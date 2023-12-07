Непутевые программисты спасены. Создана российская нейросеть, помогающая исправить ошибки в коде

«Яндекс» создал нейросеть, которая умеет находить ошибки в программном коде. Это оптимальный инструмент для начинающих программистов, которые не хотят тратить часы на исправление одной-единственной опечатки, из-за которой компилятор выдает сбой, но хотят научиться писать код. Нейросеть не исправляет ошибки, но дает подсказки, чтобы программист додумался до правильного решения сам.

Спасение для разработчиков

«Яндекс» сообщил CNews об интеграции в свою нейросеть YandexGPT функции поиска ошибок в программном коде. Новшество нацелено на начинающих программистов и доступно только тем кто в настоящее время изучает программирование посредством специализированных сервисов «Яндекса» – «Учебника» и «Практикума».

Как отметили представители «Яндекса», новая функция пригодится не только ученикам, стремящимся постичь азы создания компьютерных или мобильных программ, но и их преподавателям. И тем, и другим нейросеть «Яндекса» позволит не тратить время на поиск и исправление ошибки в коде – на это нередко уходит от нескольких минут до нескольких часов.

«Это также снимет часть рутинных задач с преподавателей, поможет мотивировать учеников и студентов продолжать обучение и освободит время и ресурсы на погружение в профессию и общение с наставниками», – сообщили CNews в «Яндексе».

Фото: Нейросеть «Кандинский» Нейросеть «Яндекса» дает подсказки, но не готовые решения

Редакция обратилась к представителям интернет-гиганта с вопросом о планах по предоставлению нового сервиса YandexGPT всем желающим, а не только ученикам «Практикума» и «Учебника», и ожидает ответа.

Найдется все

Разработчики «Яндекса» обучили нейросеть YandexGPT искать в первую очередь опечатки в программном коде. Как правило, они чаще всего вызывают сбои при компилировании программы, даже при отсутствии других, более серьезных ошибок.

Также нейросеть отныне умеет искать обращения к несуществующим элементам кода, что тоже является распространенным явлением, особенно в работах начинающих программистов. Найти ошибки в синтаксисе ей тоже под силу.

Отдельно следует отметить, что нейросеть способна отыскать ошибки в управлении и других компонентах кода. Но не стоит ждать от нее готового решения – их YandexGPT как раз не предоставляет, оставляя автору кода возможность своими силами найти правильные варианты исправления ошибки. Вместо итогового ответа сервис предоставляет три гипотезы на выбор. Если ни одна из них не подходит, то можно попросить нейросеть объяснить найденную ошибку иначе.

Все только начинается

На момент выхода материала редактор программного кода в «Практикуме» работал в тестовом режиме, но при этом был доступен сразу в нескольких курсах. Воспользоваться им могут, например, ученики, изучающие языки Python, Java. Go, а также продуктовый дизайн, фронтэнд- и фулстек-разработку.

В «Учебнике» нововведение было доступно только в проекте «ЕГЭ по информатике с "Яндекс учебником"». Активировать виртуального помощника можно будет по кнопке «Помоги исправить ошибку», которая появится автоматически в режиме работы с ИИ-помощником, если в код закрадется хотя бы одна ошибка.

Все стремится к упрощению

По словам технического директора «Яндекс практикума» Давида Роганова, с самого начала одним из базовых требований к сети было то, чтобы она ни в коем случае не давала ученикам готовый ответ «По данным внутреннего тестирования, больше 70% студентов "Практикума", допустив ошибку, обращаются к нейросети за подсказкой. Помощь в поиске и объяснении ошибок особенно важна для студентов, которые только начали изучать программирование и испытывают сложности с дебаггингом кода. Именно это часто останавливает их от того, чтобы продолжать обучение», – сказал Давид Роганов, объясняя, почему YandexGPT в итоге лишь помогает автору кода исправлять ошибки, а не делает это за него.

Однако ничего не помешает ученику показать написанный им код, в котором нейросеть «Яндекса» нашла ошибку, другому сервису – помощнику программиста. Таковым с лета 2021 г. владеет Microsoft – он носит название Copilot и является частью проекта GitHub. Существуют и другие сервисы подобного рода, которые помогают в написании кода. А некоторые нейросети, например, ChatGPT, и вовсе способы выдать код с нуля на основе простого текстового запроса.