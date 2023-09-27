Binance уходит из России и переводит пользователей на новую криптобиржу

Крупнейшая криптобиржа Binance продает весь свой российский бизнес и полностью прекращает свою деятельность в России. Когда в апреле 2022 г. она впервые вводила ограничения для российских пользователей из-за санкций Евросоюза, ее представители заявляли, что биржа не планирует прекращать работу в России.



Соглашение подписано

Binance заключила соглашение о продаже всего своего российского бизнеса компании CommEX и полностью прекращает свою деятельность в России, сообщается на сайте криптобиржы. Сумма сделки не разглашается.

В рамках соглашения с CommEX у Binance не останется права на получение части прибыли после продажи и возможности обратного выкупа долей в бизнесе. В течение следующих нескольких месяцев Binance закроет биржевые сервисы и прочие бизнес-направления в России.

«Смотря в будущее, мы признаем, что работа в России несовместима со стратегией Binance по соблюдению требований», — приводятся в сообщении слова Ноя Перлмана (Noah Perlman), директора по соблюдению нормативных требований.

«Binance тесно сотрудничает с регулирующими органами и правительственными ведомствами, чтобы гарантировать соответствие нормативным требованиям, ведь это необходимо для светлого будущего криптоиндустрии», — написано в блоге Binance в мае 2023 г.

Что будет с пользователями?

Все активы текущих российских пользователей в безопасности и надежно защищены, уверяют в Binance.

Процесс отключения займет до одного года. Такой срок, как говорится в сообщении, обусловлен целью обеспечения планомерного перехода существующих пользователей на другую платформу.

Фото: Канчанара на Unsplash Криптобиржа Binance сворачивает операции в России и переводит пользователей на другую платформу

В ходе миграции Binance и CommEX будут информировать пользователей о процедуре переноса их активов на CommEX. Новые пользователи, прошедшие процедуру верификации персональных данных, будут частично перенаправлены на платформу CommEX.

Платформа CommEX объявила об открытии 26 сентября 2023 г., как выяснил РБК. Криптобиржа зарегистрирована на Сейшельских островах и ориентирована на Азию и СНГ. Телеграмм канал «Нецифровая экономика» предполагает, что это проект самой Binance, которой не хочется терять рынок.

Ограничения в работе

После принятия Евросоюзом пятого пакета санкций в отношении России в апреле 2022 г. Binance ограничила доступ к платформе россиянам, имеющим активы общей стоимостью более 10 тыс. евро. Об этом писал CNews.

Кошельки таких клиентов были переведены в режим «только для вывода средств», без возможности торговать или вносить дополнительные средства. Счета общей стоимостью менее 10 тыс. евро останутся активными, подчеркивали в компании. Тогда Binance не планировала прекращать работу в России.

В августе 2023 г. минюст США начал расследование в отношении Binance из-за возможного нарушения антироссийских санкций, как писали «Ведомости» со ссылкой на сообщение The Wall Street Journal (WSJ): «Поддерживая сделки с использованием карт российских банков, криптобиржа способствует выводу российских средств за рубеж и обходу ограничений».

После этого Binance ввела запрет для россиян на торги любой валютой, кроме рубля, через сервис Binance P2P (P2P-платежи – переводы между физлицами). А неназванный представитель Binance сообщил WSJ, что компания рассматривает варианты дальнейшей работы в России, включая полный уход из страны.

На других криптобиржах для российских граждан тоже были введены ограничения. OKX закрыла возможность проведения сделок с рублем на своей платформе, как писал Forbes в августе 2023 г. На P2P-платформе KuCoin перестали проходить операции, оплаченные с карт подсанкционных банков (Сбербанк и «Тинькофф»).