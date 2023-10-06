Создатель Wi-Fi-сети для московского метро купил экс-«дочку» Совкомбанка

ГК «Максима» приобрела системного интегратора GMCS, разработавшего платформу для автоматизации бизнес-процессов «Верэкс». Раньше эта компания опосредованно принадлежала Совкомбанку. Участники рынка оценивают сумму сделки в 1-1,5 млрд руб.

ГК «Максима» купила GMCS

Группа компаний (ГК) «Максима» сообщила о приобретении системного интегратора GMCS. Сумма сделки не разглашается. Объектом приобретения стала 60% доля в GMCS.

В пресс-службе ГК «Максима» уточнили, что была приобретена доля в юридическом лице GMCS - ООО «Джи-Эм-Си-Эс-Верэкс».

Как развивался бизнес GMCS

GMCS была основана в 1997 г. В настоящий момент продуктовый портфель компании объединяет интеллектуальные технологии и платформы на основе искусственного интеллекта, сервисы роботизации, системы комплексной автоматизации бизнес-процессов, аналитику данных, технологии для Индустрии 4.0. Основной продукт компании - «Платформа Верэкс», предназначенная для автоматизации бизнес-процессов.

Фото: Max Titov/Unsplash Создатель Wi-Fi-сети для московского метро купил системного интегратора GMCS

В 2004 г. компания вошла в состав группы «Компьюлинк». В 2013 г. вошла в состав группы Maykor. Согласно данным базы «Контур.Фокус», на тот момент 65% доля в компании принадлежала ООО «Джи-Эм-Си-Эс Менеджмент», 24% - президенту GMCS Екатерине Воропаевой.

В 2018 г. Совкомбанк установил контроль над GMCS. Это произошло путем покупки 100% доли в «Джи-Эм-Си-Эс Менеджмент». Как писало издание Tadviser, сумма сделки составила 500 млн руб.

В 2022 г. власти США ввели санкции против Совкомбанка и ряда его ИТ-«дочек», включая GMCS. После этого «Джи-Эм-Си-Эс менеджмент» была переименована в «Коммит решения». В 2023 г. новыми владельцами этой компании стали Дмитрий Пряников (получил 60% долю) и Сергей Малахов (40%).

При этом еще весной 2022 г. «Джи-Эм-Си-Эс менеджмент» продал свою долю в GMCS («Джи-Эм-Си-Эс Верэкс») Вячеславу Кузьмичеву, который перепродал ее управляющей компании «Контрдата Капитал» (прежнее название - «Управляющая компания «КапиталЪ Паевые инвестиционные фонды»).

В июле 2023 г. 65% доля в GMCS перешла к ООО «МТ-Интеграция», входящей в состав группы компаний «Максима». В сентябре эта доля перешла к другой структуре ГК «Максима» - АО «Инвестмир». Доля Екатерины Воропаевой увеличилась до 29%, еще 11% владеет Илья Дрозман.

Как появилась ГК «Максима»

Бизнес ГК «Максима» начинался в 2013 г. с компании «МаксимаТелеком», выигравшей тендер на создание Wi-Fi-сети в Москве. Также общественные сети Wi-Fi были построены на наземном транспорте, в «Аэроэкспрессе», в пригородных электричках и в метро Санкт-Петербурга. Основной владелец компании - Сергей Асланян.

В 2023 г. компания разделила свой бизнес на операторский и интеграторский. Операторский бизнес был продан компании «Макомнет», принадлежащей «Ростелекому». Интеграторский бизнес стал развиваться под брендом ГК «Максима».

Интеграторский бизнес объединил компетенции по созданию ИКТ-инфраструктуры, внедрению систем автоматизации производствп и бизнес-процессов, платформенные решения, облачные услуги и т.д. Ранее ГК «Максима» уже приобрели две интеграторские компании: «Бизнес Стартегии Технологии» (занимается автоматизацией бизнес-процессов) и «Тап» (занимается автоматизацией производства).

В ГК «Максима» утверждают, что сфера деятельности GMCS комплементарна существующему пакету продуктовых предложений компании. Поэтому ключевыми направлениями деятельности двух компаний станет расширение спектра востребованных на рынке отечественных решений. Одной из первых точек взаимодействия могут стать решения для дискретного производства - например, недавно ГК «Максима» стала стратегическим партнером «Трансмашхолдинга».

Мнение эксперта

Коммерческий директор «Платформа «Сфера» Максим Кутузов отмечает, что после покупки GMCS со стороны Совкомбанка бизнес компании масштабировался, а продуктовая линейка была диверсифицирована. Поэтому сумма сделки с ГК «Максима» могла составить 1 - 1,5 млрд руб.

По мнению Кутузова, на данный момент у ГК «Максима» вырисовывается единая система: GMCS сосредоточена на разработке решений в области HR-Tech (технологии по управлению персоналом), RPA (технология автоматизации бизнес-процессов, основанная на метафорическом программном обеспечении роботов) и EAM-систем (оптимальное управление физическими активами предприятия и режимами их работы), БСТ обеспечивает комплексный подход к автоматизации и оптимизации процессов производства, а ТАП занимается разработкой ПО для автоматизцаии производства. Компании работают с современными технологическим стеком, а их решения вполне дополняют друг друга, позволяя ГК «Максима» занять существенную долю на рынке автоматизации, полагает эксперт.