Чиновникам запретили пользоваться Telegram, WhatsApp и Signal – их заменят никому не известным мессенджером. Пока только во Франции

Власти Франции ввели официальный запрет на пользование Telegram и WhatsApp членами правительства и министрами. Защищенный Signal тоже в «черном списке» – всех чиновников сгоняют на малоизвестное приложение со 100 тыс. скачиваний. Удалить запрещенные мессенджеры нужно как можно быстрее, крайний срок – 8 декабря 2023 г.

Никаких иностранных мессенджеров

Во Франции введен запрет для министров и членов правительства страны на пользование зарубежными мессенджерами. Отныне они не имеют права коммуницировать в WhatsApp (США), Telegram (Великобритания) и Signal (США), пишет Reuters. О запрете заявила лично премьер-министр Франции Элизабет Борн (Elisabeth Borne).

Удалить перечисленные сообщения госслужащие обязаны не позднее 8 декабря 2023 г. В качестве альтернативы им предложено приложение Olvid, разработанное во Франции, но спросом на момент выхода материала совершенно не пользующееся.

Для сравнения, мессенджер WhatsApp был скачан из магазина Google Play более 5 млрд раз, Telegram – более 1 млрд раз, Signal – свыше 100 млн раз. Количество скачиваний у Olvid – всего лишь в пределах 100 тыс. за более чем пять лет существования сервиса – приложение было загружено в Google Play 27 ноября 2018 г.

Фото: Госдума Франция прониклась идеей импортозамещения в госсекторе

Борн объяснила выбор в пользу Olvid тем, что пока это единственный мессенджер, располагающий сертификатом безопасности первого уровня от Национального агентства безопасности информационных систем (ANSSI). Olvid, основанный и развиваемый специалистами в криптографии и поддерживаемый несколькими французскими технологическими акселераторами, «заменит другие системы обмена мгновенными сообщениями, чтобы усилить безопасность диалогов, которые могут содержать конфиденциальную информацию», добавила премьер-министр Франции.

Супербезопасность по-французски

Официальный сайт Olvid гласит, что этот мессенджер не запрашивает у пользователя никакие персональные данные – ни номер телефона, ни ФИО, ни адрес электронной почты, ни даже дату рождения. Кроме того, в отличие от других сервисов обмена сообщениями, Olvid не требует доступ к списку контактов.

Другими словами, в этом плане Olvid напоминает классическую ICQ – раньше этот мессенджер тоже не требовал при регистрации ничего, кроме псевдонима и адреса электронной почты, притом последний можно было ввести фальшивый – на начальном этапе для получения номера UIN он не требовался и нужен был лишь для восстановления пароля.

Reuters также пишет, что на сайте сервиса есть упоминание о том, что Olvid является «первой и единственной системой обмена сообщениями», которая не полагается на какие-либо доверенные третьи стороны и централизованные серверы, а также шифрует метаданные пользователей. Редакция CNews эту пометку не обнаружила.

Никакой это не госмессенджер

Околонулевую в сравнении с именитыми мессенджерами популярность Olvid можно было бы объяснить тем, что он создавался исключительно для чиновников, но на деле это совершенно не так. Olvid – это обычный мессенджер для широких масс, установить который можно на устройства с Android, iOS, macOS и Windows.

Почему ANSSI удостоило своим сертификатом безопасности только Olvid, к моменту выхода материала известно не было. К его «фишкам» защищенности, помимо возможности не делиться с ним персональными данными, относится лишь сквозное (end-to-end) шифрование, такое же, как в Telegram, WhatsApp и Signal. Последний и вовсе считается самым невзламываемым мессенджером в мире.

Но во Франции действительно существует государственный мессенджер, созданный исключительно для чиновников, в котором простые граждане не имеют права регистрироваться. Он носит название Tchap, и Элизабет Борн даже упомянула его в качестве альтернативы Olvid, но не в контексте имеющихся у него нужных «бумажек». Информации о том, насколько хорошо Olvid противостоит попыткам его взлома, на момент выхода материала не было, но зато имеются подробности о защищенности Tchap.

Запуск Tchap состоялся в середине апреля 2019 г, то есть ему около четырех с половиной лет. Как сообщал CNews, ИБ-специалистам потребовалось всего-навсего два дня, чтобы обойти все защитные механизмы – они раскопали в его коде уязвимость, которую успешно проэксплуатировали.

По примеру России

Вполне вероятно, что власти Франции подсмотрели идею заставить чиновников пользоваться только отечественным мессенджером у России. Как сообщал CNews, аналогичные движения в России с переменным успехом идут на протяжении нескольких лет: в частности, чиновников хотят перевести с Telegram на отечественный сервис «Автоматизированное рабочее место госслужащего» (АРМ ГС), созданного холдингом VK. Летом 2023 г. с VK был заключен контракт почти на 1 млрд руб., в рамках которого холдингу потребуется перевести на АРМ ГС около 400 тыс. госслужащих.

В целом, в России существует внушительное количество отечественных мессенджеров. Список сервисов включает, помимо прочих, «Там-Там», «VK мессенджер», «Мессенджер» разработки «Яндекса», а также корпоративные решения eXpress и Compass на замену американским Slack и Microsoft Teams. Упомянутый ICQ – тоже российский, в апреле 2010 г., его за $187,5 млн купил фонд Digital Sky Technologies (DST), являвшийся на тот момент акционером VK. Сейчас ICQ – это собственность VK, он стал ею в результате реорганизации фонда DST.