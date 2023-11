Мессенджер iMessage для iPhone заработал на Android против воли Apple. Без обмана не обошлось

Основатель OnePlus Карл Пей создал фирменный мессенджер для своих смартфонов Nothing, совместимый с Apple iMessage. Теперь владельцы мобильников на Android могут бесплатно общаться с владельцами iPhone – Apple до сих пор не реализовала такую возможность своими силами и в целом не торопится делать это.

Границы между платформами размываются

Компания Nothing, за которой стоит основатель знаменитого бренда OnePlus Карл Пей (Carl Pei), создала фирменный мессенджер Nothing Chats для своих смартфонов. По заверениям разработчиков, сервис полностью совместим с мессенджером Apple iMessage, позволяющим владельцам смартфонов iPhone общаться между собой на полностью бесплатной основе.

Технически, подключиться к чату в iMessage владельцы Android-смартфонов могли и раньше, однако Apple годами не хочет признавать существование протокола RCS, служащего, в том числе, для обмена сообщениями между iOS и Android, и интегрировать полноценную его поддержку в свою мобильную платформу. В результате сообщения с Android-устройства отображаются в диалоге в iMessage как SMS-сообщения и выделяются отдельным цветом – зеленым, тогда как отправленные с iPhone сообщения имеют синий фон.

Фото: Nothing Все затевалось исключительно ради того, чтобы перекрасить фон сообщений из зеленого в синий, не более

По заверениям разработчиков Nothing Chat, они смогли решить проблему «цветовой дифференциации» сообщений. Сообщения, отправленные из этого мессенджера, тоже будут иметь синий фон, то есть лишатся цветового отличия от сообщений с iPhone, iPad или Mac. Добиться этого, со слов разработчиков, им удалось за счет технологических наработок американской компании Sunbird.

Новшество не для всех

Смартфоны Nothing продаются во многих странах мира – их можно найти и в российской рознице, хотя, в отличие от OnePlus, официального дистрибьютора в России у Nothing на момент выхода материала не было. Тем не менее, возможность общаться в iMessage с владельцами гаджетов Apple, так сказать, «на равных», компания реализовала не во всем мире.

На начальном этапе отправлять сообщения в iMessage на синем фоне смогут лишь жители США, Канады, Великобритании и стран Евросоюза – разработчики обещают в скором будущем расширить географию работы нового сервиса, но конкретных сроков не называют. Кроме того, мессенджер Nothing Chats доступен пока лишь владельцам смартфона Nothing Phone 2 – те, кто пользуются первым поколением Phone, пока не у дел, пишет портал Liliputing.

В то же время мессенджер имеет все важные функции современного сервиса мгновенного обмена сообщениями. Он поддерживает такие функции, как групповые чаты, индикаторы набора текста в реальном времени, голосовые заметки и обмен мультимедиа в полном разрешении.

Чудес не бывает

«Подружить» iMessage с Android за спиной Apple – задача очень нетривиальная, иначе это с очень высокой долей вероятности было бы реализовано еще много лет назад – мессенджер существует с 2011 г., а Android – с 2008 г. Совершенно очевидно, что Nothing пришлось пойти на хитрость, чтобы научить Nothing Chats отправлять на iPhone сообщения на синем фоне.

Nothing Chats в действии

Как пишет Liliputing, разработка Nothing, фактически, обманывает iMessage, заставляя его «думать», что сообщения отправляются с техники Apple. Секрет прост – основным элементом всего сервиса является компьютер Mac, выступающий в качестве прокси.

Работает все это следующим образом. Владельцу Nothing Phone 2 нужно установить на него мессенджер Nothing Chats, создать учетную запись Apple ID и после ввести ее данные на стартовой странице мессенджера. После этого все отправляемые в Nothing Chats сообщения будут перенаправляться на неттоп Mac mini, в данном случае работающем в качестве промежуточного прокси-сервера. С Mac mini сообщения уходят на iPhone/iPad/Mac собеседника, а тот, отвечая владельцу Nothing Phone 2 в чате, сам того не зная, тоже отправляет сообщение на промежуточный Mac mini.

Компания Sunbird, помогавшая Nothing в создании Chats, утверждает. Что преимущество этой системы в том, что, в отличие от некоторых других служб Android-to-iMessage, не потребуется иметь в распоряжении собственное устройство Apple, которое работает в режиме 24/7/365, чтобы служба обмена сообщениями работала. Sunbird уверяет также, что передаваемые через прокси-Mac данные, включая информацию об Apple ID, хранятся в зашифрованной базе данных. Исключение составляют сообщения – они тоже шифруются, но на серверах не сохраняются. А если не пользоваться сервисом более двух недель, информация об учетной записи автоматически удалится с серверов Sunbird.

В настоящее время сервис, предоставляемый Sunbird владельцам смартфонов Nothing Phone, полностью бесплатный, и разработчики уверяют, что это не изменится. Но, по мнению экспертов Liliputing, обеспечение работы этого сервиса явно стоит кому-то больших денег, поэтому он, вероятно, не будет бесплатным всегда.