вправо или влево, например, запуск каналов, может моментально отправить его в «черный список».

На то, что WhatsApp может быть заблокирован из-за запуска каналов, намекал в своем Telegram-канале упомянутый депутат Горелкин. Он писал, что это признаки того, что Meta* «начинает расширять функционал в сторону массового распространения информации». Возможно, свою роль сыграло и то, как разработчики отнеслись к приватности пользователей при разработке новой функции – они отдали ей максимальную дань уважения. Ни администраторы каналов, ни другие участники не могут видеть номера телефонов подписчиков – только их имена или псевдонимы, указанные в профиле. Информацию о владельце канала тоже нельзя найти в открытом доступе. К тому же список каналов, на которые подписался пользователь, скрыт от посторонних.

Александр Хинштейн, глава комитета Госдумы по информполитике, тоже ранее высказывался против каналов в WhatsApp. «Если WhatsApp действительно запустит информационные русскоязычные каналы, будет правильным пересмотреть отношение к этому мессенджеру, вплоть до его блокировки», – заявил он, использовав для распространения мысли об опасности каналов функцию «Каналы», но не в WhatsApp, а в Telegram.

Никаких нововведений россиянам

Результат оперативной реакции разработчиков WhatsApp на намеки российских властей – это недопуск россиян до новой функции, которую сами разработчики считают очень актуальной среди пользователей. Тестирование нововведения проводилось в нескольких странах летом 2023 г., а в день официального запуска разработчики написали в своем блоге, что прямо сейчас свои каналы в WhatsApp создают «тысячи организаций, спортивных команд, деятелей искусства и лидеров мнений».

Официальный комментарий Антона Горелкина

У россиян такой возможности в обозримом будущем не будет. «Продукт не будет доступен для пользователей внутри России в ближайшее время», – приводит Forbes цитату неназванного представителя Meta*. Как долго продлится запрет на использование каналов в WhatsApp на территории России, предугадать невозможно.

При этом остальные функции WhatsApp в России работают. Никто не мешает жителям страны отправлять своим контактам ссылки на Telegram-каналы, а им, в свою очередь, никто не может запретить пересылать эти сообщения тем, с кем общаются они.

«Руководители WhatsApp пошли на этот шаг по двум причинам, – сказал CNews Федор Чернов, руководитель отдела развития корпоративного мессенджера Compass. – Первая – аудитория. Несмотря на то, что Meta* не продает рекламу на территории страны, российские пользователи нужны для аналитики и накопления данных. Информацию можно использовать в рекламных и маркетинговых целях или для обучения ИИ. Вторая причина – прецендент. Если российские власти заблокируют мессенджер, это станет большим прецедентом для других стран, и они смогут диктовать сервису требования к конфиденциальности и наполнению каналов».

Санкции против WhatsApp

На момент выхода материала WhatsApp не был запрещен к использованию на территории России. Однако общение в этом мессенджере в ряде случаев потенциально может привести к неприятным последствиям, в том числе для кошелька. Например, еще в начале весны 2023 г. российские власти приступили к разработке системы штрафов для банков и госкомпаний, оказывающих услуги в иностранных мессенджерах. В первую очередь это WhatsApp и Telegram, который хоть и создан выходцем из России Павлом Дуровым, но имеет зарегистрированное в Великобритании юрлицо. Список запрещенных мессенджеров на момент начала проработки вопроса состоял всего из девяти пунктов, и в нем не было очень многих популярных иностранных мессенджеров, например, Slack.

В середине осени 2022 г. настоятельную рекомендацию Минпросвещения России без промедления отказаться от WhatsApp, Telegram и прочих «зарубежных» мессенджеров получили учителя российских школ. Как пишет «Коммерсант», речь шла об использовании этих сервисов не только во время работы, но и по рабочим вопросам, в частности, для общения в родительских чатах, которое может происходить и вне рабочего времени.

* Meta (в прошлом Facebook) признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории страны. Принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram заблокированы в России.