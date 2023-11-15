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Власти тайком заблокируют спецпротокол VPN для обхода блокировок. Последствия для Рунета могут оказаться разрушительными

В России грядет блокировка китайского протокола Shadowsocks для быстрого доступа к запрещенным сайтам. Из-за особенностей его работы попадание Shadowsocks в «черный список» Роскомнадзора грозит падением стабильности Рунета – может быть нарушена работа сайтов, разрешенных к доступу гражданам и жителям России.

Интернет хотят сломать

Роскомнадзор обновил список VPN-сервисов, подлежащих блокировке – отныне в нем числится протокол Shadowsocks, пишет «Коммерсант». Shadowsocks – это разработка китайских специалистов, благодаря которой можно посещать запрещенные в той или иной стране интернет-ресурсы.

С одной стороны, добавление нового пункта в «черный список» РКН – явление, давно ставшее рутинным. С другой, Shadowsocks имеет особую специфику работы – он маскирует свой трафик под другие интернет-сервисы, что может сбить с толку российские технологии блокировки. Потенциальный результат – массовая нестабильность работы «легитимных» сайтов, то есть тех, доступ к которым в России пока открыт, утверждает неназванный собеседник «Коммерсанта». «Блокировка Shadowsocks через анализ трафика будет очень непростой из-за обсфускации – высоки риски затронуть другие, вполне легальные сервисы», – сказал он.

ТСПУ в помощь

О добавлении Shadowsocks в «блэклист» Роскомнадзора следует из письма Минтранса, датированного 10 ноября 2023 г., адресатами которого выступают свыше 380 компаний транспортной сферы, пишет «Коммерсант». В нем сказано, что регулятор будет блокировать VPN-сервисы, задействуя свои возможности по централизованному управлению интернетом, то есть посредством устройств ТСПУ, которые в настоящее время внедрены в сети провайдеров и операторов связи. Установить эти «железки» телеком-компании обязаны по закону – их к тому принуждает так называемый «пакет Яровой».

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Фото: Martinelle / Pixabay
Интернет в России совсем скоро может стать не только менее свободным, но и менее стабильным

Согласно письму Минтранса, борьба Роскомнадзора с VPN-сервисами собирается принять очень большие масштабы, потому что Shadowsocks – не единственный сервис, над которым нависла угроза блокировки. В общей сложности на момент отправки письма «расстрельный список» состоял из 49 пунктов, среди которых – и конкретные VPN-сервисы, и отдельные протоколы, то есть технологии.

Напомним, что ранее в 2023 г. по всей стране как минимум дважды переставал работать протокол OpenVPN, который используют сотни компаний по всей стране, включая крупный бизнес, для организации своих внутренних корпоративных сетей. Официальные причины их временной неработоспособности не раскрываются, и гарантии того, что подобного больше не повторится, никто не дает.

Импортозамещение и дружба с Китаем – не панацея

Shadowsocks – это протокол шифрования с открытым исходным кодом. Разработанный в КНР, первоначально он предназначался для обхода лишь так называемого «Великого китайского файрвола», но позже получил распространение и признание во всем мире.

Проект развивается с 2012 г. – за ним стоит разработчик под псевдонимом clowwindy. С самого начала у Shadowsocks есть своя страница в репозитории GitHub, благодаря чему проект получил очень широкую поддержку сообщества разработчиков.

По информации издания, Shadowsocks предложено блокировать сразу на трансграничных узлах связи. Аналогичная участь, вероятно, будет ждать и сервис ItHelper. Это, в отличие от Shadowsocks, разработка не китайских, а российских программистов – ее развивает отечественная компания «Софт программ».

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Отечественный обходчик блокировок можно купить в «белой» рознице

ItHelper представляет собой сервис для ускорения устройств со встроенным VPN, и распространяется он в России не только на легальной, но еще и на платной основе. Купить подписку на него на момент публикации материала можно было, не выходя из дома, оплатив ее любым пока еще действующим в России способом. Редакция CNews обнаружила соответствующее предложение в интернет-магазинах «Эльдорадо», «М.Видео» и «Билайна».

История повторяется

В недавнем прошлом россияне уже сталкивались с выходом из строя гигантского количества российских интернет-ресурсов, включая многочисленные сервисы «Яндекса» и VK, из-за «охоты» государства на один конкретный сервис. Весной 2018 г. в «черном списке» Роскомнадзора оказался мессенджер Telegram, который, несмотря на факт блокировки, продолжил стабильно работать в стране вплоть до своей «амнистии» в июне 2020 г. А вот к другим ресурсам Рунета доступ был сильно затруднен на протяжении нескольких дней именно по причине блокировки Telegram.

Георгий Дорофеев

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