Древний конкурент Google восстал из мертвых. Легендарный поисковик проведет масштабный ребрендинг и получит новые функции

Портал Yahoo, некогда один из сильнейших игроков на рынке поисковых систем, а ныне почти забытый, собирается провести масштабный ребрендинг и редизайн. Поисковик получит новый внешний вид и многочисленные функции, чтобы, как прежде, конкурировать с Google.

Неожиданное возвращение

Поисковый сервис Yahoo готовится перерождению – как пишет портал MSPowerUser, его ожидают ребрендинг, а заодно и редизайн. Также поисковик обзаведется новыми функциями, и все это для того, чтобы триумфально вернуться на рынок, с которого его давно вытеснил Google.

Yahoo – это в прошлом гигант интернет-поиска, проигравший конкуренцию не только Google с его 91,55% мирового рынка в октябре 2023 г. (статистика StatCounter), но также Microsoft Bing (3,11%) и российскому «Яндексу» (1,83%). В масштабах всего мира у Yahoo сейчас четвертое место с результатом всего 1,21%.

Битву с Google Yahoo проиграл очень давно – еще в декабре 2009 г. Yahoo хоть и был на втором месте, но занимал лишь 3,93% мирового рынка против 90,92% у Google.

Ждать осталось совсем немного

По информации MSPowerUser, возвращение Yahoo к жизни начнется с первых недель 2024 г. Ребрендинг и редизайн станут первыми шагами сервиса в этом направлении, после чего в течение 2024 г. он начнет «обрастать» новыми функциями.

Чем именно сможет порадовать Yahoo своих пока не очень многочисленных пользователей к моменту выхода материала не сообщалось. Но, по всей видимости, разработчикам придется очень постараться, чтобы переманить аудиторию Google, поскольку последний давно построил свою экосистему, которая помогает ему удерживать пользователей.

Конкуренция между Google и Yahoo – классический пример истории Давида и Голиафа. Google, в свое время новичок аутсайдер, вышел победителем благодаря своим передовым технологиям, ориентации на инновации и готовности идти на риск. Yahoo со своей стороны крайне медленно адаптировался к меняющимся условиям и требованиям пользователей и в итоге уступил позиции своему более гибкому конкуренту. Соперничество между этими двумя компаниями сыграло значительную роль в развитии Интернета.

Пионер поисковых систем

Yahoo – это первый крупный игрок на мировом рынке систем поиска. Основанный в 1994 г., он в течение длительного времени был лидером, не давая никому из конкурентов свергнуть его с Олимпа.

Все изменилось в 1998 г, когда был основан Google. Yahoo в течение всего нескольких лет утратил лидерство и больше не смог вернуть его. «Яндекс», к слову, тоже был основан в 1998 г. Спустя годы он занимает 65% российского рынка поисковых систем, удерживая Google на втором месте с 32,66%, Bing на третьем (0,95%), а Yahoo – на четвертом (0,18%). Эту позицию он делит с DuckDuckGo (0,18% в октябре 2023 г.).

Из-за своих многочисленных неудач Yahoo регулярно менял владельцев, а также переживал несколько смен высшего руководства. Например, в мае 2021 г. телеком-гигант Verizon, купивший Yahoo в 2017 г., решил продать его за бесценок. Verizon, избавился от него вместе с компанией AOL – оба эти актива обошлись ему приблизительно в $9 млрд суммарно, а продал он их в общей сложности за $5 млрд.

Покупателем выступила инвестиционная компания Apollo Global Management. К моменту выхода материала она владела 90% компании, а оставшиеся 10% вернулись в собственность Verizon.

Впрочем, в данном случае вины Yahoo в том, что Verizon решил отказаться от него, нет. Оператор в течение последних нескольких лет распродавал свои многочисленные активы – в 2019 г. он продал купленный в 2013 г. фотосервис Tumblr – его новым владельцем стала компания Automattic. В конце ноября 2020 г. Verizon решил продать и сетевое издание HuffPost, заинтересованность в приобретении которого выразила компания BuzzFeed, издатель одноименного сетевого СМИ.