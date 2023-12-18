The Tor Project заблокировал все узлы, которые эксплуатировал криптовалютный проект

Администрация The Tor Project объявила о блокировке целого ряда активных узлов (реле) за то, что их владельцы осуществляли «рискованную коммерческую деятельность». Как оказалось, речь шла о криптовалютном проекте, не согласованном с руководителями Tor.

Вразрез с духом проекта

The Tor Project некоторое время назад исключил из своей сети активных узлов, мотивировав это угрозой, которую они представляют для безопасности всех пользователей сети Tor.

Активные узлы (Network Relays) - это точки маршрутизации, которые помогают анонимизировать исходный трафик пользователя, получая и передавая зашифрованные данные от других таких же узлов.

Обычно поддержкой таких узлов занимаются энтузиасты, для которых приватность, безопасность и свобода распространения информации - не пустой звук и не «чьи-то выдумки».

Однако недавно выяснилось, что некоторые операторы таких узлов занимались коммерческой деятельностью, которая несла дополнительный риск для остальных пользователей Tor. Эта деятельность представляла собой криптовалютный проект. The Tor Project его не поддерживал и не давал согласия на его развертывание в своей инфраструктуре.

«Мы считаем, что эти узлы наносят вред сети Tor, причем сразу по нескольким причинам», - говорится в заявлении The Tor Project. В Tor считают, что часть этих передаточных узлов не отвечают их требованиям, а выявленные финансовые схемы несут риск для цельности сети и репутации проекта, поскольку грозят привлечь пользователей, чьи намерения далеки от чистых, подвергнуть пользователей риску или негативно повлиять на сам дух добровольности, на котором держится сообщество Tor.

Хотя общеизвестно, что в сети Tor скрывается огромное количество киберкриминальных площадок, они не являются участниками The Tor Project и не осуществляют поддержку узлов Tor.

Многие операторы отключенных узлов, как выяснилось, не имели адекватного представления о том, в чем они участвовали в принципе. Другие занимались поддержкой узлов в небезопасных или откровенно высокорисковых регионах, то есть, там, где свобода информации рассматривается местной властью как угроза ее благоденствию.

Схемы и правила

Отключение этих узлов вызвало бурные дискуссии в сообществе - на тему того, что считать нарушением, а что нет, и как регулируется управление активными узлами. В итоге представители The Tor Project пояснили, что держать такие узлы ради извлечения прибыли противоречит основному принципу существования сети (добровольцы против интернет-цензуры и слежки). Если коммерческий элемент начнет составлять значительный процент от активных узлов, то контроль над сетью перейдет из рук добровольцев в «сомнительные руки», а безопасность самой сети будет скомпрометирована «инвазивной централизацией».

«Аргументы Tor выглядят совершенно обоснованными», - считает директор по информационной безопасности компании SEQ Анастасия Мельникова. «Если речь идет об участии в некоммерческом проекте, то пользоваться им же ради извлечения выгоды, к тому же подставляя под угрозу других участников, - это как минимум неблагородно, как максимум – злодейство», - считает Анастасия Мельникова. По ее мнению, действия Tor представляются полностью оправданными.

Выдернули вилку из штепселя

По данным издания Bleeping Computer количество заблокированных узлов составляет несколько тысяч, и все они связаны с ATOR (AirTor), криптовалютным проектом, который «расширяет возможности операторов узлов децентрализованных сетей посредством внутрисетевых вознаграждений и способствует более широкому предоставлению открытых и анонимных протоколов с помощью аппаратного обеспечения», - по крайней мере, так написано на странице проекта.

В The Tor Project позднее подтвердили, что заблокированные узлы действительно относились к ATOR, но отказались давать дальнейшие комментарии.

AirTor Protocol (ATOR) - это криптовалюта, которая функционирует на базе чужих блокчейнов, в частности, Ethereum. По данным Etherscan, общее количество держателей этой криптовалюты не превышает 14 тыс. пользователей. В оборот этот токен был запущен весной 2023 г., а пикового значения в цене ($2,04 за монету) достиг 15 ноября.

С вечера 20 ноября, как раз когда был опубликован материал Bleeping Computer, начался заметный спад в цене, и к моменту выхода материала стоимость монеты колеблется в районе $0,60 по данным CoinMarketCap. Таким образом ATOR подешевел на две трети за несколько дней.