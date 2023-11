Из хранилища Google Drive таинственным образом массово испарились файлы пользователей

Пользователи Google Drive массово жалуются на внезапную потерю всех файлов в своем облаке. Google проблему не признает, судьба документов неизвестна. Проблема не решается сутками.

Автоматическое удаление в стиле Google

Облачное хранилище «Google Диск» (Google Drive) не смогло сберечь пользовательские данные – люди со всего мира, хранившие в нем свои документы, жалуются на их исчезновение. Портал Neowin окрестил их внезапную пропажу «таинственной» (mysteriously disappeared).

Как пишет The Register, проблема проявилась не сегодня, однако Google по не спешит устранять ее. По информации издания, первые жалобы на «автоочистку» хранилища появились еще несколько дней назад.

Некоторые из тех, кто оказался в этой ситуации, пытаются достучаться до Google разными способами. В частности, публикации стали появляться и на официальном форуме Google – одну из них оставил пользователь из Южной Кореи под псевдонимом Yeonjoong.

У Yeonjoong, по его словам, удалились не все файлы, а лишь те, что были загружены с мая по ноябрь 2023 г. Что еще более интересно, на его облачное хранилище словно была развернута старая резервная копия – даже структура папок вернулась к такому же виду, в каком она была в мае 2023 г.

Фото: WDnet Studio / Stocksnap Google сломал собственное облако, но чинить его не торопится

Yeonjoong утверждает, что ни один из утерянных файлов не был удален вручную, поэтому отыскать их в корзине у него не вышло. Также он исключил возможность взлома: «Я никогда не синхронизировал и не делился своими файлами и диском с кем-либо, я использовал диск локально», – написал он (I never sync or shared my files and drive to anyone, I used the drive locally).

Сейчас все операторы заняты

Yeonjoong обратился в техподдержку Google в Южной Корее. Специалисты интернет-гиганта отреагировали на его запрос и попросили поставить программу для восстановления данных, однако никаких результатов это не принесло.

Пользователь решил пойти дальше и направил запрос в службу поддержки Google в другой стране – по его предположению, в США. Операторы тоже ответили ему, но даже не стали вникать в ситуацию – вместо этого они попросили обратиться к специалистам из инженерного отдела Google.

Один из многочисленных постов невольных пользователей

Yeonjoong выполнил их просьбу, но ответа так и не получил. К моменту выхода материала пост Yeonjoong на форуме Google собрал более 125 отметок других пользователей о том, что у них такая же проблема. Некоторые из них написали, что лишились всех документов по работе за последние полгода.

Ситуация постепенно проясняется

Neowin пишет, что потеря файлов грозит тем, кто пользуется «Диском» Google через фирменную утилиту для настольных ПК и ноутбуков. Тех же, кто не желает ставить на свой компьютер дополнительный софт и подключается к облаку через браузер, эта беда пока миновала. То же касается пользователей мобильного приложения Google Drive.

Пока нет данных, что будет, если потерявшие свои файлы пользователи подключатся к облаку со смартфона или через браузер. Однако редакция CNews к моменту публикации материала не обнаружила сообщения пользователей о том, что такая «хитрость» позволяет вернуть утраченные документы, фотографии и пр.

Google совершенно точно осведомлен о проблеме, но официальных заявлений пока не делает. 27 ноября 2023 г. специалисты портала Neowin получили сообщение от одного из работников Google, в котором он говорил, что к поиску причины произошедшего и выхода из ситуации уже привлечены инженеры Google. Они рекомендуют пока не вносить никакие изменения в структуру личного облака – не удалять и не добавлять файлы и не модифицировать структуру папок.

Остается только ждать

Никаких сроков в Google не называют, как нет и данных, как интернет-гигант планирует компенсировать пользователям если не утрату документов (в случае, если удастся их восстановить), то как минимум последствий стресса, вызванных осознанием потери важной для них информации.

В то же время возникает вполне закономерный вопрос к самим пользователям – если утраченная информация настолько ценна, то почему она хранилась в единственном экземпляре на единственном облачном сервисе? Согласно современным рекомендациям компаний, занимающихся информационной безопасностью, а также специалистов по восстановлению данных, всегда следует иметь три резервных копии. Две из них нужно держать на локальных физических носителях, и в разных местах, а третью – в облаке.

Наличие файлов в облаке позволяет восстановить их в случае какой-либо локальной проблемы, когда добраться до второго (запасного) носителя не представляется возможным. И наоборот – если сломалось облако, как в данном случае, один из двух физических носителей позволит сэкономить немало времени на восстановление информации.