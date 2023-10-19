«Магнит» поглотил крупный сервис, чтобы построить «убийцу» Ozon, Wildberries и «Яндекс маркета»

«Магнит» купил маркетплейс KazanExpress и переименует его в «Магнит маркет», чтобы конкурировать с Ozon, Wildberries, «Яндекс маркетом» и другими торговыми площадками. Но у KazanExpress скромная география распространения в сравнении с соперниками (его нет во многих крупнейших городах России) и в целом небольшие размеры бизнеса. «Магнит» намерен исправить это за счет собственных магазинов и логистической сети.

Еще один маркетплейс

Российский ритейлер «Магнит» сообщил CNews о договоренности о покупке 100-процентной доли в компании ООО «Казаньэкспресс», развивающей маркетплейс KazanExpress. На базе нового актива ритейлер запустит собственную торговую площадку под названием «Магнит маркет».

Продавцами выступят «AliExpress Россия», а также бизнесмен Сергей Еремеев (владелец казанского холдинга FIX) и основатели KazanExpress Линар Хуснуллин и Кевин Ханда. Сумма сделки на момент выхода материала ее участниками не раскрывалась – в «Магните» сообщили CNews, что покупка «будет профинансирована за счет собственных средств».

Фото: FreePik Решение «Магнита» несет огромную пользу россиянам - у продавцов появится новая платформа для сбыта товара, у покупателей - еще один сервис с широким ассортиментом

В настоящее время сделка ждет одобрения Федеральной антимонопольной службы России (ФАС). А пока оно не получено, «Казаньэкспресс» на 56,3% принадлежит ее «дочке» «AliExpress Россия», компании «Агрегатор-онлайн»). Доля Еремеева составляет 33,8%, а Хуснуллин и Ханда удерживают 7,8% и 2,1% соответственно.

Что получит «Магнит»

После перехода компании «Казаньэкспресс» в собственность «Магнита» маркетплейс KazanExpress будет переименован в «Магнит маркет». В настоящее время KazanExpress входит в топ-10 крупнейших российских онлайновых торговых площадок – как сообщили редакции в «Магните», на платформе работают 12 тыс. продавцов, а число пользователей превышает 5 млн в месяц.

Таких результатов KazanExpress добился за шесть лет своего существования – проект был запущен в 2017 г. Как и все его основные конкуренты, сервис старается охватить максимально больше количество категорий товаров – сейчас на нем представлено около 1,5 млн позиций в 20 категориях, включая электронику и бытовую технику, одежду и обувь, бытовую химию, товары для личной гигиены, все для строительства и ремонта, детские товары, товары для спорта и отдыха, зоотовары, книги, и пр.

Цель ясна, но трудно достижима

Фактически, «Магнит» при помощи активов KazanExpress намеревается стать конкурентом Ozon, Wildberries, «Яндекс маркета» и других крупнейших российских маркетплейсов. За шесть лет KazanExpress открыл свыше 500 пунктов выдачи заказов в 120 городах. Однако с такими показателями «Магнит маркет» едва ли сможет тягаться с основными игроками рынка, тем более что в настоящее время у KazanExpress нет пунктов выдачи заказов в очень многих крупных городах России. Например, они отсутствуют в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Иркутске и Омске.

Так выглядит KazanExpress сейчас. Вероятно, маркетплейс ждет масштабный редизайн

Для сравнения, Ozon, как сообщили CNews его представители, располагает сетью из более 30 тыс. пунктов выдачи заказов и постаматов, большинство из которых открыты по франшизе. В распоряжении Ozon есть 1,7 млн кв. метров складских помещений, 26 фулфилмент-центров в России и за ее пределами, а количество торгующих на площадке продавцов перевалило за 250 тыс.

Представители Wildberries заявили CNews, что по итогам первого полугодия 2023 г. маркетплейс располагал более 30 тыс. собственных и партнерских пунктов выдачи заказов. Общая площадь логистических центров маркетплейса во всех странах присутствия превысила 2,9 млн кв. метров.

В «Яндексе» тоже раскрыли CNews подробности о развитии «Маркета». По итогам II квартала 2023 г. сервис увеличил ассортимент до 53,2 млн товаров, что на 33% больше, чем годом ранее. Аудитория «Маркета» за отчетный период выросла на 45% год к году и составила 16,5 млн активных покупателей. Это те, кто хотя бы раз заказал товары на сервисе за последние 12 месяцев.

Количество активных продавцов на «Маркете» (те, у кого была хотя бы одна продажа за месяц) тоже выросло, достигнув почти 62 тыс. За II квартал 2023 г. их количество увеличилось вдвое относительно такого же периода 2022 г.

Количество собственных брендированных пунктов выдачи заказов «Яндекс маркета» достигло 10 тыс.

Как победить конкурентов

«Магнит» намерен развивать «Магнит маркет» в сочетании со своей «закупочной силой», «сетью из 28 тыс. магазинов по всей стране, а также за счет «развитой логистической инфраструктуры», сообщили CNews представители ритейлера, добавив, что все перечисленное позволит ему «стать значимым игроком в динамично растущем сегменте маркетплейсов.

По плану компании, первым делом будут «кратно увеличены» география и количество пунктов выдачи маркетплейса. Реализовано это будет путем счет открытия пунктов выдачи заказов в магазинах «Магнит» всех форматов. По словам представителей «Магнита», это «позволит покупателям получать заказы в удобной локации рядом с домом, а ритейлеру – привлечь дополнительный трафик».