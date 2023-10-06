CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A Интернет Интернет-доступ Цифровизация Бизнес-приложения
|

Создатель Wi-Fi-сети для московского метро купил экс-«дочку» Совкомбанка

ГК «Максима» приобрела системного интегратора GMCS, разработавшего платформу для автоматизации бизнес-процессов «Верэкс». Раньше эта компания опосредованно принадлежала Совкомбанку. Участники рынка оценивают сумму сделки в 1-1,5 млрд руб.

ГК «Максима» купила GMCS

Группа компаний (ГК) «Максима» сообщила о приобретении системного интегратора GMCS. Сумма сделки не разглашается. Объектом приобретения стала 60% доля в GMCS.

В пресс-службе ГК «Максима» уточнили, что была приобретена доля в юридическом лице GMCS - ООО «Джи-Эм-Си-Эс-Верэкс».

Как развивался бизнес GMCS

GMCS была основана в 1997 г. В настоящий момент продуктовый портфель компании объединяет интеллектуальные технологии и платформы на основе искусственного интеллекта, сервисы роботизации, системы комплексной автоматизации бизнес-процессов, аналитику данных, технологии для Индустрии 4.0. Основной продукт компании - «Платформа Верэкс», предназначенная для автоматизации бизнес-процессов.

metro7001.jpg

Фото: Max Titov/Unsplash
Создатель Wi-Fi-сети для московского метро купил системного интегратора GMCS

В 2004 г. компания вошла в состав группы «Компьюлинк». В 2013 г. вошла в состав группы Maykor. Согласно данным базы «Контур.Фокус», на тот момент 65% доля в компании принадлежала ООО «Джи-Эм-Си-Эс Менеджмент», 24% - президенту GMCS Екатерине Воропаевой.

В 2018 г. Совкомбанк установил контроль над GMCS. Это произошло путем покупки 100% доли в «Джи-Эм-Си-Эс Менеджмент». Как писало издание Tadviser, сумма сделки составила 500 млн руб.

В 2022 г. власти США ввели санкции против Совкомбанка и ряда его ИТ-«дочек», включая GMCS. После этого «Джи-Эм-Си-Эс менеджмент» была переименована в «Коммит решения». В 2023 г. новыми владельцами этой компании стали Дмитрий Пряников (получил 60% долю) и Сергей Малахов (40%).

При этом еще весной 2022 г. «Джи-Эм-Си-Эс менеджмент» продал свою долю в GMCS («Джи-Эм-Си-Эс Верэкс») Вячеславу Кузьмичеву, который перепродал ее управляющей компании «Контрдата Капитал» (прежнее название - «Управляющая компания «КапиталЪ Паевые инвестиционные фонды»).

В июле 2023 г. 65% доля в GMCS перешла к ООО «МТ-Интеграция», входящей в состав группы компаний «Максима». В сентябре эта доля перешла к другой структуре ГК «Максима» - АО «Инвестмир». Доля Екатерины Воропаевой увеличилась до 29%, еще 11% владеет Илья Дрозман.

Как появилась ГК «Максима»

Бизнес ГК «Максима» начинался в 2013 г. с компании «МаксимаТелеком», выигравшей тендер на создание Wi-Fi-сети в Москве. Также общественные сети Wi-Fi были построены на наземном транспорте, в «Аэроэкспрессе», в пригородных электричках и в метро Санкт-Петербурга. Основной владелец компании - Сергей Асланян.

В 2023 г. компания разделила свой бизнес на операторский и интеграторский. Операторский бизнес был продан компании «Макомнет», принадлежащей «Ростелекому». Интеграторский бизнес стал развиваться под брендом ГК «Максима».

Интеграторский бизнес объединил компетенции по созданию ИКТ-инфраструктуры, внедрению систем автоматизации производствп и бизнес-процессов, платформенные решения, облачные услуги и т.д. Ранее ГК «Максима» уже приобрели две интеграторские компании: «Бизнес Стартегии Технологии» (занимается автоматизацией бизнес-процессов) и «Тап» (занимается автоматизацией производства).

В ГК «Максима» утверждают, что сфера деятельности GMCS комплементарна существующему пакету продуктовых предложений компании. Поэтому ключевыми направлениями деятельности двух компаний станет расширение спектра востребованных на рынке отечественных решений. Одной из первых точек взаимодействия могут стать решения для дискретного производства - например, недавно ГК «Максима» стала стратегическим партнером «Трансмашхолдинга».

Мнение эксперта

Коммерческий директор «Платформа «Сфера» Максим Кутузов отмечает, что после покупки GMCS со стороны Совкомбанка бизнес компании масштабировался, а продуктовая линейка была диверсифицирована. Поэтому сумма сделки с ГК «Максима» могла составить 1 - 1,5 млрд руб.

По мнению Кутузова, на данный момент у ГК «Максима» вырисовывается единая система: GMCS сосредоточена на разработке решений в области HR-Tech (технологии по управлению персоналом), RPA (технология автоматизации бизнес-процессов, основанная на метафорическом программном обеспечении роботов) и EAM-систем (оптимальное управление физическими активами предприятия и режимами их работы), БСТ обеспечивает комплексный подход к автоматизации и оптимизации процессов производства, а ТАП занимается разработкой ПО для автоматизцаии производства. Компании работают с современными технологическим стеком, а их решения вполне дополняют друг друга, позволяя ГК «Максима» занять существенную долю на рынке автоматизации, полагает эксперт.

Игорь Королев

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Low-code: как быстро создавать приложения» состоится 10 октября

После заявлений Воложа правила раздела «Яндекса» изменятся не в его пользу

Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте

Атакованы и взломаны сайты НАТО. 9 ГБ документов альянса выложены в Telegram

Гендиректор Microsoft: Google добился доминирования в интернете «гнусными методами»

МТС обожглась на киберспорте и потеряла 200 миллионов

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Какие смартфоны на ОС «Аврора» предоставляют чиновникам: первый тест в России

Альтернативы WhatsApp: российские мессенджеры, которым можно доверять

Лучшие приложения для прослушивания подкастов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли

Почему Нептун теряет свои облака?
Показать еще