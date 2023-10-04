VPN подал в суд на Роскомнадзор за незаконную блокировку в России

Один из крупнейших VPN-сервисов HideMy.name подал иск к Роскомнадзору просьбой признать его блокировку незаконной. Пока дело будет на рассмотрении, все VPN-сервисы могут прекратить работу на территории России.



Непрозрачные условия

VPN-сервис HideMy.name (юрлицо — hidemy.network Ltd. из Белиза) подал исковое заявление в Таганский суд Москвы. Истец просит признать незаконной блокировку Роскомнадзором сайта HideMy.name. «Коммерсант» ознакомился с копией документа.

Блокировка осуществляется с июля 2023 г. без включения в реестр запрещенных сайтов, посредством технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), как указано в заявлении. Истец отметил, что ТСПУ по закону предназначены для предупреждения угроз сетям связи, а VPN-сервис «является всего лишь клиентским приложением и не может представлять угрозу чему-либо».

Роскомнадзор составляет «перечень угроз», то есть поводов к применению ТСПУ, по итогам учений, мониторинга и исследований. «Но как они проводятся, непонятно. По логике за ними должны следовать документы с обоснованиями, но их размещение в открытом доступе не предусмотрено», — сказала изданию адвокат истца Екатерина Абашина.

Защищенный рунет

ТСПУ — оборудование, которое операторы должны ставить на сетях по закону о защищенном «суверенном рунете» с декабря 2021 г. Закон принят Госдумой в апреле 2019 г. Устанавливаемое «железо» предназначено для фильтрации трафика и ограничения доступа к запрещенным сайтам.

В апреле 2021 г. CNews писал, что все федеральные операторы связи стали жаловаться на то, что оборудование для «суверенного Рунета» вызывает системные сбои в работе их инфраструктуры. По их словам, это доставляет серьезные неудобства не только им самим, но и их клиентам, периодически сталкивающимся с недоступностью востребованных интернет-ресурсов.



«Передача данных через ТСПУ создаст условия для укрепления целостности, устойчивости и безопасности государства, поможет обеспечить правопорядок и прекратить распространение запрещенной информации», — сказали CNews в Минцифры в августе 2021 г.

По данным Роскомнадзора, которые приводили «Известия» в июле 2023 г., через ТСПУ проходит 100% трафика мобильной связи и свыше 95% потока фиксированной связи. Системы блокировки киберугроз установлены у 367 операторов, которые в том числе обеспечивают фильтрацию трафика у провайдеров, использующих их мощности для подключения к глобальному интернету.



Третья блокировка

Сервис HideMy.name блокируется не первый раз. В 2017 г. HideMe.ru, как он тогда назывался, был внесен Роскомнадзором в Реестр запрещенных и заблокирован. Решение о блокировке принял Учалинский районный суд Уфы (республика Башкортостан). Это суд принял тогда наибольшее число решений по блокировкам доступа к анонимайзерам. Строка анонимайзера была удалена с главной страницы сайта. Доступ к ресурсу был разблокирован спустя несколько месяцев.

Второй раз сервис заблокировали в 2018 г. по решению районного суда Йошкар-Олы. Прокурор Марий Эл заявил, что на сайте есть анонимайзер и обратился в суд. В качестве доказательства был предоставлен скриншот, на котором этого самого анонимайзера не оказалось, однако суд его принял. HideMy.name удалось оспорить блокировку. В июне 2019 г. Роскомнадзор исключил его сайт из Реестра запрещенных.

Третья блокировка ресурса может стать последней. Все VPN-сервисы перестанут работать в России 1 марта 2024 г., если приказ Роскомнадзора, опубликованный 18 сентября 2023 г., вступит в силу. Пока это лишь проект приказа, но если он будет принят, то его действие продлится до сентября 2029 г., как писал CNews.