Благодаря беспрецедентной 118-дневной забастовке актеры Голливуда добились защиты от искусственного интеллекта

Беспрецедентная по длительности забастовка актеров привела к подписанию соглашения с продюсерской ассоциацией, которое призвано защитить интересы артистов. В том числе от эксплуатации их образов с помощью новейших технологий.



Курс на мировую

Рекордной продолжительности забастовка голливудских актеров завершается подписанием договоренности с киностудиями, по условиям которого работа актеров будет «защищена от угроз со стороны искусственного интеллекта (ИИ)».

118-дневная забастовка актеров оказалась самой продолжительной в истории Голливуда. В ходе нее бастующие пикетировали офисы Netflix, Disney, Warner Bros., Discovery и других.

Но в результате обе противоборствующие стороны - Гильдия киноактеров (Screen Actors Guild, SAG) вместе с Федерацией американских телевизионных и радиоартистов (American Federation of Television and Radio Arists, AFTRA) и Альянс продюсеров кинематографа и телевидения (Alliance of Motion Picture and Television Producers, AMPTP) - достигли соглашения.

Любопытно, что ни та, ни другая стороны не спешат пока раскрывать подробности сделки. Профсоюзу еще предстоит одобрить ее, но очевидно, что какой-то компромисс уже выработан.

Изначальной причиной забастовки были размеры оплаты актерского труда. Однако пока шли переговоры между SAG и AMPTP, генеративный ИИ стал серьезным камнем преткновения: актеры (небезосновательно) опасались попыток заменить их собственными цифровыми копиями, что дополнительно сказалось бы на оплате труда: зачем платить гонорар актеру или актрисе, если можно надрессировать ИИ и создать его или ее точную цифровую маску, которую затем наденут на менее оплачиваемого исполнителя?

Представители AMPTP заявили, что выдвинули на переговорах «уникальное предложение, связанное с ИИ, которое должно будет защитить цифровые подобия актеров», однако в SAG заявили, что в предложенном варианте содержалась уловка, позволявшая снимать цифровые копии с актеров второго плана (или массовки), оплачивать им только то время, которое ушло на создание таких копий, и в дальнейшем использовать их по своему усмотрению неограниченно долго. В AMPTP, впрочем, это опровергли.

Может быть, договоримся?

По мере того, как срок забастовки приближался к своему сотому дню, все стороны начали высказывать утомление взаимной несговорчивостью. Некоторые ведущие актеры даже стали требовать от руководства SAG-AFTRA уже пойти на сделку. Например, Джордж Клуни и его соратники выдвинули план по увеличению взносов для лучших актеров и уменьшению дополнительных выплат за повторные показы фильмов с их участием, чтобы компенсировать другим актерам недоплату со стороны студий. План, впрочем, был отклонен.

Переговоры шли плохо: в начале октября 2023 г. представители актерских ассоциаций обвинили переговорщиков от студий в том, что они перешли к «буллингу». Забастовка продолжилась.

В конце концов 4 ноября 2023 г. студии выдвинули «новейшее, наилучшее и финальное предложение». На его обсуждение ушли четыре дня. Изначально его отвергли, поскольку оно предполагало, что цифровые подобия любых актеров, получавших за работу более минимума, могут быть использованы после их смерти по усмотрению продюсеров, без согласия наследников.

Но в итоге, похоже, сторонам удалось найти общий язык. По крайней мере, студии отказались от притязаний на самовластное использование цифровых подобий артистов после их кончины.

Профсоюзы актеров еще должны будут ратифицировать условия соглашения, но все идет к положительному для всех результату.

Многие представители актерского цеха уже выразили бурную радость по поводу исхода переговоров и вероятного прекращения забастовки, парализовавшей их работу на значительно более длительный срок, чем ожидалось изначально.

Модель-2023 против модели-1970

Ранее свою 148-дневную забастовку свернула Гильдия американских писателей (Writers Guild of America, WGA), в которую входят сценаристы. Им удалось добиться от AMPTP новых базовых условий в контрактах киностудий со сценаристами, значительно упрощающих последним жизнь.

Актерские ассоциации, в свою очередь, добились существенного (на несколько процентов) повышения минимальных выплат за свою работу. Они также попытались добиться отчислений от стриминговых сервисов - сначала 2%, потом 1%, но студии уперлись в этом вопросе намертво.

В итоге в договор было внесено положение, аналогичное тому, которое было включено в договор со сценаристами: актеры тех шоу, которые будут сочтены успешными, будут получать удвоенные выплаты за повторные показы. Как пишет The Guardian, успешными будут считаться те шоу (сериалы), которые в течение 90 дней смогли привлечь более 20% общей платной аудитории подписного сервиса.

Впрочем, было оговорено, что актеры будут получать лишь часть этой суммы, остальное пойдет в фонд, управление которым совместно будут осуществлять представители актерских профсоюзов и продюсерской ассоциации. Средства из этого фонда пойдут на поддержку актеров, работавших и на не самых успешных проектах. Такой исход не всех устроил, но он все равно выглядит более справедливым, чем порядок, существовавший прежде. Как его охарактеризовали лидеры актерских ассоциаций, он представлял собой «бизнес-модель 2023 г. для стриминга и модель 1970-х, когда речь заходила о выплатах».

«В конечном счете сохранение старых бизнес-моделей в развлекательной отрасли, ввиду распространения разных форм ИИ, стало прежде всего нерациональным», - сказал генеральный директор компании «Информационные технологии будущего» Дмитрий Гвоздев. Он считает, что в долгосрочной перспективе попытки держаться за старое в изменяющихся условиях, как правило, ни к чему хорошему не приводит. «Ну, а идея снимать в кино умерших артистов в виде их цифровых копий означала бы, что новых лиц становилось бы все меньше, а условия жизни живых актеров - все хуже. Так что забастовка актеров объяснима и понятна: они уже существуют и вполне успешны фильмы без реальных живых актеров в ключевых ролях», - продолжает мысль Дмитрий Гвоздев. По его мнению, вполне возможно, что для решения маркетинговых задач главные роли будут исполнять люди - «звезды» и в дальнейшем, но второй план и массовка будут обречены. «Нет смысла нанимать, обслуживать второй план и массовку юридически и логистически, когда все можно моделировать с достаточным для кино качеством», - подытожил Дмитрий Гвоздев.