Осталась неделя до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться

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Крупнейшее мероприятие российского ИКТ-сообщества CNews FORUM пройдет 1 ноября 2023 г. в Москве.



Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев примет участие CNews FORUM 2023.

В рамках мероприятия министр Максут Шадаев ответит на вопросы участников CNews FORUM.

Глава Минцифры Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИКТ-отрасли на CNews FORUM 2023

Крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-руководителей и специалистов бизнеса и госструктур CNews FORUM 1 ноября 2023 г. откроется в шестнадцатый раз.

В этом году участие в дискуссиях CNews FORUM 2023 примут более 1500 чиновников, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны.

Зарегистрироваться на CNews FORUM 2023 можно уже сейчас.

Евгений Чаркин, заместитель генерального директора РЖД

Участие в CNews FORUM 2023 подтвердили: министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев; заместитель генерального директора РЖД Евгений Чаркин; вице-президент по информационным технологиям «Евраза» Артем Натрусов; директор Департамента информационных технологий «Росатома» Евгений Абакумов; заместитель председателя правления Россельхозбанка Николай Ульянов; первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин; директор по информационным технологиям, «Апатит», Сергей Диденко; директор по развитию цифровых сервисов, «Полюс», Евгений Бурченко; управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации «Дом.рф» Николай Козак; директор по цифровой трансформации и онлайн-продажам, «Согаза» Павел Бутенко; директор по информационным и цифровым технологиям, ГК «Агропромкомплектация» Алексей Леонов; генеральный директор, «Русагро Технологии», Артем Петров; директор по ИТ и финансовой трансформации, «Самолет», Ксения Позднякова; директор по информационным технологиям Highland Gold Дмитрий Пшиченко; вице-президент «Автотор Холдинга» Юрий Прохоров; вице-президент, руководитель информационно-технологического кластера «МТС-Банка» Алексей Клепиков; руководитель направления по развитию продуктов, «АйТи Бастион», Константин Родин; ИТ-директор, член правления ФГ БКС Алексей Карпунин; директор по трансформации «Фора Банк» Геннадий Гребеник; директор по управлению данными X5 Group Тигран Саркисов; ИТ-директор, банк «Зенит», Станислав Тульчинский; директор департамента операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса, группы «Московская Биржа» Сергей Демидов; руководитель практики «Индустрия 4.0», «Сибур Диджитал», Вадим Щемелинин; советник генерального директора по информационным технологиям, «Дамате», Ольга Чебунина; директор Технического департамента, «Ланит-Интеграция» (группа «Ланит»), Олег Аксенов; директор департамента проектного управления, «Фармимэкс», Эдуард Мураховский; руководитель группы «Интернет вещей», «Сибур Диджитал», Василий Ежов; начальник управления режима информационной безопасности Газпромбанка Алексей Плешков; начальник отдела информационной безопасности, «ВТБ Специализированный депозитарий», Александр Луганцев; директор ИТ систем управления производством, аэропорт Шереметьево, Сергей Пашинский; директор по инновациям банка «Уралсиб» Дмитрий Гришин; директор Центра компетенций платформенных и интеграционных решений «РСХБ-Интех» Андрей Коресталев; руководитель направления Центра компетенций платформенных и интеграционных решений «РСХБ-Интех» Денис Рылеев; директор по информационным технологиям, «Аптечная сеть 36,6», Алексей Ефёров; начальник управления центра развития цифровых технологий «Норникеля» Александр Васильев; начальник отдела сопровождения банковских телекоммуникаций, «Национальный расчётный депозитарий», Евгений Батухин; CIO Kept Дмитрий Иншаков; руководитель департамента информационных технологий УК «Альфа-Капитал» Федор Лежнев; директор по технологиям и цифровизации «Комуса» Иван Крутько; генеральный директор Hoff Tech Константин Пешехонов; директор по информационной безопасности Faberlic Вадим Смирнов; руководитель службы информационной безопасности, «Абсолют Банк», Руслан Ложкин; директор по цифровизации и ИТ ОТЭКО Сергей Васильев; технический директор «Поле.рф» Илья Болучевский; директор по информационным технологиям банка «Синара» Илья Батай.

Мероприятие будет состоять из пленарного заседания с участием экспертов мирового уровня, ключевых представителей российского бизнеса и госсектора. На нем в прямом электронном голосовании будут определены наиболее перспективные технологии, которые в ближайшие годы окажут влияние на информатизацию бизнеса и государства в России.

После пленарного заседания начнутся шесть тематических секций: «Госсектор», «Банки», «Импортозамещение», «Безопасность», «Розница» и «Цифровая трансформация».

На сессионных заседаниях будет представлена информация о наиболее перспективных ИТ-решениях, а также об инновационных проектах, реализуемых в соответствующих отраслях.

Участники мероприятия смогут обсудить, насколько востребованными будут на рынке представленные продукты и услуги, а также выявят факторы, тормозящие продвижение тех или иных технологий в российских реалиях.

В 2022 г. CNews FORUM собрал более 1600 человек. На форуме прозвучало более 120 экспертных докладов. В сессионной части было проведено семь тематических отраслевых секций. На выставке в рамках форума было развернуто более 50 стендов инновационных российских и зарубежных ИТ-компаний. Мероприятие привлекло спонсорскую поддержку более 30 структур. Его информационными партнерами выступили более 40 организаций.

В 2022 г. на форуме выступали глава Минцифры Максут Шадаев; его заместитель Александр Шойтов; директор по ИТ в РЖД Евгений Чаркин; зампред правления Россельхозбанка Николай Ульянов; директор по ИТ «Росатома» Евгений Абакумов; старший вице-президент по банковским технологиям банка «Уралсиб» Константин Меденцев; вице-президент по ИТ «Евразхолдинга» Артем Натрусов; гендиректор РФРИТ Александр Павлов; директор по цифровизации и ИТ «Т Плюс» Борис Макевнин и многие другие.

В разные годы на CNews FORUM делали доклады старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Никита Волков; заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Козырев; заместитель министра экономического развития России Савва Шипов; заместитель председателя правления Пенсионного фонда России Алексей Иванов; заместитель министра связи и массовых коммуникаций Михаил Евраев; председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков; руководитель Аналитического центра при Правительстве России Владислав Онищенко; директор по ИТ РЖД Евгений Чаркин; директор по ИТ СО ЕЭС Глеб Лигачев; вице-президент по информационным технологиям «ЕвразХолдинг» Артем Натрусов; вице-президент по ИТ СПАО «Ингосстрах» Алексей Клепиков; руководитель блока «Информационные технологии» Альфа-Банка Александр Сахаров; руководитель дирекции ИТ Райффайзенбанка Андрей Попов; заместителя председателя правления, банк Уралсиб Максим Белоусов; ; начальник управления ИТ Сургутнефтегаза Ринат Гимранов; министр Правительства Москвы, руководитель ДИТ Москвы Артем Ермолаев; заместитель министра экономического развития Олег Фомичев.

В ходе церемонии CNews AWARDS, состоявшейся на CNews FORUM 2022, были награждены выдающиеся российские ИТ-проекты и компании.

Чтобы принять участие в CNews FORUM 2023, заполните, пожалуйста, анкету.

Подробное описание и анкета для регистрации на сайте.