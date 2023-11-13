Sony не продает в Казахстане игры для PlayStation: Их там могут купить россияне

Геймеры в Казахстане пострадали от антироссийский санкций. Sony отключила им возможность покупки видеоигр в PS Store. Корпорация отказывается от доходов в такой большой стране, чтобы только ее игры не попали к россиянам.



Закрыли доступ к видеоиграм

Из-за санкций в отношении России в Казахстане стал недоступен официальный онлайн-магазин PS Store. Уже больше года геймеры не могут приобрести видеоигры для приставок Sony PlayStation онлайн, пишет издание Ulysmedia.kz.

Пользователи из Казахстана не могут открыть аккаунт при покупке продукции Sony от имени своей страны — ее нет в списке, выпадающем при регистрации, и в прошлом граждане Казахстана покупали игры для PlayStation в российском магазине.

Деньги не главное

Проблема в том, что россияне, имея возможность открывать счета в банках Казахстана, смогут покупать игры в обход санкций. Так ответил в ходе заседания сената вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Асхат Оразбек на вопрос депутатов о сложившейся ситуации. Министр сослался на корпорацию Sony Group.

«Несмотря на то, что наша страна является независимой, она не входит в список гигантской компании Sony, которая зарабатывает большие деньги на креативной индустрии. Даже активисты нашей творческой индустрии, геймдизайнеры или различные пользователи не могут открыть аккаунт при покупке продукции Sony от имени нашей страны. Потому что нашей страны в этом списке нет. Что вы делаете в этом направлении?» - спросил один из депутатов.

Фото: Дениз Янс на Unsplash Из-за антироссийский санкций Sony отказывается продавать в PS Store видеоигры гражданам Казахстана

«Что касается Sony PlayStation, информацию нам предоставила корпорация Sony Group. Поскольку граждане России имеют возможность открывать счета в наших отечественных банках, в настоящее время корпорация Sony не планирует открывать доступ к аккаунтам Sony PlayStation в нашем регионе, в Центральной Азии», — сказал Оразбек.

О планируемых мерах для решения вопроса ничего не известно.

Российские геймеры борются за права

Sony приостановила свою деятельность на территории России, включая импорт приставок PlayStation и работу магазина PS Store, 10 марта 2022 г. В апреле 2022 г. CNews написал, что компания стала фигурантом громкого судебного разбирательства. Против гигантской корпорации выступил Игорь Ромашов из Санкт-Петербурга. Он потребовал почти 11 млн руб. за то, как некрасиво она поступила с ним и со всеми россиянами.

Ромашов утверждал, что Sony, закрыв PlayStation Store для россиян, нарушила закон о защите прав потребителей. Со слов истца, за все время игры в FIFA он затратил почти 784 тыс. руб. на покупку внутриигровой валюты FIFA Points, которая нужна для улучшения характеристик виртуальной футбольной команды. «В связи с отказом принимать оплату за предусмотренную игрой игровую валюту, ответчик дискриминирует истца по сравнению с другими пользователями, не позволяет развивать игровой аккаунт, в одностороннем порядке немотивированно ограничил пользователя», – говорилось в сообщении Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

В конце мая 2022 г. в Хорошевский районный суд Москвы был подан теперь уже коллективный иск к лондонскому подразделению компании Sony Interactive Entertainment Europe Limited и к московскому офису Sony. 28 человек потребовали вернуть им возможность покупать игры в PlayStation Store и возместить 280 млн руб. морального вреда.