CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком Интернет Цифровизация ИТ в банках ИТ в госсекторе Конференции Импортонезависимость
|

Конференция CNews «Электронный документооборот: итоги 2023 года» состоится 21 ноября

CNews приглашает принять участие в конференции «Электронный документооборот: итоги 2023 года», которая состоится 21 ноября.

С докладом выступят:

Сергей Парфенов, начальник Проектного управления по реализации мероприятий по развитию электронного взаимодействия органов государственной власти Департамента проектного управления ФГБУ «ЦЭКИ»;
Геннадий Попов, генеральный директор, WSS-Consulting ;
Анастасия Литвиненко, директор по работе со стратегическими заказчиками ITFB Group;
Дмитрий Болотюк, директор по ИТ, ГК «ЛогЛаб»;
Роман Лутковский, руководитель отдела по развитию продукта «Оцифровка письменной корреспонденции», Почта России;
Николай Лазарев, директор по развитию и поддержке информационных систем, УК «Росводоканал»;
Владимир Мацаль, директор по безопасности и административному обеспечению STADA в регионах Россия и Евразия;
Наталья Калашникова, руководитель проектов ЭДО, «ВТБ Лизинг»;
Ольга Токарева, руководитель направления развития СЭД, Пивоваренная компания «Балтика» ;
Кирилл Комиссаров, заместитель Генерального директора по инжинирингу, ОКБ «Гидропресс»;
Виталий Слободин, руководитель проекта, УК «Росводоканал»;
Илья Шатунов, ведущий менеджер развития ЭДО и SAP, ГК «Мегаполис»;
Ксения Овсянникова, руководитель проектов, МУМТ.

Основные темы конференции:

Российский рынок ЭДО

  • Как развивался рынок ЭДО в 2023 г.?
  • Какие процессы уже можно перевести на ЭДО?
  • Станет ли ЭДО обязательным для всех?
  • Как развивается ГосЭДО?
  • Стандарты цифровых документов, цифровые форматы и регламенты.
  • Импортозамещение СЭД.

Технологии для организации ЭДО

  • ЭДО и ECМ платформы: что выбрать?
  • Low-code как инструмент быстрой настройки функционала.
  • ЭДО по модели SaaS: плюсы и минусы.
  • Хранилище электронных документов.
  • Искусственный интеллект и ЭДО.
  • Инструменты оцифровки архивов.
  • Мобильные СЭД.
  • Как организовать работы с электронной подписью.

Практика внедрения ЭДО

  • Как организовать миграцию СЭД на российскую ОС?
  • Практика использование облачных СЭД.
  • Экономическая эффективность ЭДО и КЭДО.
  • Какие сложности возникают при подключении к ЭДО контрагентов?
  • Опыт работы с электронной подписью.
  • Идеальная мобильная СЭД: какая она?
  • Интеграция СЭД с корпоративными системами.
  • Как выбрать решение для модернизации СЭД?

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: ntelicheva@cnews.ru, Наталья Теличева.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Россию отключают от международной доменной зоны .aero

Продавцов Ozon, Wildberries и «Яндекс маркета» хотят заставить возмещать убытки «Почты России» из своего кармана

Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM — о развитии космических технологий, сроках импортозамещения и судьбе российских ИТ-решений за рубежом

Sony не продает в Казахстане игры для PlayStation: Их там могут купить россияне

Благодаря беспрецедентной 118-дневной забастовке актеры Голливуда добились защиты от искусственного интеллекта

Мегабит не хватило на всех. Мобильный интернет в регионах деградирует, потому что хорошее «железо» увезли в Москву

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука Digma Pro Fortis M: «рабочая лошадка» в офисе и дома

Управляем рутиной: лучшие приложения и сервисы для работы

Лучшие устройства Dreame на распродаже 11.11: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Угроза из бездны: в самой глубокой океанской впадине Земли обнаружен новый вирус

Столкновение скопления галактик, которого не должно было случиться — вызов космологическим теориям

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга
Показать еще