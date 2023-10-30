Блокировка не помогла. У части пиратских сайтов после блокировки выросла посещаемость

Исследование WIPO и MUSO

Блокировка веб-сайта, используемого для распространения пиратского контента, в отдельных случаях не только не снижает популярность ресурса, но и наоборот – положительно сказывается на его посещаемости, пишет TorrentFreak. Об этом свидетельствуют данные исследования “Unlicensed Demand Report”, проведенного компанией MUSO по заказу Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС; WIPO) и посвященного эффективности блокировок.

ВОИС располагает собственной постоянно обновляемой базой данных, в которой ведется учет заблокированных доменов в различных странах мира, в том числе России, Испании, Греции, Италии, Южной Корее, Перу и Литве.

База доступна всем желающим и способна пригодиться как регуляторам, так и частным компаниям для составления собственных черных списков распространителей пиратского контента. К примеру, участники рекламного рынка благодаря сведениям из базы имеют возможность принять информированное решение о целесообразности размещения материалов клиентов на «проблемных» сайтах.

Для оценки эффективности мер противодействия пиратству в MUSO сравнили показатели трафика на ресурсы с нелегальным контентом до и после блокировки доменного имени. Исследование было профинансировано властями Южной Кореи.

Неожиданный результат

Примечательно, что исследователи не сравнивали показатели по всем представленным в реестре ВОИС доменным именам: из 6573 интернет-адресов данные имеются только по 432 из них. Объем трафика учитывался в периоды за 90 дней до блокировки домена и спустя 90 дней после.

По данным исследования, 73% из 432 изученных сайтов испытали просадки по трафику после блокировки, что, как отмечает TorrentFreak, доказывает эффективность подобных мер борьбы с пиратством на уровне интернет-провайдера.

При этом более 15,7% веб-ресурсов полностью лишились аудитории после попадания под блокировку. 41,4% сайтов либо зафиксировали сокращение трафика до 90% от первоначального значения, либо остались без посетителей вовсе.

Примечательно, что в исследовании не уделено внимание любопытному феномену, на который обратило внимание издание TorrentFreak: в некоторых случаях блокировка сайта, вопреки обстоятельствам, способствовала росту трафика. Другими словами, борьба с пиратством иногда дает противоположный результат и делает ресурс более популярным. К примеру, 56 сайтов из выборки в 432 «воскресли» лишь тогда, когда попали под блокировку.

Региональные особенности

Эффективность мер по блокировке пиратских сайтов в значительной степени варьируется от страны к стране. К примеру, в Италии все запрещенные провайдером к просмотру веб-ресурсы потеряли в количестве посетителей. Однако размер выборки в этом конкретном случае не позволяет сделать каких-либо далекоидущих выводов.

Если же анализировать эффективность мер по борьбе с интернет-пиратстве в странах, выборка. В России и Южной Корее в около 73% заблокированных сайтов в той или иной степени теряют аудиторию. Этот показатель, как отмечает TorrentFreak, в целом соответствует среднему по планете. Однако в MUSO изданию пояснили, что в действительности эти данные указывают на высокую эффективность блокировки доступа к пиратским сайтам. Россия и Корея – лучшие по этому показателю среди всех остальных участников исследования.

Аномальные результаты экспертами зафиксированы при анализе изменений в посещаемости веб-сайтов жителями Литвы. В этой балтийской республике факт блокировки либо совершенно не сказывается на трафике, либо способствует его росту. Последнее зафкисировано в случае с примерно 50% забаненных за пиратство веб-ресурсов.

В отчете компании не содержится каких-либо однозначных выводов. В MUSO говорят, что сами все еще заняты изучением полученных данных.

Внешние факторы повлияли на итоговый результат?

Специалисты TorrentFreak отмечают, что внешние факторы, не принятые в расчет MUSO, могли оказать определенное влияние на итоговые результаты исследования.

Так, в компании исходили из того, что блокировка пиратского ресурса наступает незамедлительно после появления соответствующего решения регулятора, суда или иной инстанции. Однако в действительности в временной промежуток между вступлением решения в силу и фактической блокировкой может быть весьма значительным и отличаться, в зависимости от того, в какой стране осуществляется блокировка.

В таком случае вполне реалистичным является сценарий, при котором доменное имя пиратского сайта уже было включено в базу данных ВОИС, а соответствующий сайт по-прежнему остается доступным, а трафик сохраняется на прежнем уровне или даже увеличивается, например, на фоне новостей о предстоящей блокировке.

В апреле 2023 г. CNews писал об исследовании эффективности массовых блокировок пиратских сайтов интернете, проведенном группой ученых, которая была сформирована из представителей Университета Карнеги Меллон (США) и бизнес-школы Католического университета Португалии. Согласно выводам исследователей, блокировки действительно снижают аудиторию ресурсов с бесплатными фильмами, сериалами и музыкой, но не способствуют росту пользовательской базы легальных стриминговых сервисов.