«Яндекс станции» с платной подпиской стали транслировать рекламу, «которую невозможно отключить». Пользователи грозятся продать колонки

В колонках семейства «Яндекс станция» появилась реклама, которую «Алиса» читает владельцам платной подписки «Плюс». Это возмутило пользователей – они обрушились на «Яндекс» с гневом, заявляя, что не потерпят такого и готовы продать свои колонки, а те, кто только собирался купить «Станцию», теперь сомневаются в необходимости такого приобретения. «Яндекс» утверждает, что это всего лишь эксперимент, но градус недовольства пользователей это не снижает.

Реклама в колонках «Яндекса»

Владельцы умных колонок «Яндекса» стали массово жаловаться на появление аудиорекламы даже при наличии платной подписки «Яндекс плюс». Многочисленные гневные отзывы заполонили официальную группу «Яндекса» в социальной сети «Вконтакте».

Первые сообщения о рекламе при наличии платной подписки появились в паблике «Яндекса» в начале ноября 2023 г., но представители интернет-гиганта поначалу не реагировали на них. По словам пользователей, им приходилось слушать рекламу, которую нельзя было отключить или «перемотать», после обращений к «Алисе» – фирменному голосовому ассистенту «Яндекса». Сама реклама длится несколько секунд, но некоторые пользователи утверждают, что она может растянуться и на полминуты.

В «Яндексе» сообщили CNews, что рекламу на деле можно отключить – по словам представителей компании, для этого нужно обратиться в техподдержку или попросив об этом ««Алису»». В комментариях в паблике компании в сети «Вконтакте», как и в прочих официальных комментариях «Яндекса», информация об этом на момент выхода материала не фигурировала. Представитель Яндекса уточнил редакции, что пользователи, которые обратились в компанию напрямую, через личные сообщения, были даны все инструкции. Почему они не были опубликованы в открытом доступе, в компании не уточнили.

Фото: Яндекс По мнению потребителей, покупая колонку и подписку, за свои же деньги они получают еще и рекламу

Рекламный текст читает непосредственно «Алиса», и команда «Стоп» не отключает его. Настройки тоже не содержат опции отключения несанкционированных рекламных сообщений.

Ответ «Яндекса»

В «Яндексе» решили прояснить ситуацию лишь 7 ноября 2023 г. Ответ был дан в комментариях в официальной группе компании в сети «Вконтакте» и затерялся среди множества ответов негодующих пользователей.

Ответ представителей группы «Яндекса» во «Вконтакте»

По словам представителей официальной группы «Яндекса» в сети «Вконтакте», реклама, которую слышали владельцы платной подписки «Плюс» – это «экспериментальное решение», которое дает возможность пользователям «узнать чуть больше о возможностях партнеров». «Алиса всегда хочет быть полезной, поэтому предложила вам обратить внимание на «Тинькофф», как банк, который предоставляет выгодные условия для потребителей», – говорится в этом комментарии.

Действительно, очень многие пользователи жаловались на рекламу именно этого банка. Например, на портале «Пикабу» опубликован пост на эту тему, набравший к моменту выхода материала почти 5000 «лайков, около 200 тыс. просмотров и свыше 900 комментариев.

Обсуждение эксперимента «Яндекса» идет на крупнейших сайтах Рунета

Автор публикации под псевдонимом х109 не стеснялся в выражениях и, обратившись к «Яндексу», отметил, что репутация зарабатывается годами и рушится моментально. «Дно пробито. Прощайте», – резюмировал автор поста.

Пользователи в лютом бешенстве

Реклама, докучающая тем, кто купил подписку «Яндекс плюс», вызвала неожиданно широкий резонанс и общее негодование пользователей. Они открыто ругают «Яндекс» за такое нововведение, используя очень острые эпитеты и выражения.

Поток критики неостановим

«"Яндекс», никто об этом "гениальном" решении не просил, – пишет пользователь «Вконтакте» Евгений Романов. – Зачем мне дома железка, которая будет пытаться мне что-то продать? Хватит пихать везде рекламу - это огромное неуважение к вашим клиентам. Подписка теперь также теряет смысл».

Многие из тех, кто сам столкнулся в рекламой или прочел об «эксперименте» в интернете, пишут, что готовы продать свои умные колонки «Яндекса». Нашлись также и те, кто планировал купить несколько «Станций», но теперь отказались от этой затеи, видимо, не желая платить за рекламу. «Кто внедрял это совсем без головы, – пишет пользователь «Вконтакте» Дмитрий Малицкий. – очень печально, буду уходить на другую колонку».

Россияне готовы отказаться от «Станций» в пользу колонок других брендов - они не хотят слушать рекламу

Другие пользователи выражают надежду, что эксперимент «Яндекса» действительно носит временный характер, и еще не отказался от идеи по покупке «Станции». «А когда вы отключите эту экспериментальную опцию? Хочу купить вашу колонку для ребенка, но с таким отношением уже сомневаюсь», – пишет пользователь «Вконтакте» под ником Sam Vinovat.

Что говорит «Яндекс»

Редакция CNews обратилась в «Яндекс» с вопросами о том, планируется ли внедрение аудиорекламы в «Плюсе» на постоянной основе, чем вызвано желание внедрить рекламу в платную подписку, и готов ли «Яндекс» к потенциальными последствиям – спаду продаж колонок, падению интереса к «Плюсу» и пр.

Официальный комментарий компании, поступивший в редакцию, звучит так (он приведен без изменений): «Мы действительно тестировали новый рекламный инструмент, сейчас тест завершен. Не все тесты находят применение в будущем – это обычная практика для любых компаний. Голосовая реклама была включена на маленький процент аудитории "Алисы" — мы внимательно следили за обратной связью и тщательно ее оценивали, чтобы эффективность формата не влияла на качество пользовательского опыта».

Фото: Яндекс Ожидал ли «Яндекс» столь всепоглощающей негативной реакции на свой эксперимент, остается загадкой

Какому именно количеству пользователей, купивших подписку «Плюс», «Алиса» зачитывала рекламные тексты, в «Яндексе» уточнять не стали.

Напомним, что линейку умных колонок «Станция» «Яндекс» развивает с весны 2018 г. В настоящее время в ее состав входят оригинальная полноразмерная «Станция», «Станция 2», «Станция макс», а также несколько компактных колонок – «Станция мини» и «Станция лайт». 9 ноября 2023 г. стало известно, что в середине ноября 2023 г. в продажу поступит новая модель – «Станция миди». Она вполовину меньше по размерам в сравнении со «Станцией 2», но имеет схожие с ней дизайн и возможности.