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Российский бизнес размещает рекламу в запрещенных Facebook* и Instagram*

Исследование компании Platforma выяснило, что 34% российских предпринимателей продолжает использовать для продвижения заблокированные в стране социальные сети. Российские аналоги может быть и смогут заменить запрещенных иностранцев, но на это нужно время и деньги.

В обход блокировок

Каждый третий (34%) российский предприниматель продолжает использовать заблокированные в стране социальные сети для продвижения своего продукта. Об этом говорят результаты исследования компании Platforma, с которыми ознакомился Forbes.

Чаще всего предприниматели пользуются Facebook* (45%) и Instagram* (около 40%; оба принадлежат признанной экстремистской организацией Meta*). Около 37% пользуются TikTok, которая сама отключила часть функций для пользователей из России, 27% — рекламными услугами Google Ads.

Основными рекламодателями стали представители розничной торговли (34%), автомобильной индустрии (24%) и общепита (16%).

Опрос проводился с 10 по 16 октября в городах с населением более 100 тыс. человек, в нем приняли участие 1,28 тыс. респондентов старше 24 лет.

Пострадал малый и средний бизнес

Тверской суд Москвы в марте 2022 г. признал Meta* экстремистской организацией. и запретил деятельность социальных сетей Facebook* и Instagram*. Они внесены в «черный список» Роскомнадзора.

В рамках предвыборной кампании в августе 2022 г. депутат партии «Новые люди» Владислав Даванков заявил, что блокировка Instagram* привела к падению доходов малого и среднего бизнеса, который продавал свои товары и услуги через соцсеть.

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Фото: Freepik
Треть российских предпринимателей продолжают размещать рекламу в запрещенных соцсетях

Его коллега по партии депутат Александр Демин обратился в Генпрокуратуру с просьбой повторно проверить соцсеть на публикацию экстремистских материалов. В случае их отсутствия он предлагает разблокировать Instagram*. Суд посчитал, что оснований для разблокировки пока недостаточно.

Главным бенефициаром ухода западных соцсетей стал Telegram. Средняя цена рекламного поста в новостных Telegram-каналах по итогам 2022 г. выросла на 341% и достигла 55 940 руб., писали в мае 2023 г. «Ведомости», ссылаясь на исследование платформы для размещения нативной рекламы BeSeed.

В феврале 2022 г. Telegram занимал девятую строчку в топ-10 ресурсов по среднесуточному охвату (россияне старше 12 лет). В марте 2022 г. он сразу переместился на пятую строчку, приводит издание данные Mediascope.

Наши аналоги

Практически сразу после блокировки Instagram* в марте 2022 г. стало известно о разработке российского аналога социальной сети — «Россграм».

В ноябре 2022 г. CNews писал о том, что в Правительстве одобрили несколько проектов по импортозамещению иностранных соцсетей и платформ, а именно аналоги TikTok, Instagram* и Zoom. На поддержку проектов планировали выделить порядка 1,2 млрд руб.

Создатели соцсети Looky от ООО «Мотивационные решения», например, в паспорте проекта отмечали, что их приложение может «спасти» малый и средний бизнес и вернуть в экономику России до трети из выпавших доходов от этих компаний.

Как сказала Cnews Анастасия Ермошина, директор по коммуникациям Epicstars, в целом перспективы у отечественных аналогов есть. Если у компаний есть уже «реально работающий продукт», инвестиции придадут им дополнительный импульс и помогут улучшить качество.

«С точки зрения чистой разработки реализовать многие механизмы вполне возможно, — отмечает эксперт. — Сложность в том, чтобы эти инструменты стали действительно удобными, эффективными и безопасными для всех пользователей (организаций, частных лиц). И здесь требуется большой опыт, годы проб и ошибок и очень серьезные инвестиции, даже если перед глазами есть успешные образцы. Придется решать проблемы не только с дефицитом железа, но и с интеграцией множества технологий: ИИ, рекомендательных алгоритмов, монетизации, интеграции различных каналов продвижения, разнообразной аналитики, наконец — с привлечением самых разных аудиторий — бизнеса и “частников”».

* Meta (в прошлом Facebook) признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории страны. Принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram заблокированы в России.

Анна Любавина

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