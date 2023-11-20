Против «Яндекса» возбудили дело за недостоверную рекламу

ФАС завела дело на компанию «Яндекс» за нарушение «Закона о рекламе». Пользователь пожаловался на то, что не смог купить подписку «Яндекс.Плюс» по обещанной рекламным объявлением цене со скидкой 44%. Компании грозит штраф до полмиллиона рублей.



Дело за рекламу

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дело на компанию «Яндекс» за нарушение пункта 4 части 3 статьи 5 «Закона о рекламе» в рекламе подписки «Яндекс.Плюс», пишут РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ФАС.

«Компания распространяла рекламу с недостоверными сведениями о цене услуги», — говорится на сайте ведомства.

Антимонопольное ведомство оценит рекламу «Яндекс» на предмет нарушения законодательства. В случае установления вины будет наложен штраф от 100 тыс. до 500 тыс. руб. (п. 1 статьи 14.3 «Кодекса об административных правонарушениях»).

Жалоба клиента

В ФАС России поступила жалоба гражданина, не довольного рекламой онлайн-подписки «Яндекс.Плюс».

«Яндекс.Плюс» — это единая подписка на сервисы «Яндекса». Указанная на сайте «Яндекса» на момент выхода материала цена за нее составляет 299 р. за месяц или 1990 р. за год.

В рекламе была указана низкая цена услуги со скидкой 44%. Когда гражданин попытался приобрести подписку по указанной в рекламе стоимости, ему ответили отказом. Таким образом, потребители получали неверную информацию о стоимости услуги.

Недавние прецеденты

На сайте ФАС есть другое сообщение о другой жалобе и возбужденном деле в отношении «Альфа-банка» по признакам нарушения «Закона о рекламе», который гласит: «Реклама должна быть добросовестной и достоверной».

Гражданин пожаловался на рекламу кредита. В рекламном ролике озвучивалась и крупным шрифтом указывалась информация о минимальной ставке 4,5%. При этом форма и время демонстрации поясняющих сносок с остальными условиями не позволяли воспринять текст в полном объеме.

«Реклама банка умалчивала о существенных условиях предоставления одного из его продуктов и вводила потребителей в заблуждение», — написано на сайте ФАС, но заключение по делу еще не вынесено.

МТС получила штраф в размере 40 тыс. руб. (400 МРОТ) за недобросовестную рекламу, как в марте 2023 г. сообщил «Коммерсант». В рекламном ролике шла речь о достижениях МТС, а заодно о недостатках основного конкурента — «Вымпелкома».