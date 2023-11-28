«Ростелеком» строит замену знаменитому дизайнерcкому редактору, сбежавшему из России

«Ростелеком» создает графический редактор «Спектр», который должен стать заменой популярного у дизайнеров продукта Figma. Размер заявленных инвестиций составляет 350 млн руб. Эксперты предупреждают, что российскому аналогу Figma будет не хватать активного сообщества пользователей и плагинов.

Как графический редактор перепутали с редактором визуального моделирования криптоалгоритмов

В России создается система визуального моделирования криптоалгоритмов «Спектр», следует из дорожной карты «Новое общесистемное ПО». Документ был разработан VK, «Ростелекомом», «Лабораторией Касперского» и «1С» и утвержден Правительственной комиссией по цифровому развитию.

В дорожной карте присутствует следующее описание продукта: «Система ориентирована на пользователя, хорошо знакомого с криптографией, но не являющегося специалистов в области программирования, и призвана дать такому пользователю возможность самому моделировать на компьютере криптоалгоритмы и проводить с ними модельные эксперименты. Система позволяет создавать («Рисовать») блок-схемы криптоалгоритмов различной степени детализации (от самой общей до описания отдельной операции) в виде базовых криптографических примитивов».

Размер заявленных в создании продукта инвестиций составляет 350 млн руб. Разработчиками продукта значатся VK и телекоммуникационные операторы «Мобильные телесистемы» (МТС) и «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»).

Фото: Ростелеком «Ростелеком» вложит 448 млн руб. в разработку системы для автоматизации инвестиционной деятельности

Однако собеседник, близкий к составителям дорожной карты, сообщил CNews, что на самом деле разработчиком графического редактора «Спектр» является «РТК-ИТ» - «дочка» «Ростелекома».

Российский аналог Figma

Пресс-служба «РТК-ИТ» подтвердили факт разработки графического редактора «Спектр», уточнив, что продукт не имеет отношения к сфере криптографии.

«Графический редактор «Спектр» является программным обеспечением для проектирования графических интерфейсов, создания визуальной графики, конструкторской и технологической документации, - сообщили представители компании. - Разработка продукта - задача, которая позволит обеспечить российское сообщество профессиональным инструментарием для бесперебойного развития отечественных ИТ-сервисов и цифровых продуктов».

На нынешний момент в «Спектре» уже тестируется собственный графический движок, который является ядром системы. Также обеспечена возможность совместной работы над проектами, доступно создание векторных примитивов, работа с цветом и текстом.

Зарубежным аналогом «Спектра» является графический редактор Figma, который весной 2022 г. прекратил регистрацию новых платных пользователей из России и Белоруссии. Существующие аккаунты пользователей из этих стран продолжили работать без возможности перехода на новый уровень и оплаты с банковских карт.

Почему графические дизайнеры полюбили Figma

Figma - удобное ПО для создания интерфейсов, которое перевело работу дизайнеров на более высокий уровень и сократило время на различные согласования между дизайнером, проект-менеджером и заказчиком, объясняет гендиректор ИТ-компании «Фогстрим» Алексей Романов.

«До появления Figma дизайнеры работали в Photoshop, затем демонстрировали работу проект-менеджеру, это был достаточно трудоемкий процесс, - говорит Романов. - Сегодня проект-менеджер или заказчик могут вносить корректировку сразу же, поскольку это облачное хранение, и им не нужно дожидаться, когда дизайнер им предоставит проект в Photoshop. Кроме того, Figma упрощает и работу верстальщика, есть возможность использовать атрибуты элементов в HTML-коде. А фронтенд-разработчик может брать готовые модули для интерфейсов и внедрять в проект».

Одним из ключевых факторов качественной разработки ПО, является этап проектирования и прототипирования пользовательского интерфейса, поэтому Figma и подобные ей системы (Sketch, Adobe XD и т.д) играют серьезную роль в данном процессе, рассказывает арт-директор Angels IT Алексей Чеботарев.

«Важно отметить, что Figma имеет достаточно широкий спектр инструментов и функций для совместной работы над проектами в режиме реального времени, что позволяет командам дизайнеров и разработчиков сотрудничать более эффективно и продуктивно, - говорит Чеботарев. - Также есть возможность вести версионирование и библиотеку компонентов дизайн систем, что делает Figma графическим репозиторием для дизайнеров. Динамично развивающаяся функциональность, активное сообщество пользователей и разработчиков дополнительных плагинов для Figma делает ее одной из самых популярных онлайн-платформ для создания интерфейсов и графического дизайна во всем мире и в России».

Одним из преимуществ Figma является отсутствие ограничений по количеству создаваемых полотен и мощностям ПК, поясняет дизайнер провайдера облачных решений Linx Василий Власов.

«Также важным преимуществом являются компоненты, которые позволяют автоматизировать процессы создания повторяющихся элементов, что позволяет быстрее взаимодействовать с заказчиком и менять концепты, - добавляет Власов. - Можно также отметить богатый функционал для создания сложных layouts (план, дизайн или расположение), отличные инструменты для работы с типографикой».

Проблемы при создании российского аналога Figma

Ведущий UX/UI дизайнер ИТ-компании SimbirSoft Эмиль Абдуллаев обращает внимание, что размер заявленных инвестиций в графический редактор «Спектр» значительно меньше, чем было вложено в Figma (за 2019-2020 гг. проект привлек $90 млн венчурного финансирования). «Важное конкурентное преимущество Figma заключается в возможности коммуникации с дизайнерами и командами со всего мира, что позволяет специалистам находить и получать лучшие решения, - продолжает Абдуллаев. - «Спектр» же, скорее всего, на первых этапах будет замкнут на российском рынке. Поэтому разработчику уже сейчас нужно создавать комьюнити и привлекать в него лидеров мнений».

Разработчикам российского аналога Figma следует обеспечить комфортную миграцию данных с оригинального продукта, говорит эксперт по дизайну интерфейсов компании «Нота Модус» Константин Шпаков. «Важно, чтобы команды могли легко и без потерь переносить готовые проекты в российское приложение, а не собирать их заново, - говорит Шпаков. - Также нужно понимать, что успех не ограничится лишь созданием продукта — необходимы регулярные обновления функциональности для поддержания конкурентоспособности на фоне западных аналогов. И здесь важны не только разработчики, но и исследователи, которые будут постоянно изучать рынок и пользовательский опыт, проектировать обновления».

По мнению Василия Власова, при разработке отечественной версии Figma необходимо учитывать недоработки оригинального продукта: добавить профессиональные инструменты для цветокоррекции изображений, чтобы избавить пользователей от необходимости перемещаться в Photoshop для их обработки. Также следует сделать связку с инструментами искусственного интеллекта, например, Figma + Midjourney для создания изображений, генерация качественного текста без выхода из интерфейса программы, генеративные AI-темплейты на базе текстовых запросов для веб-дизайна и рекламных макетов.