CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Свободное ПО Софт Интернет Веб-сервисы Техника
|

Из интернета в считанные дни пропали десятки сервисов обхода блокировок

С начала ноября 2023 г. около 20 открытых и популярных сервисов обхода блокировок исчезли с GitHub – самого известного и крупнейшего в мире репозитория ПО с открытым кодом. Причины происходящего не установлены, но, что немаловажно, некоторые из проектов были удалены самими авторами. Многие сервисы развиваются силами разработчиков из КНР.

Бороться с блокировками скоро станет нечем

На GitHub резко сократилось количество репозиториев с программами и сервисами для обхода блокировок интернет-ресурсов. Все они используются для подключения к сайтам, запрещенными к показу на территории той или иной страны – «черные списки» таких сайтов есть, к примеру, в России и Китае.

Первым на проблему исчезновения репозиториев обратил внимание «Хабр». С начала апреля 2023 г. были либо полностью удалены, либо перенесены в архив более 20 профилей, посвященных средствам обхода блокировок. Многие из них поддерживаются китайскими разработчиками, но пока нет достоверной информации, связано ли происходящее со страной происхождения авторов этих сервисов. Напомним, что GitHubамериканский ресурс, принадлежащий компании Microsoft. Она поднаторела в санкциях против России, а американские власти – в санкциях против КНР.

Кого «забанили»

На момент выхода материала из GitHub были удалены репозитории следующих сервисов – Clash For Windows, Clash Core, GUI.for.Clash, clash-dashboard, Clash Chinese Patch, tpclash, CatBoxForAndroid и Fclash. То же случилось с проектом ClashForAndroid, только его удалили еще и из магазина приложений Google Play. К слову, Google – тоже американская компания.

st6.jpg

Фото: Alex Rodríguez Santibáñez / Unsplash
Сначала они блокировали неугодные сайты, а теперь блокируют средства обхода блокировок

Все прочие репозитории из списка были переведены в архивное состояние. Не исключено, что это лишь временная мера, и в конечном итоге их тоже навсегда удалят из GitHub.

Такая угроза нависла над проектами homebridger, Clash.Meta, Clash Verge, tuic, ClashMetaForAndroid, helloworld, ShellClash, ClashCross, ClashXClashF, а также Box4Magisk и Clash For Windows Chinese.

Российские гонения на китайские сервисы

Все перечисленные сервисы по обходу блокировок очень широко известны, но в довольно узких кругах, и чаще всего ими пользуются пользователи из КНР, за последние годы набравшиеся опыта в обмане «Великого китайского файлвола». Однако некоторые подобные проекты становятся популярными за пределами Китая, как, например, Shadowsocks.

Shadowsocks – это очень эффективный протокол обхода блокировок, созданный в 2012 г. китайским пользователем под псевдонимом clowwindy. В 2015 г. он был вынужден удалить репозиторий проекта на GitHub под давлением китайской полиции и отказаться от дальнейшей работы над ним.

Сообщество разработчиков не одобрило решение clowwindy. К моменту выхода материала Shadowsocks активно развивался, располагал не связанным с ним репозиторием, а также официальным сайтом в нейтральном домене .org.

За годы своего существования Shadowsocks стал настолько популярным, что о нем стало известно, в том числе, и российским властям. Как сообщал CNews, в ноябре 2023 г. Роскомнадзор внес Shadowsocks в список VPN-сервисов, подлежащих блокировке на территории России.

Казалось бы, одним сервисом в этом списке стало больше – невелика потеря, ведь их еще много. Но проблема в том, что из-за особенностей работы Shadowsocks его блокировка может нарушить стабильность легитимных ресурсов, к которым у россиян пока еще остался доступ.

Возможно, все только начинается

То, что случилось почти девять лет назад с Shadowsocks и в ноябре 2023 г. коснулось еще нескольких десятков сервисов по обходу блокировок, может повториться вновь. Такую вероятность исключать нельзя.

Эксперты «Хабр» приводит в пример некогда популярный в своем сегменте проект V2Ray. Его автор словно испарился – он внезапно исчез со всех радаров, перестав появляться не только в GitHub, но и на всех других платформах, включая социальные сети.

Георгий Дорофеев

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Объявлены лауреаты CNews Awards 2023

CNews FORUM 2023 стал рекордным по числу участников

Реестр российского ПО переехал на отечественный Linux «Ред ОС»

Уволенные сотрудники «Авито» пошли в суд с требованием вернуть им работу и деньги

Анонимности в Рунете стало меньше. В России массово блокируют почтовые сервисы

Конференция CNews «Современный цифровой офис 2023» состоится 28 ноября

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

10 онлайн-сервисов для быстрой обработки фотографий без регистрации: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: выбор ZOOM

Печать без забот: расходные материалы G&G премиального качества

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: что такое суперконтиненты и правда ли, что все континенты Земли соединятся

Новый уникальный вид птерозавра — у него двухметровый размах крыльев и огромный костяной гребень на голове

Нужен ли мозг, чтобы учиться: медузы ошеломили ученых своими навыками
Показать еще