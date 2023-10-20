Ferrari начинает продавать автомобили за биткоины

Опера богатых

Автопроизводитель Ferrari объявил, что будет принимать криптовалюты - в частности, Bitcoin и ETH - в качестве оплаты за свои элитные спорткары. Изначально это предложение будет распространяться только на жителей США, но в дальнейшем станет доступно и состоятельным европейцам.

Как указывает агентство Reuters, большинство производителей элитных автомобилей старались держаться от криптовалют подальше. Высокая волатильность Bitcoin и, вслед за ним, других криптовалют, непоследовательное и бессистемное регулирование - всё это делало криптовалюты в глазах производителей непрактичным активом, с коммерческой точки зрения.

Некоторые автопроизводители, впрочем, рассматривали возможность или даже начинали принимать плату в биткоинах, как, например, Tesla в 2021 г.

Однако Илон Маск (Elon Musk) в итоге запретил это делать из экологических соображений: генерация биткоинов забирает очень много энергии, а значит, оказывает негативное влияние на выбросы углекислого газа (CO2) в атмосферу.

Ferrari приняла решение работать с криптовалютами под нажимом рынка в целом и дилеров, в частности. Кроме того, многие клиенты компании - это молодые и не очень инвесторы, которые либо уже нажили состояния на торговле криптовалютами, либо традиционные инвесторы, стремящиеся разнообразить своё портфолио. То есть, это люди, у которых деньги водятся в достаточном количестве, чтобы позволить себе люксовые автомобили.

Криптовалюты, посредники и углеродный нейтралитет

Какую долю своих спорткаров Ferrari рассчитывает продать именно за криптовалюту, руководство фирмы пока не знает. В заказах недостатка нет: производство расписано до 2025 г. включительно. И тем не менее, как заявил директор по маркетингу и коммерции Ferrari Энрико Гальера (Enrio Galliera), компания хочет более детально изучить новую «вселенную».

Как и Tesla, Ferrari беспокоится об углеродных выбросах, но Гальера заявил Reuter, что сейчас генерация криптовалют - благодаря новому ПО и другим усовершенствованиям - стала менее энергоёмкой и более экологичной. В целом же Ferrari намеревается достичь полной углеродной нейтральности к 2030 г.

В 2022 г. Ferrari реализовала 13,2 тыс. машин, чья стоимость начиналась с 200 тыс. евро и достигала 2 млн евро за самые изысканные модели.

Эксперименты с криптовалютами начнутся с США, где компания уже подписала контракт с BitPay, одним из крупнейших платежных процессоров. Платежи будут приниматься в биткоинах, ETH (Ethereum) и стейблкоине USDC.

По словам Гальери, никаких дополнительных комиссий и платежей за автомобили взиматься не будет.

Сотрудничество с BitPay позволит работать с криптоактивами опосредованно: в Ferrari не хотят рисковать из-за регулярных скачков их курса.

Кроме того, BitPay обладает возможностью проверять легитимность происхождения криптоактивов, что поможет предотвратить приобретение машин на доходы от криминальной деятельности или в порядке отмывания денег.

И в Европе, и в США спрос примерно одинаковый.

Стоит отметить, что сейчас в США на криптовалюты можно приобретать автомобили и других производителей, таких как Mercedes, BMW, Ford, Nissan и Mitsubishi. Правда, лишь опосредованно, через такие платёжные платформы как FCF Pay.

Причём эта фирма утверждает, что у неё нет прямых договорённостей ни с банками, ни с автопроизводителями, - все платежи проводятся ещё и через партнёрскую структуру, которая выступает в роли платёжного агрегатора. Так что если кто-либо приобретает автомобили через FCF Pay за криптовалюту, продавцы получают исключительно фиатные валюты.

Технический директор компании SEQ Алексей Водясов полагает, что до прямой заинтересованности автопроизводителей в криптовалютных активах пройдет еще некоторое время, как минимум до момента пока на всех более-менее стабильных рынках установятся нормы регулирования криптовалютного сектора. «Пока что планы Ferrari - это эксперименты в топовом ценовом сегменте, причем максимально безопасные для самого вендора», - считает Алексей Водясов.

План по развитию продаж Ferrari с использованием криптовалют в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA) также одобрен. Страны EMEA - это крупнейший для Ferrari рынок, на который приходятся 46% всех ее поставок, однако сейчас в Европе особенно остро встал вопрос о регулировании. На подходе общеевропейский акт о криптовалютах, который может значительно поменять правила игры для всех сторон. По-видимому, Ferrari хочет дождаться, когда этот закон будет принят, чтобы понять, с чем придется иметь дело.