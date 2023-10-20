VK исполнила указ Путина и выпустила облигации для «спасения» российских инвесторов

VK выполнила указ Владимира Путина и разместила локальные замещающие облигации, на которые могут быть обменяна принадлежащие россиянам еврооблигации компании. Однако выпуск составил лишь 7% от общего объема еврооблигаций ($29,2 млн): остальные бумаги либо были проданы компании, либо продолжают находиться в обращении.

VK разместил замещающие облигации

Интернет-холдинг VK разместил локальные облигации для замещения конвертируемых еврооблигаций. Об этом говорится в сообщении эмитента – «Мэйл.ру Финанс» («дочка» VK).

Всего было размещено 146 облигаций номинальной стоимостью $200 тыс. каждая. Таким образом объем размещения составил $29,2 млн. Это лишь 7,2% от общего объема ценных бумаг, подлежащих размещению.

Всего компания планировала разместить до 2 тыс. облигаций, то есть общий объем размещения мог достигать $400 млн. Оплата данных облигаций осуществляется еврооблигациями VK со скором погашения до 2025 г., зарегистрированными в российской финансовой инфраструктуре.

Проблемы российских держателей иностранных ценных бумаг

В 2022 г., после введения санкций против Национального расчетного депозитария (НРД), российские владельцы иностранных ценных бумаг столкнулись с невозможностью работы с ними, в том числе получения процентов по ним.

В связи с этим Президент России Владимир Путин в 2022 г. подписал указ, обязывающий российских эмитентов обеспечить выполнение своих обязательств с владельцами евробондов, зарегистрированными в российской финансовой инфраструктуре, на тех же условиях, что и перед с остальными держателями бумаг. Одним из способов расчета указывался выпуск замещаемых облигаций, на которые могут быть обменены еврооблигации. Также допускалась возможность выплат в рублях через российскую финансовую инфраструктуру.

В 2023 г. Владимир Путин подписан новый указ, который обязывал российских эмитентов выпустить замещающие облигации для расчетов с инвесторами, зарегистрированными в российской финансовой инфраструктуре. То есть выпуск замещающих облигаций стал обязательным.

VK и проблемы с еврооблигациями

В 2022 г. VK столкнулась с другой проблемой: Лондонская фондовая биржа (LSE) приостановила листинг акций компании. В итоге владельцы еврроблигаций общим объемом $400 млн (срок погашения – 2025 г.) получили право предъявить их к досрочному выкупу, что создавало угрозу дефолта компании.

VK начал переговоры о выкупе еврооблигаций. Весной холдинг сообщал, что было выкуплено 66% от общего объема еврооблигаций общей стоимостью $263 млн.

Летом 2023 г. VK провела редомиляцию из Британских Виргинских островов в Россию. Став российским эмитентом, компания должна была выпустить замещающие облигации.

Таким образом, всего VK выкупил или обменял 73% от общего числа еврроблигаций. Источник Cnews на фондовом рынке отмечает, что оставшийся объем еврооблигаций VK находится на руках у их держателей.

Как проблемы с еврооблигациями решали Ozon, Veon и Yandex

Ozon и Yandex (владелец российского «Яндекса») договорились с держателями своих еврооблигаций об их реструктуризации. У Yandex объем еврооблигаций составлял $1,25 млрд. Компания договорилась на каждую порцию облигаций объемом $200 тыс. выплатить $140 тыс. наличными и 957 своих акций класса «А».

У Ozon объем еврооблигаций составлял $750 млн. Компания договорилась выкупать их в рублях или долларах по выбору держателя бумаг. В рублях вылпачивалось 85% от номинальной стоимости облигаций, в долларах – 67%.

Veon (бывший владелец «Вымпелкома» - оператора сети «Билайн») продал «Вымпелком» его топ-менеджменту. В рамках сделки «Вымпелком» выкупил 99,6% еврооблигаций Veon, зарегистрированых в российской финансовой инфраструктуре. Общий объем еврооблигаций, выпущенных Veon, составляет $1,23 млрд.