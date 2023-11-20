Уволенные сотрудники «Авито» пошли в суд с требованием вернуть им работу и деньги

«Авито» в суде

Как выяснил CNews, уволенные сотрудники из «Авито» подали иск против компании. Девять экс-сотрудников армянской дочки «Авито» — ООО «Кех Армения» требуют восстановить их в должности и оплатить время вынужденного простоя. Это следует из определения гражданского суда общей юрисдикции Армении. Иск был подан 30 октября 2023 г.

«Авито» уволила десятки сотрудников 1 сентября 2023 г. «Насколько я помню, уволили 84 человека, которые не согласились подписывать допсоглашение», — рассказал CNews ИТ-специалист и один из истцов. Уволенным предложили выплату за 25 рабочих дней.

«Кех Армения» — компания, в которой трудоустроены сотрудники за пределами России. В июне 2023 г. в ней были оформлены около 600 сотрудников.

В «Авито» знают об иске. Дальнейшие действия компании будут зависеть от решения суда.

Причина увольнения

Как писал CNews в августе 2023 г. «Авито» решила изменить подход к начислению заработной платы сотрудникам. Из-за этого у некоторых сотрудников снизились зарплата в драмах до 40%, рассказывали CNews собеседники, уволенные из «Авито».

Бывшие сотрудники «Авито» подали иск к компании

Компания уволила десятки сотрудников по статье 109 Трудового кодекса Армении из-за изменения «существенных условий труда», коим в «Авито» посчитали новый подход к расчету заработной платы. Несогласные с понижением зарплаты специалисты отказались подписывать соответствующее допсоглашение и поэтому были уволены.

Сотрудники пытались договориться с «Авито», но на уступки компания не пошла, отметил в разговоре с CNews другой экс ИТ-специалист компании также обратившийся в суд. Персонал устраивал массовые встречи, писал письма, но все безрезультатно. В «Авито» продолжили настаивать, что новый способ расчета зарплаты — это индексация, а не сокращение зарплаты, рассказал CNews другой истец. Однако по его словам, «какому то числу людей» все-таки сделали индивидуальные предложения, сохраняющие старые условия.

«В настоящий момент мы полностью ознакомились с документами, и наша позиция не изменилась: вся процедура переоформления условий труда сотрудников была проведена строго в соответствии с трудовым законодательством Республики Армения, — рассказал CNews представитель компании. — Все необходимые условия с нашей стороны в отношении сотрудников были выполнены».



Там подчеркнули, что офис в Армении продолжает свою работу, и большинство сотрудников приняло решение остаться в компании.



Миллиардные потери

В начале августа 2023 г. «Авито» направила сотрудникам армянского офиса приказ об изменениях подхода к расчету зарплаты ее армянской дочки ООО «Кех Армения». К такой мере компания была вынуждена прийти из-за грозящих ей миллиардных убытков.

Компания до 1 сентября платила сотрудникам фиксированный оклад в драмах. Ее размер был вычислен «Авито» с учетом обменного курса армянского драма по отношению к рублю. В качестве курса брался за основу некий «внутрикорпоративный обменный курс». Этот курс, «сформированный по внутренним расчетам в результате сопоставления и усреднения курсов валют, опубликованных в официальных источниках, в соответствии с политикой, принятой в компании», говорится в приказе.

Однако, вследствие падения курса рубля к доллару в начале августа 2023 г., у компании возникла потребность изменить механизм расчета зарплаты, при которой ее размер будет зависеть от курса армянского драма к рублю, опубликованному на сайте ЦБ России за один рабочий день до выплаты.

«Говорить о снижении зарплат некорректно, так как в рублевом эквиваленте все вознаграждения не изменились и не ухудшились, — отметил представитель “Авито”. — Решение по привязке заработных плат к рублевому эквиваленту было единственно возможным для нас как российской компании. Брать неконтролируемый валютный риск для компании не представлялось возможным. У нас всегда был внутренний курс и ориентация на российские зарплатные вилки, так как почти все сотрудники компании трудятся в РФ. И было важно, чтобы работники на схожих позициях получали сопоставимое вознаграждение».



В приказе подчеркивалось, что доходы компании формируются в рублях, и в условиях отсутствия механизма индексации зарплат, «Авито» может понести убытки в армянских драмах эквивалентные 1,3 млрд руб. к концу 2023 г., а к концу 2024 г. — 2,27 млрд руб.

В приказе компания предоставила сотрудникам выбор: либо они до 31 августа 2023 г. подпишут дополнительное соглашение, в котором согласятся с новыми условиями расчета зарплат, либо трудовые договоры будут расторгнуты 1 сентября.

«Мы очень рады, что нам удалось сохранить рабочие места для всех, кто захотел продолжить работу в компании и понял нас. Офис в Армении продолжает свою работу, подавляющее большинство сотрудников приняло решение остаться в компании. И мы очень ценим это решение. Как и выбор тех, кто решил продолжить свой путь вне «Авито».



Все сотрудники компании в течение года имеют возможность номинироваться на улучшение условий оплаты на основании достигнутых результатов. Это базовая прозрачная система мотивации сотрудников, принятая в современных ИТ-компаниях, где каждый понимает, как может самостоятельно повлиять на изменение своих условий работы», - заявили CNews представители компании.