CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком Интернет Цифровизация ИТ в банках ИТ в госсекторе Конференции Импортонезависимость
|

Конференция CNews «Low-code: как быстро создавать приложения» состоится 10 октября

CNews приглашает вашу компанию принять участие в конференции «Low-code: как быстро создавать приложения» 10 октября 2023 г.

Low-code-решения имеют границы применимости. Одни из них недостаточно зрелы и позволяют автоматизировать лишь несложные вспомогательные процессы или работают как надстройка для кастомизации коробочных продуктов. Другие представляют собой полноценные платформы, на базе которых можно реализовать масштабные проекты.

Low-code активно развивается за счет разработки новых модулей и конструкций, улучшения интерфейса и интеграций, в том числе с сервисами ИИ. Low-code-платформа помогает преодолеть проблему высокой стоимости разработки ПО, сокращая этапы, которые неминуемо возникают при стандартной работе. При реализации крупных проектов low-code может быть полезен при подготовке MVP. Он позволяет дорабатывать систему в мелких, не учтенных ранее деталях и не пересчитывать при этом стоимость проекта. Разработанную логику можно масштабировать или использовать в будущем.

Low-code и No-code

  • В чем секрет популярности Low-code и No-code?
  • Какие решения можно создавать с их помощью?
  • Каковы сильные и слабые стороны Low-code и No-code подхода?
  • Когда нельзя использовать Low-code?
  • Помогает ли Low-code и No-code снизить требования к разработчикам?
  • Облачные Low- и No-code инструменты.
  • Как не попасть в зависимость от создателя Low-code платформы?

Технологическая основа

  • Как отличить зрелую Low/No-code платформу?
  • Какова роль визуальных компонентов?
  • Low-code для создания MVP или не только?
  • Как построить команду для реализации Low/No-code проектов?
  • ИИ в Low-code платформах.
  • Безопасная Low-code разработка.
  • Нужен ли доступ к исходному коду low-code-платформ?

Проекты и решения

  • Что делать организации, у которой множество процессов автоматизировано на старой платформе?
  • На что обращать внимание при выборе low-code платформы?
  • Опыт использования low-code для создания решений разного уровня сложности.
  • Как оценить эффективность использования Low/No-code технологий?
  • Как обеспечить безопасность Low/No-code разработки?

Среди докладчиков:

Антон Слученков, департамент разработки и визуализации данных, компания ПЭК;
Александр Наймарк, руководитель департамента продуктовой разработки, «Норбит»;
Алексей Новожилов, старший менеджер по работе с ключевыми клиентами, Comindware;
Игорь Простоквашин, ведущий бизнес-аналитик, Comindware;
Анастасия Бурякова, руководитель проектов, Федеральное агентство водных ресурсов;
Геннадий Гребеник, директор по трансформации, «Фора банк»;
Андрей Зайцев, директор по развитию бизнеса, Naumen;
Станислав Тульчинский, управляющий директор ДИТ, РСХБ;
Николай Галкин, директор департамента информационных технологий, «Кофемания».

Приглашаются для выступления:

Сергей Алешкин, Head of Data Science, «Согаз»;
Александр Кравченко, ведущий инженер, ОКБМ «Африкантов»;
Иван Никулин, старший менеджер, «Норникель»;
Станислав Фридкин, руководитель управления, Sunlight;
Николай Бычков, менеджер центра компетенций по автоматизации бизнес процессов, Mary Kay ;
Ирина Раскина, начальник Управления цифрового развития технического регулирования, Росстандарт;
Ольга Пугачева, CIO, «Отэко»;
Аркадий Юсупов, директор направления «LM Tech», «Леруа Мерлен»;
Алексей Лукьянов, руководитель службы технической поддержки «ВкусВилл»;
Дмитрий Рузов, начальник отдела нормирования и автоматизации бизнес-процессов, Росбанк;
Владимир Суровцев, начальник управления развития внешних клиентских сервисов, «Московская Биржа»;
Андрей Решетников, руководитель ИТ, «Свеза»;
Артем Бирюков, начальник Управления автоматизации процессов, «Альфа-Банк»;
Дмитрий Бухвалов, начальник управления развития информационных систем, ВДНХ;
Роман Лукьяненко, директор по ИТ, «Русская медиагруппа»;
Мария Кондрахина, руководитель направления по внедрению ИТ проектов, ПГК;
Алексей Барков, начальник отдела по развитию инструментов процессного управления, «Норникель»;
Александр Хацкевич, руководитель управления информационно-технологического развития, Мосинжпроект;
Антон Маланов, CIO, Hyundai Motor;
Кирилл Букин, руководитель отдела разработки, «Группа Черкизово»;
Сергей Степанов, директор департамента корпоративной архитектуры, Россельхозбанк;
Владимир Вавра, руководитель отдела инфраструктуры данных Департамент цифровизации АО ОХК «Уралхим»;
Алексей Васильев, ИТ-директор «Трансфин-М»;
Дмитрий Михеев, директор по информационным технологиям, BIOCODEX.

CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей заказчиков, а также поставщиков ИТ-решений.

Для представителей ИТ -компаний стоимость участия 20000 руб.
Для представителей заказчиков участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: events@cnews.ru, Четвернин Алексей.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России в начале 2024 года начнут производить базовые станции 4G и посягнут на 5G

Новый ботнет лишь за одну неделю вырос в 600 раз

Конференция CNews «Импортозамещение ИТ 2023» состоится 5 октября

МВД купило для полицейских тысячи копеечных китайских смартфонов

«Акулы» банковского ИТ выступят на CNews FORUM 2023

Конференция CNews «Цифровизация HR» состоится 12 октября 2023 года

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие приложения для прослушивания подкастов: выбор ZOOM

10 гаджетов для улучшения сна: выбор ZOOM

Лучшие умные сетевые фильтры: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли

Почему Нептун теряет свои облака?
Показать еще