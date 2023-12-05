Американская спутниковая сеть Globalstar окончательно покинула Россию

Одна из глобальных систем спутниковой телефонии Globalstar окончательно ушла из России. В качестве альтернативы жителям отдаленных северных регионов, где нет мобильной связи, предлагается Iridium. Но это американская компания, которая тоже в любой момент может отключить россиян от своих услуг.



Ликвидация юрлица

Одна из глобальных систем спутниковой телефонии американская Globalstar окончательно ушла из России. Компания «Глобалтел», продававшая ее услуги и оборудование в нашей стране и принадлежавшая «Ростелекому», ликвидировала юридическое лицо, сообщили «Известия».

Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) планирует аннулировать разрешения на использование нескольких частотных диапазонов, выданных «Глобалтелу» в конце декабря 2023 г.

Globalstar предоставляла услуги в коммерческом режиме в России с февраля 2000 г.

Чего лишились абоненты

Основные пользователи спутниковых телефонов в России — люди, работающие в удаленных районах, где зачастую нет инфраструктуры связи.

«Глобалтел» объявил о прекращении обслуживания российских абонентов Globalstar еще в марте 2022 г. Сеть обеспечивала услуги передачи голоса и низкоскоростной передачи данных.

На момент свертывания услуг количество российских пользователей Globalstar не превышало 10 тыс., сказал «Известиям» партнер Comnews Research Леонид Коник. Тогда как на пике развития российского бизнеса у компании было около 40 тыс. абонентов.

Фото: zirconicusso на Freepik Американский спутниковый оператор окончательно ушел из России и оставил связи примерно 10 тыс. человек





Globalstar морально устарела: абоненты хотят получать не голосовую связь, а быстрый спутниковый интернет, позволяющий совершать звонки через интернет, например с помощью мессенджеров, считает эксперт.

Альтернативы для пользователей

«Технически у пользователей, лишившихся связи Globalstar, есть возможность перейти на другую сеть мобильной спутниковой связи — Iridium. Несмотря на то что ее оператор Iridium Communications Inc. тоже американская компания, он продолжает оказание услуг в России через дочернее ООО "Иридиум коммьюникешенс". В этой организации Iridium является владельцем 59% уставного капитала, а оставшиеся доли распределены между российскими ООО "Гейзер-телеком" и ФГУП "Морсвязьспутник". Преимущество Iridium перед Globalstar — полное покрытие земного шара (включая полюса), а недостаток — более высокая стоимость (от 90 до 150 руб. за минуту разговора)», — заключил Коник. Стоимость одной минуты голосовой связи в сети «Глобалтел» составляла 55 руб.

В России есть планы полного импортозамещения и обеспечения удаленных районов спутниковой связью. «Обеспечить замену оборудования иностранных поставщиков на российское телекоммуникационное оборудование (программное обеспечение и программно-аппаратные комплексы) для спутниковых сетей связи и оборудование наземной инфраструктуры на 100 процентов до 2035 г.», — говорится в утвержденной Правительством в декабре 2023 г. стратегии развития отрасли связи.

В перспективе частоты Globalstar могут пригодиться другим операторам, в частности, мобильной связи, сказал «Известиям» акционер компании «Ка-интернет» Сергей Пехтерев. В мире начинают развиваться технологии D2D, позволяющие подключаться к спутниковой связи пользователям смартфонов — в будущем ими могут заинтересоваться и российские сотовые операторы, не исключает он.

О создании гибридной сотово-спутниковой сети связи, охватывающей всю страну, в том числе Заполярье, упоминается в стратегии. Ее строительство может стоить до $10 млрд. Такие экспертные оценки приводили «Известия» в мае 2023 г.