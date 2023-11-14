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Россию отключают от международной доменной зоны .aero

Швейцарский провайдер услуг для гражданской авиации SITA решил закрыть России доступ к международной авиационной доменной зоне .aero. Ru-Center экстренно продлил за свой счет срок действия доменов всех своих клиентов на один год.

Всем выйти из зоны

Швейцарский провайдер услуг для гражданской авиации SITA решил закрыть российским авиатранспортным компаниям доступ к международной авиационной доменной зоне верхнего уровня .aero, которую он администрирует. Об этом «Известиям» сообщили три источника: в аэропортовом холдинге, крупной авиакомпании и организации по техобслуживанию самолетов.

Сообщение разослал 10 ноября 2023 г. Ru-Center — одна из авторизованных в нашей стране организаций, осуществляющих регистрацию доменных имен .aero. В документе говорится, что SITA прекращает оказывать услуги для клиентов из России. В своей рассылке Ru-Center сослался на уведомление, полученное от администратора доменной зоны.

По информации Ru-Center на данный момент регистрация и продление доменов в зоне .aero до сих пор возможна, но на сайте web-хостинга 2domains она временно приостановлена.

Возможные трудности

В России, по данным сервиса LetSearch.ru, в доменной зоне .aero зарегистрировано свыше 200 сайтов — около 30 аэропортов (Шереметьево, Жуковский, Казань, Красноярск, холдинги «Аэропорты регионов», «Аэродинамика» и пр.); 15 авиакомпаний («Победа», «Азимут», «Ямал», «Икар», «Алроса» и др.), «Вертолеты России» и пр.

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Фото: fanjianhua на Freepik
Российским авиатранспортным компаниям запретили регистрацию доменов в международной зоне .aero

Домен .aero позволяет компаниям улучшить узнаваемость бренда и повысить доверие клиентов. В случае его отключения пассажир не смог бы зайти на сайт авиакомпании, зарегистрироваться, купить билет. С регистрацией новых адресов могут возникнуть трудности.

Стоимость регистрации домена .aero, согласно сайту Ru-Center, начинается от 5,8 тыс. рублей. Зарегистрировать новое имя на год стоит от 1,5 тыс. до нескольких десятков тысяч рублей.

По словам исполнительного директора агентства «Авиапорт» Олега Пантелеева, это быстро и дешево, если только приличные имена сайтов не выкупили киберсквоттеры с целью их перепродажи по завышенной стоимости.

Потом нужно перенаправить трафик на новый адрес. Это сложнее, так как многие люди привыкли к доменам .aero. Но год — это приличный срок, чтобы поправить ситуацию, считает эксперт.

Меры приняты

Получив уведомление об отключении, Ru-Center экстренно продлил за свой счет срок действия доменов всех своих клиентов на один год, чтобы сохранить работоспособность их сайтов. «Для полного спокойствия клиентов мы подстраховались от возможных сбоев и продлили домены этой зоны, чье обслуживание происходит у нас», — сказали «Известиям» представители регистратора.

В пресс-службе аэропорта Красноярска сообщили изданию, что воздушная гавань в настоящее время проводит мероприятия по минимизации последствий в случае не продления регистрации своего домена в зоне .aero.

Холдинг «Аэродинамика» (управляет аэропортами Сочи, Краснодара и Анапы) подготовился заранее: «Мы управляем рисками, и поэтому в 2022 г. были выкуплены домены в зоне .ru для сайтов всех управляемых аэропортов. По мере завершения регистрации доменов .aero сайты будут своевременно переведены на выкупленные в зоне .ru».

Для переноса сайтов нужно будет решить несколько дополнительных задач, уточнили в пресс-службе «Аэродинамики» — изменить почтовые адреса сотрудников; провести информационную кампанию, чтобы пассажиры узнали и запомнили новый адрес сайта, а партнеры — новые электронные почты коллег.

Анна Любавина

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