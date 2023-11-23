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Корпоративный менеджер РОСЧАТ обновился и начал путь к федерации

В ноябре 2023 года ГК «Информтехника», разработчик корпоративного мессенджера РОСЧАТ, обновила свое решение, объединяющее все виды бизнес-коммуникаций, до версии 4.5.

Что нового?

Теперь всем пользователям прямо «из коробки» доступен функционал для видеоконференцсвязи (ВКС). Возможности встроенного в мессенджер ВКС модуля достаточно для проведения видеоконференций в рамках команд. В случае, если перед компанией стоит задача масштабных видеосовещаний с аудиторией в несколько сотен человек и больше, то это, как и ранее, осуществимо при дозакупке дополнительных видеолицензий.

Сейчас при использовании десктопного или мобильного клиента РОСЧАТ для планирования ВКС общения автоматически формируется встреча как непосредственно в календаре самого мессенджера, также и в интегрированном с ним календаре MS Exchange. Всем приглашенным пользователям приходит письмо-оповещение о запланированной встрече.

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Фото: © AndreyPopov / Фотобанк Фотодженика
Теперь всем пользователям прямо «из коробки» доступен функционал для видеоконференцсвязи

Также был расширен список поддерживаемых РОСЧАТом операционных систем, с ноября этого года мобильный клиент мессенджера официально совместим с набирающей популярность ОС для мобильных устройств Аврора. Портирование корпоративного мессенджера на эту платформу было проделано как ответ на явный тренд по импортозамещению в России. Сегодня «Росчат» доступен в «Аврора маркет», а также в магазинах приложений Rustore, Google Play, AppStore.

«Мы рады, что разработка ГК «Информтехника», стала частью экосистемы ОС Аврора. Мы используем все возможности для продвижения нашего продукта, и сотрудничество с этой платформой позволит успешнее выйти на один из ключевых для нас сегментов рынка – корпорации и госорганизации», – рассказал Артем Чепрак, генеральный директор компании «Информтехника и Связь».

Планы

В ближайших планах ГК «Информтехника» значительно расширить функционал мессенджера, выпустив версию РОСЧАТ 5.0. выведя его и обслуживаемые им бизнес-коммуникации на новый уровень, суть нововведения будет заключаться в том, что все компании или филиалы, у которых развернут РОСЧАТ, смогут объединится в единую сеть и обеспечивать безопасное общение между пользователями разных локаций. Такая форма обмена информацией и данными называется «федерация».

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