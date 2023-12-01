Грандиозная идея электронных паспортов упростилась до мобильного приложения. Страна возвращается к QR-кодам

В 2024 г. в России начнется тестирование использования QR-кодов в качестве альтернативы бумажным паспортам. Они будут генерироваться в приложении «Госуслуги» и смогут заменить удостоверение личности в самых базовых задачах. Это своего рода замена проекта электронных паспортов, который власти никак не могут реализовать с 2013 г.

Смартфон, приложение, код – вот мои документы

В России в 2024 г. начнется эксперимент по частичной замене паспорта специальным QR-кодом в приложении «Госуслуги». Его можно будет демонстрировать вместо удостоверяющего личность документа в самых базовых ситуациях, например, при покупке билетов на поезд, посадке на рейс или при посещении банка или многофункционального центра.

О планах по проведению такого тестирования «Известиям» сообщил директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры Дмитрий Дубынин. Дополнительные подтверждения информации о готовящемся эксперименте поступили из Сбербанка и РЖД.

По словам Дмитрия Дубынина, при помощи заменяющих паспорт гражданина России QR-кодов можно будет покупать «отдельные категории товаров». О каких именно товарах идет речь, представитель Минцифры уточнять не стал, отметив лишь, что внедрение QR-кодов будет вводиться «поэтапно, чтобы рынок успел подготовиться». Напомним, что в 2020 и 2021 гг. в России уже был эксперимент с QR-кодами на фоне ковидных ограничений, без которых нельзя было попасть в торговый центр или проехать на общественном транспорте. Общество встретило нововведение предельно негативно, и проект был свернут в кратчайшие сроки.

Фото: Инфобез. Якутия Примерно так будет выглядеть альтернатива паспорту гражданина России

Будущий эксперимент напрямую связан с тем, что в сентябре 2023 г. Президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий показывать приложение «Госуслуг» на экране мобильного устройства там, где требуется предъявить тот или иной документ, например, паспорт. Список документов, цифровые копии которых смогут полностью заменить оригинал, на момент подписания отсутствовал – Правительство должно сформировать его в течение трех месяцев, то есть к середине декабря 2023 г.

QR-коды в качестве альтернативы паспорту – это своего рода в разы упрощенная система электронных паспортов, о необходимости внедрения которых власти периодически говорят с 2013 г. Реализация проекта на протяжении всего этого времени откладывается по самым разным причинам, одна из которых – пандемия коронавируса в 2020 г.

Летом 2022 г. на фоне начавшихся 24 февраля 2022 г. событий проект был заморожен до лучших времен. Также нельзя не вспомнить эксперимент властей с универсальными электронными картами, начавшийся в 2011 г. но в итоге тоже провалившийся. Предполагалось, что эти карты смогут заменить россиянам паспорт, но по прошествии почти 13 лет с начала этого эксперимента жители страны как пользовались бумажными удостоверениями личности, так и продолжают пользоваться.

Дальше – больше

Судя по всему, Дмитрий Дубынин перечислил не все ситуации, когда QR-код сможет заменить паспорт. Как пишет издание со ссылкой на проект постановления Правительства, подготовленный Минцифры в октябре 2023 г., показать код можно будет при: заселении в гостиницу или отель; посещении частной медклиники; отправке и получении заказных писем и посылок; обращении к операторам связи; входе в бизнес-центр с системой пропусков; посещении музея или мероприятия с ограничением по возрасту.

Дмитрий Дубынин подчеркнул, что со стороны российского бизнеса поступают отзывы о готовности принимать QR-коды в приложении «Госуслуги» вместо документа, удостоверяющего личность. С его слов, если система хорошо себя покажет, то в дальнейшем власти расширят перечень ситуаций, при которых паспорт больше не потребуется.

РЖД и Сбербанк намерены стать одними из первых участников эксперимента с QR-кодами. В РЖД сообщили изданию, что запустить услугу посадки пассажиров на некоторые поезда с предъявлением кода вместо паспорта перевозчик намерен в апреле 2024 г. В дальнейшем будет проведена оценка успешности тестирования, и чем лучше будет итоговый результат, тем выше вероятность более глубокого внедрения новой системы.

Нет закона – нет QR-кодов

В перечне вариантов использования кодов вместо паспорта приведено обращение к операторам связи. Однако они со своей стороны пока не готовы приравнять QR на экране мобильника к официальному удостоверению личности.

Например, в Tele2 заявили CNews, что готовы присоединиться к эксперименту, но не сразу, а лишь после того, как власти подготовят соответствующую законодательную базу. «Мы поддерживаем инициативы, направленные на облегчение клиентского пути, чтобы абонентам становилась проще и быстрее подключаться к мобильному оператору и управлять услугами. Сервис может быть направлен на активацию SIM-карт и оказание операций обслуживания. Мы участвуем в обсуждении проекта и присоединимся к пилоту, когда будет готова соответствующая законодательная база», – сообщили CNews в Tele2.

Фото: Правительство Саратовской области Предыдущий эксперимент с QR-кодами власти проводили в 2020 и 2021 годах

Пока одни организации готовятся как можно скорее приступить к эксперименту, другие с большим сомнением относятся к нововведению. «Любое внедрение новых механизмов, даже в режиме пилота, требует от участников приобретения оборудования для считывания цифровых документов», – сказал изданию вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.

Генеральный директор «Национальной страховой информационной системы» (НСИС) Николай Галушин полагает, что QR-коды могут облегчить россиянам доступ к тем или иным услугам, но видит в них некоторые риски. Он сообщил изданию, что повышается вероятность утечки персональных данных, и добавил, что личный кабинет на «Госуслугах» нуждается в надежной защите. Напомним, что с осени 2023 г. двухфакторная авторизация является обязательным требованием для доступа к профилю на этом портале

Но есть нюанс

Действующее в России законодательство не требует от россиян носить с собой паспорт на ежедневной основе. Не исключено, что многие граждане России были бы не против как можно реже выносить его из дома и показывать QR-код вместо него, однако воспользоваться нововведением смогут не все из них.

Для этого, во-первых, нужно иметь аккаунт на «Госуслугах», что с точки зрения закона тоже не является обязательным. В августе 2023 г. вице-премьер России Дмитрий Чернышенко утверждал, что подтвержденную учетную запись на портале госуслуг имеют почти 70% или 103 млн россиян. Напомним, что весной 2023 г., за несколько дней до принятия закона об электронных повестках, на «Госуслугах» была отключена возможность удаления профиля – сделать это можно было только при личном посещении МФЦ. Позже кнопка «Удалить» была возвращена.

Во-вторых, для использования QR-кодов вместо паспорта россиянам придется разместить свою фотографию в приложении «Госуслуги», а также поделиться с государством своей биометрией. Для многих граждан России это может стать стоп-фактором – CNews писал, что россияне настолько не готовы передавать властям свои биометрические данные, что штурмуют МФЦ и массово пишут заявления на запрет отправки биометрии в Единую биометрическую систему.

Эта система заработала еще в 2018 г., то есть почти шесть лет назад, но россияне старательно избегают попадания в нее свои данных. Как итог, к концу ноября 2023 г. в ЕБС присутствовала информация менее чем о 500 тыс. россиян, пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителей Центра биометрических технологий – нынешнего оператора данной системы. Это менее 0,5% населения страны. Для сравнения, в конце августа 2023 г. всего за несколько дней заявление на отказ о передаче своей биометрии в ЕБС написали около 1,5 млн человек.