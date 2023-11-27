Казначейство России скупает сервера для облачной инфраструктуры. Сумма достигла миллиарда

Единая облачная инфраструктура Казначейства станет дороже на 1 млрд руб. за ноябрь 2023 г. 24 ноября 2023 г. ведомство объявило еще один тендер на закупку российских серверов на 673 млн руб.

Миллиард рублей на сервера за месяц

Как выяснил CNews, Казначейство закупит серверов для Единой облачной инфраструктуры ведомства еще на 673 млн руб. 22 ноября 2023 г. стало известно о замещении иностранных серверов для центра обработки данных (ЦОД) в Дубне на 413,6 млн руб. Разделение закупки связано с тем, что вычислительная техника закупается для разных проектов Казначейства, рассказал CNews собеседник из ведомства.

Также он сказал, что закупка проводится по тем же причинам, что и в прошлый раз: «Замена производится в плановом порядке по мере морального и физического устаревания оборудования».

Тендер был опубликован 24 ноября 2023 г. Заявки принимаются до 13 декабря, а победитель будет определен 15 декабря.

Технические характеристики серверов

Согласно техническому заданию, Казначейство хочет закупить 64 сервера (на это выделено 673,4 млн руб., - по 10,52 млн руб. на сервер). На каждый сервер цена предполагается выше на 1,3 млн руб., чем в прошлом тендере. Отвечая на вопрос о разнице цен, источник из ведомства указал на разницу в технических характеристиках вычислительной техники.

Казначейству требуются сервера на стандартной архитектуре x86-64 с не менее чем 32 ядрами на каждый установленный процессор (до двух процессоров в сервере), а их частота должна быть не менее 2,2 ГГц. Из этого можно сделать вывод, что техника будет работать на иностранных процессорах. Вычислительная техника будет размещена в федеральном ЦОД в подмосковной Дубне и в Городце Нижегородской области.

В этот раз сервера Казначейству требуются несколько мощнее, чем в прошлой закупке. Каждый установленный модуль оперативной памяти должен быть не менее 64 ГБ против 32 ГБ в прошлый раз, а в сумме они должны предоставлять не менее 2048 ГБ оперативной памяти.

Уход с продукции Oracle

15 ноября 2023 г. CNews сообщил о переходе Казначейства с Oracle Financials Accounting Hub на отечественную транзакционно-информационную платформу «Смарт Виста» за 236 млн руб. А в июне 2023 г. CNews писал о переводе масштабной государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах Казначейства с системы управления базами данных (СУБД) Oracle на российскую Postgres Pro.

Источник из Казначейства рассказал, что импортозамещение Oracle началось ранее 2020 г. и замене подверглось много разных компонентов, но «экосистема достаточно обширная». Ведомство стремится к отказу от всей продукции американской корпорации и работает над этим.