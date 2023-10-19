Российский рынок ПО вырос несмотря на уход западных ИТ-компаний

Объем российского ИТ-рынка в денежном выражении

Объем российского рынка программного обеспечения (ПО), согласно оценке ассоциации «Руссофт», вырос на 1% в рублевом выражении и составил в 2022 г. 1,13 трлн руб., а в долларовом увеличился на 8,8% до $16,56 млрд. Весь российский рынок ИТ ужался в рублях на 8-10% до 2,75 трлн руб., а в долларах на 2,5-3% до примерно $40 млрд. Российский рынок ПО в рублевом выражении почти не изменился в 2022 г., а рост в долларовом выражении вызван укреплением рубля по отношению к доллару.

Аналитики ассоциации ссылаются на укрепление рубля к доллару в 2022 г., не называя точных курсовых значений. По данным Московской биржи, в 2022 г. доллар США в разные месяцы торговался от 51 руб. до 120 руб. В марте 2022 г. американская валюта торговалась по 120,37 за одну единицу, что стало пиковым значением для всего года. Средний курс доллара США в январе 2022 г. по данным ЦБ России составлял 76,5 руб., а в декабре 2022 г. - 65,8 руб.

Однако «Руссофт» определяет рынок ПО, включая в него не только стоимость лицензий, но также доходы от внедрения и техподдержки собственных решений, SaaS (облачная модель) и заказной разработки. То есть, все продажи, которые являются основными для софтверных компаний и связаны непосредственно с разработкой ПО.

Выводы из исследования

Общий объем рынка ПО определялся суммированием показателя импорта компьютерных услуг. По данным ЦБ РФ, они составили 218 млрд руб. (или $3,35 млрд). Согласно расчетам «Руссофта», продажи отечественных софтверных компаний на внутреннем рынке ПО составили 640 млрд руб. (или $9,35 млрд). А услуг по заказной разработке было продано на 264 млрд руб. (или $3,86 млрд.). По мнению ассоциации, несмотря на несовершенство метода, эти данные позволяют сделать вывод о кардинальном изменении ситуации на рынке ПО.

Исходя из исследования «Руссофта», резко снизилась доля зарубежного ПО. Поскольку продажи российских софтверных компаний на внутреннем рынке выросли на 37,1%, а импорт компьютерных услуг (по данным ЦБ РФ) сократился в рублевом выражении на 40%. Доля зарубежного ПО сократилась с 34% до почти 20%, а доля отечественного ПО увеличилась с 66% до почти 80%.

Ассоциация не выявила явного изменения объема продаж услуг по заказной разработке ПО на внутреннем рынке не было выявлено. На эти услуги приходится по итогам 2022 г. 23% от общего объема рынка ПО (в 2021 г. этот показатель составлял 23,5%). Однако, значительно возросла доля отечественных программных продуктов — с 42,5% до почти 57% (их продажи в абсолютных величинах увеличились на 35% в рублях и на 45% в долларах).

Разница между западными и отечественными исследователями

В начале апреля 2022 г. американская аналитическая компания IDC предположила, что российский рынок ИТ по итогам года сократится на 39% — с $31,2 млрд до $19,1 млрд. Даже не имея полных данных, очевидно, что прогноз оказался ошибочным — столь значительного сокращения закупок ИТ точно не произошло. Также, IDC не обладает итоговыми данными за 2022 г. поскольку компания ушла из России вместе с западными вендорами.

«Руссофт» пока не проводит исследование ИТ-рынка, имея собственную информацию только о продажах софтверных компаний на внутреннем рынке. В то же время, анализ результатов различных исследований и данных об обороте крупнейших системных интеграторов позволяет делать оценки размера этого рынка и его изменений. Согласно этим оценкам, во все последние годы объем рынка ИТ и его отдельных сегментов у РУССОФТ был значительно больше, чем у IDC. Основная причина — использование разных способов расчетов.