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Сервис доставки еды обокрали на 100 миллионов. За хитроумной схемой стоят всего два пользователя

Менее двух лет потребовалось двум мошенникам, чтобы обмануть Uber Eats почти на 100 млн руб. Они нашли лазейку в системе работы сервиса, которую эксплуатировали по максимуму. Скрыться с деньгами им не удалось – в настоящее время они оба под арестом, обвинения им уже предъявлены.

Когда 11 друзей не нужны

Сервис доставки еды Uber Eats оказался жертвой отлично отлаженной мошеннической схемы, которая позволила ее авторам обогатиться на $1 млн (около 100 млн руб. по курсу ЦБ на 18 октября 2023 г.). Как пишет портал Tech Spot, «выкачать» эти деньги из Uber Eats смогла группа, состоящая всего-навсего из двух злоумышленников, и на это им потребовалось лишь несколько месяцев.

История произошла в США, и центре нее – двое жителей Флориды (США), 21-летний Трейон Морган (Trayon Morgan) и 38-летний Рой Блэквуд (Roy Blackwood). Они нашли лазейку, позволявшую им обогащаться за счет компании, и эксплуатировали ее с января 2022 г., то есть немногим более полутора лет или около 20 месяцев.

На момент выхода материала Блэквуду и Моргану были предъявлены обвинения в организации мошеннической схемы и крупной кражи. Расследование длилось восемь месяцев.

Все гениальное просто

Пара мошенников орудовала, в основном, в округах Бровард и Палм-Бич (США). Более молодой участник «банды» Трейон Морган был центральным действующим лицом.

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Фото: frimufilms / FreePik
Заработать на доставке еды, как оказалось, могут не только сервисы и курьеры

Схема, придуманная им и Блэквудом, заключалась в создании внушительного массива поддельных аккаунтов клиентов и курьеров Uber Eats. Мошенник размещал заказ как клиент, а затем откликался на него из профиля курьера.

Фактически, все эти махинации с аккаунтами потребовалась мошенникам, чтобы по полной эксплуатировать всего лишь одну опцию, которую Uber Eats предоставляет своим курьерам. Компания выдает каждому из них специальную предоплаченную карту, при помощи которой они могут совершать покупки на сумму до $700 для выполнения заказов клиентов компании. Притом эта сумма не делится между заказами – она предоставляется для каждого из них.

После оформления заказа в профиле пользователя Uber Eats и его приема в аккаунте курьера Морган отменял его. При этом выделенные компанией «курьерские» $700 по-прежнему были доступны, и мошенники покупали на них подарочные карты в различных магазинах.

Согласно доступной полиции информации, масштаб действий мошенников был огромным – к примеру, в один из дней они посетили 27 магазинов сети Walgreens, закупив в них подарочные карты на сумму более $5000.

Но, если роль Моргана в мошеннической схеме понятна, то для чего в ней нужен был Блэквуд, следствие не раскрывает. Известно лишь, что в документах о расследовании он упоминается как водитель, который возил Моргана по магазинам, где тот скупал подарочные карты.

Персональные данные стоит беречь

Действия Моргана и Блэквуда ставили под удар не только компанию Uber Eats. Это один из известнейших в мире сервисов по доставке еды, поэтому едва ли сумма в $1 млн будет критической для него. Uber Eats существует с 2014 г., и, по данным портала BusinessOfApps, это самый популярный сервис такого рода на глобальном рынке – у него 88 млн пользователей. По итогам 2022 г. выручка Uber Eats составила $10,9 млрд, показав 31-процентный рост год к году. В 2021 г. этот показатель был равен $8,3 млрд, в 2020 г. – $4,8 млрд, в 2019 г. – $1,9 млрд, а в 2018 и 2017 гг. – $1,5 и $0,6 млрд соответственно.

Гораздо больший потенциальный урон мошенники нанесли простым людям – для регистрации в качестве курьеров они регулярно использованные украденные персональные данные. В некоторых случаях при регистрации они вписывали полностью поддельные сведения.

По словам детективов, которые вели это расследование, они распутывали мошенническую схему при участии сотрудников Uber Eats. Ордер на арест Моргана и Блэквуда был выдан 7 августа 2023 г., и через несколько дней оба подозреваемых были взяты под стражу. Блэквуда поймали 16 августа 2023 г., Моргана – 22 августа 2023 г.

Георгий Дорофеев

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