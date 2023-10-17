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Конференция CNews «Электронный документооборот: итоги 2023 года» состоится 21 ноября

CNews приглашает принять участие в конференции «Электронный документооборот: итоги 2023 года», которая состоится 21 ноября.

С докладом выступят:

Владимир Мацаль, директор по безопасности и административному обеспечению STADA в регионах Россия и Евразия;
Наталья Калашникова, руководитель проектов ЭДО, ВТБ Лизинг;
Ольга Токарева, руководитель направления развития СЭД, Пивоваренная компания «Балтика» ;
Николай Лазарев, начальник центра компетенции , УК "РОСВОДОКАНАЛ";
Кирилл Комиссаров, руководитель направления поддержки и развития CAD\CAM\CAE\CAPP\PLM\SPDM\HPTC-систем, ОКБМ;
Ксения Овсянникова, руководитель проектов, МУМТ.

Основные темы конференции:

Российский рынок ЭДО

  • Как развивался рынок ЭДО в 2023 г.?
  • Какие процессы уже можно перевести на ЭДО?
  • Станет ли ЭДО обязательным для всех?
  • Как развивается ГосЭДО?
  • Стандарты цифровых документов, цифровые форматы и регламенты.
  • Импортозамещение СЭД.

Технологии для организации ЭДО

  • ЭДО и ECМ платформы: что выбрать?
  • Low-code как инструмент быстрой настройки функционала.
  • ЭДО по модели SaaS: плюсы и минусы.
  • Хранилище электронных документов.
  • Искусственный интеллект и ЭДО.
  • Инструменты оцифровки архивов.
  • Мобильные СЭД.
  • Как организовать работы с электронной подписью.

Практика внедрения ЭДО

  • Как организовать миграцию СЭД на российскую ОС?
  • Практика использование облачных СЭД.
  • Экономическая эффективность ЭДО и КЭДО.
  • Какие сложности возникают при подключении к ЭДО контрагентов?
  • Опыт работы с электронной подписью.
  • Идеальная мобильная СЭД: какая она?
  • Интеграция СЭД с корпоративными системами.
  • Как выбрать решение для модернизации СЭД?

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: ntelicheva@cnews.ru, Наталья Теличева.

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