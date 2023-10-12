Без адреса, но с пропиской. В России юридический адрес могут заменить электронной почтой

Депутаты Госдумы от фракций «Новые люди» и «Единая Россия» подготовили законопроект, который разрешает компаниям указывать вместо юридического адреса электронную почту. Делается это якобы чтобы дать компаниям возможность сократить расходы на аренду и содержание помещений. Но физический адрес все равно потребуется – если указать почту вместо юрадреса, то компания будет числиться по адресу, по которому проживает или находится ее владелец.

Электронный юридический адрес

В Госдуму внесен на рассмотрение законопроект, разрешающий российским компаниям скрывать свой юридический адрес от всех, даже в официальных документах. Авторы документа предлагают разрешить указывать вместо него всего-лишь навсего адрес электронной почты.

На момент выхода материала документ был лишь зарегистрирован и направлен на рассмотрение в Госдуму. Дата его первого чтения не назначена.

За законопроектом стоит квартет из депутатов Госдумы – Владислава Даванкова, Александра Демина, Антона Ткачева и Антона Немкина. Первые три относятся к фракции «Новые люди», а Немкин – к «Единой России». Подготовленный ими документ позволяет не только регистрировать новую компанию, фактически, без указания юрлица, но и подменять электронной почтой юридический адрес уже существующих фирм в ЕГРЮЛ.

Причем здесь «Госуслуги»

Законопроект за авторством четырех депутатов предполагает внесение изменений сразу в два действующих закона – № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Фото: chuttersnap / FreePik Так будет выглядеть юридический адрес компаний, если законопроект станет законом

Пояснительная записка к документу гласит, что адрес электронной почты компании смогут сформировать посредством «Единого портала государственных услуг» («Госуслуги»). Владелец компании получит и адрес почтового ящика, и пароль к нему после «государственной регистрации (юрлица – прим. CNews) или внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ».

Не все так просто

Новый законопроект не предлагает полностью исключить из действующего законодательства понятие «юридического адреса». За каждой компанией стоит человек (физическое лицо), ее регистрирующий, и если он решит вместо юрадреса указать электронную почту, то компания будет зарегистрирована «по месту жительства (месту нахождения) лица, имеющего право без доверенности действовать от имени такого юридического лица», сказано в пояснительной записке.

«При этом содержащиеся в ЕГРЮЛ сведения о месте жительства лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, место жительства которого определяет место нахождения юридического лица, использующего в качестве адреса адрес электронной почты, не находятся в общем доступе и представляются по аналогии с предоставлением сведений о месте жительства индивидуального предпринимателя», – говорится в пояснительной записке.

Почту нужно проверять

Компания, указавшая вместо юрадреса адрес электронной почты, будет обязана этой почтой пользоваться на регулярной основе. Законопроект предусматривает санкции за то, что ящик не эксплуатируется в течение более трех месяцев.

«Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти проводит мониторинг активности в отношении электронной почты и уведомляет налоговый орган об указанном неиспользовании, – пишут авторы документа в пояснительной записке. – По итогам проверки и отсутствия реагирования на сообщения налогового органа, в отношении такого юридического лица может быть внесена информация о недостоверности сведений о таком юридическом лице».

Намерения, как и всегда, благие

По словам создателей законопроекта, их инициатива направлена исключительно на благо российского бизнеса. Они утверждают, что возможность указывать электронную почту вместо реального юридического адреса позволит компаниям исключить из перечня своих расходов трату на содержание офисных помещений, которые, как сказано в пояснительной записке «многими организациями, работающими удаленно, фактически не используются».

«Данные изменения предлагаются с связи с внесением изменений в Гражданский кодекс Росси, а также в контексте цифровой трансформации российской экономики, популяризации удаленных форм занятости, и с учетом запроса малого и среднего бизнеса на сокращение издержек», – утверждают авторы документа. «Кроме того, упрощаются процедуры электронного взаимодействия с проверяемым юридическим лицом», – отмечено в пояснительной записке.

Это как минимум второе изменение в российском законодательстве за последние несколько месяцев, связанное с электронной почтой. Первое, в отличие от него, уже получило подпись Президента России Владимира Путина и вступит в силу 1 декабря 2023 г. – с этого дня для регистрации в российских интернет-сервисах нельзя будет использовать электронную почту, зарегистрированную на иностранных сайтах (Gmail, Hotmail, Yahoo и пр.). Россияне, как сообщал CNews, грядущий запрет старательно игнорируют.