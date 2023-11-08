Российский телеком предлагают отрегулировать по образцам СССР

Минцифры предлагает вернуть в российское законодательство понятие первичных сетей связи, к которым ранее относились операторы холдинга «Связьинвест», и установить для них специальные требования. Эксперты видят в этом предложении угрозу монополизации рынка и возврат к советским правилам регулирования связи.

Первичные сети связи возвращают в российское законодательство

В российское законодательство предлагается вернуть понятие первичной сети связи, которое было в нем до 2003 г. Это следует из проекта Стратегии развития отрасли связи до 2035 г., разработанного Минцифры и направленного на утверждение в Правительство.

К первичным сетям связи относят сети, предназначенные для организации и обеспечения функционирования каналов связи. Они образуют транспортную основу для функционирования различных сетей связи с коммутацией каналов или с коммутацией пакетов-сообщений.

В большинстве стран мира к первичным сетям связи и их операторам предъявляются специальные требования по надежности и резервированию инфраструктуры, что в целом позволяет повысить устойчивость функционирования национальных сетей связи.

Для обеспечения целостности и устойчивости функционирования сетей связи в России необходимо ввести в качества объекта регулирования первичную сеть связь, а также установить к данному объекту требования построения, эксплуатации и восстановления. Также предлагается «актуализировать действовавшие в данной сфере нормы советского законодательства и применить лучшие действующие практики регулирования зарубежных стран».

Привет из прошлого

Согласно руководящему документу – Основные положения взаимоувязанной сети связи (утвержден в 1995 г.) - первичная сеть взаимоувязанной сети связи (ВСС) представляет собой совокупность типовых каналов передачи, сетевых трактов и типовых физических целей, образованную на базе сетевых узлов, сетевых станций, оконечных устройств этой сети и соединяющих их линий передачи. Первичная сеть включает в себя первичную сеть общего пользования и первичные сети ограниченного пользования (в том числе ведомственные, на базе которых организуются общепроизводственные сети).

Первичная сеть общего пользования является основой или первым уровнем в архитектура ВСС. На ее базе организуются различные вторичных сети общего пользования. Операторами первичных сетей общего пользования на тот момент являлись «Ростелеком» и региональные электросвязи. Впоследствии они были объединены в холдинг «Связьинвест», который затем был поглощен «Ростелекомом».

Мнения экспертов

Эксперты телекоммуникационного рынка, опрошенные CNews, скептически относятся к данной инициативе. «Это в какой-то степени отголоски СССР, когда была одна сеть связи, - говорит один из собеседников издания. - Похоже на идею контролировать, что и где строится, а также использовать нерыночные механизмы для определения что и где строить».

«Это делается это в интересах крупных компаний - подмять под себя монополию на транзит трафика, - говорит другой эксперт рынка. - Новые игроки просто не смогут появиться здесь - будет очень сложно. Целью является взять под контроль весь трансграничный трафик: после учений о «суверенном интернете» власти поняли, что существует множество путей обхода блокировок».

Впрочем, собеседник CNews отмечает и возможные плюсы от ввода понятия первичной сети связи. «Можно смягчить для вторичных сетей (операторов) связи требования по регулированию, например, убрать для требования по СОРМ (Система оперативно-розыскных мероприятий) или антифрод».